Comparatif des smartphones avec les processeurs les plus rapides pour 2025

En 2025, trois puces dominent l’univers des smartphones haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite for Galaxy du Samsung Galaxy S25 Ultra, le Google Tensor G5 du Pixel 10 Pro XL, et l’Apple A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max. Chacune incarne une vision différente de la puissance : le réalisme graphique pour Samsung, l’intelligence adaptative pour Google, et l’efficacité maîtrisée pour Apple.

Samsung Galaxy S25 Ultra : la puissance brute et le ray tracing mobile

Le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le plus explosif des trois en puissance brute. Il embarque le SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une déclinaison optimisée du processeur Qualcomm 8 Elite (gravure 3 nm, 8 cœurs cadencés jusqu’à 4,47 GHz, GPU Adreno 830). Cette puce affiche +37 % de performances CPU et +30 % de gains graphiques par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, grâce à un nouvel accélérateur Vulkan et à un ray tracing en temps réel.

À cela s’ajoute une IA plus rapide de 40 %, gérant le traitement photo, le jeu et la traduction vocale via Galaxy AI. En pratique, le S25 Ultra atteint des scores Geekbench supérieurs à 7260 en multicœur et plus de 22 000 points 3DMark Wild Life Extreme. C’est le modèle le plus performant du marché pour les jeux 3D et les usages créatifs intensifs.

Google Pixel 10 Pro XL : la puissance au service de l’intelligence artificielle

Le Pixel 10 Pro XL s’appuie sur le Google Tensor G5, la première puce de la série entièrement fabriquée par TSMC en gravure 3 nm. Composée de 8 cœurs, dont 2 Cortex-X4 ultra-performants et un coprocesseur sécuritaire Titan M2, elle met l’accent sur l’efficacité et le traitement neural.

Son NPU, doublé en puissance, gère directement les modes photo, les filtres dynamiques HDR+, les reconnaissances de voix et les traductions hors ligne. Si ses performances pures (CPU et GPU) restent 20 % en deçà du Snapdragon 8 Elite, sa capacité à soutenir des opérations IA complexes ou multitâches le rend plus “intelligent“ et plus efficace dans la gestion d’énergie. Banc d’essai : environ 6300 points multicœur Geekbench et des scores IA supérieurs de 60 % à ceux d’Android concurrents grâce à Gemini Nano. C’est donc le processeur le plus polyvalent pour les tâches d’apprentissage et la création assistée.

iPhone 17 Pro Max : l’efficacité et la précision du silicium Apple

Apple poursuit sa tradition du sur-mesure avec la puce A19 Pro (gravée en 3 nm), dotée de 6 cœurs CPU (2 haute performance et 4 à efficacité énergétique) et de 6 cœurs GPU avec accélérateurs neuronaux (16 cœurs NPU).

Sur les tests de référence, elle surclasse à nouveau toute la concurrence mobile avec un score Geekbench près de 7900 en multicœur et plus de 21 000 en Compute GPU.

Sa nouvelle chambre à vapeur refroidit efficacement l’ensemble, limitant la perte de vitesse même en jeu continu. Mais c’est sur la stabilité et la fluidité du traitement que l’A19 Pro excelle : aucune latence entre le lancement d’applications, le montage 4K ProRes ou les opérations d’IA Apple Intelligence intégrées à iOS 19.

L’iPhone 17 Pro Max reste ainsi le champion absolu de l’optimisation globale HW/SW.

Verdict : trois visions de la vitesse

iPhone 17 Pro Max : la puce la plus rapide et la mieux optimisée du marché, imbattable en montage, photo et IA locale. Galaxy S25 Ultra : le meilleur rapport vitesse/graphismes et jeu 3D, taillé pour la puissance et la création graphique.

Pixel 10 Pro XL : le plus intelligent et le plus efficace en traitement neural, parfait pour la création IA et la polyvalence.