Collège, Lycée : quels smartphones adaptés à nos enfants nous vous conseillons ?

D’un point de vue esthétique, les trois smartphones adoptent des approches différentes en matière de design. Le Samsung Galaxy A17 propose un bloc photo discret composé de capteurs alignés verticalement sans module proéminent, avec un dos en plastique mat décliné en noir, bleu et vert clair. En revanche, le Redmi Note 15 Pro adopte un module rectangulaire plus imposant dans le coin supérieur gauche, intégrant ses capteurs dans une plaque brillante, et se décline en noir, blanc et violet, avec des finitions légèrement irisées.

De son côté, le CMF Phone (2) Pro affiche une identité visuelle plus originale avec un dos interchangeable et des vis apparentes, les capteurs étant regroupés dans un module circulaire excentré. Par ailleurs, les profils sont plats pour les trois modèles, ce qui facilite la prise en main pour les plus jeunes.

Le Redmi Note 15 Pro est le plus grand, avec un écran plus étendu, tandis que le CMF Phone (2) Pro est le plus compact. Le Galaxy A17 est le plus léger, ce qui peut être un avantage pour un usage quotidien.

Concernant l’étanchéité, seul le Redmi Note 15 Pro bénéficie d’une certification IP54, le protégeant contre les éclaboussures, tandis que les deux autres n’offrent pas de certification officielle

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois smartphones reposent sur des processeurs de générations récentes, mais avec des positionnements distincts. Le Samsung Galaxy A17 est équipé d’un processeur Exynos 1330, associé à 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via carte micro SD, ce qui constitue un atout pour les usages scolaires. Le Redmi Note 15 Pro embarque un processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, sans extension possible.

Quant au CMF Phone (2) Pro, il intègre un MediaTek Dimensity 7300 Pro, avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, également sans port micro SD. Ainsi, en termes de puissance brute, le Redmi Note 15 Pro arrive en tête grâce à son processeur plus performant, suivi du CMF Phone (2) Pro, tandis que le Galaxy A17 se positionne en retrait, mais reste suffisant pour les applications éducatives et les usages quotidiens. En outre, la possibilité d’extension de stockage du modèle Samsung peut constituer un critère déterminant pour certains parents.

Concernant les écrans, les différences sont également notables. Le Samsung Galaxy A17 dispose d’une dalle LCD de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité correcte pour un usage en intérieur. Le Redmi Note 15 Pro, quant à lui, propose un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale élevée, ce qui améliore la lisibilité en extérieur. Le CMF Phone (2) Pro adopte une dalle AMOLED de 6,77 pouces avec une fréquence de 120 Hz, offrant un bon compromis entre taille et fluidité. Tous les écrans sont plats, ce qui limite les risques de casse. En termes de qualité d’affichage, le Redmi Note 15 Pro se place en première position grâce à sa luminosité et sa technologie AMOLED, suivi du CMF Phone (2) Pro, tandis que le Galaxy A17 ferme la marche avec une dalle plus classique mais suffisante pour un usage scolaire.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois smartphones proposent des configurations polyvalentes. Le Samsung Galaxy A17 intègre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 13 mégapixels. Le Redmi Note 15 Pro se montre plus ambitieux avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 20 mégapixels.

Le CMF Phone (2) Pro propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels, avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Ainsi, le CMF Phone (2) Pro offre les meilleures performances photographiques, notamment en conditions lumineuses variées, suivi du Redmi Note 15 Pro, tandis que le Galaxy A17 reste plus basique mais suffisant pour un usage occasionnel.

Du côté de la connectivité, le Samsung Galaxy A17 propose le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, une prise jack et un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral. Le Redmi Note 15 Pro intègre le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, ne dispose pas de prise jack, mais propose un émetteur infrarouge et un capteur d’empreintes sous l’écran.

Le CMF Phone (2) Pro offre le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3, sans prise jack ni infrarouge, avec un lecteur d’empreintes également sous l’écran. Ainsi, le Redmi Note 15 Pro se montre le plus complet en connectivité, notamment grâce à l’infrarouge, tandis que le Galaxy A17 conserve un avantage avec sa prise audio jack, utile pour les écouteurs filaires.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère central pour un usage scolaire. Le Samsung Galaxy A17 embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 25 W. Le Redmi Note 15 Pro dispose d’une batterie ayant une capacité bien plus importante, de 6580 mAh, avec une recharge rapide plus performante de 45 W. Le CMF Phone (2) Pro propose une batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 33 W avec une charge inversée à 5W, le cas échéant. En pratique, le Redmi Note 15 Pro offre la meilleure autonomie, notamment grâce à son processeur efficace, bien que cela dépende fortement des usages. En matière de recharge, il est également le plus rapide, suivi du CMF Phone (2) Pro, tandis que le Galaxy A17 reste plus lent.

Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil, ce qui reste cohérent avec leur positionnement tarifaire. Ainsi, pour un usage intensif sur une journée scolaire, ces trois appareils offrent des performances satisfaisantes, avec un léger avantage pour le modèle Redmi en termes de polyvalence énergétique.