Connaissez-vous cette marque londonienne de smartphones ? Une approche intuitive et abordable pour lier l’humain à la technologie

Les trois modèles Nothing Phone se démarquent par un design minimaliste et une coque semi-transparente qui laisse entrevoir certains composants internes. Cependant, des différences notables existent entre eux. Le Nothing Phone 2 dispose de deux capteurs photo orientés verticalement au dos, tandis que les Nothing Phone 2a et Nothing Phone 2a+ adoptent une orientation horizontale en position centrale. Les bords des trois smartphones sont plats, soulignant une esthétique moderne. En termes de dimensions, le Nothing Phone 2 est légèrement plus grand et plus lourd que ses concurrents, avec une hauteur de 162,1 mm et un poids de 201 g. À l'inverse, les Nothing Phone 2a et 2a+ mesurent 161,74 mm et pèsent 190 g, faisant d'eux des options plus compactes et légères.

Côté coloris, les trois modèles se déclinent en noir et blanc. Enfin, en matière de résistance, le Nothing Phone 2 bénéficie d'une certification IP53, suffisante pour résister aux éclaboussures, tandis que les modèles 2a et 2a+ proposent une protection IP54, légèrement supérieure face à la poussière et l'humidité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Nothing Phone 2 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une puce puissante qui surpasse les MediaTek Dimensity 7200 Pro et 7350 Pro des modèles 2a et 2a+. En matière de mémoire vive, tous offrent des options allant jusqu’à 12 Go, et leur stockage interne varie entre 128 et 512 Go pour le Phone 2, contre un maximum de 256 Go pour les 2a et 2a+, sans possibilité d’extension via micro SD.

Les écrans AMOLED de 6,7 pouces des trois modèles présentent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 cd/m², garantissant une expérience visuelle fluide et éclatante. Toutefois, le Nothing Phone 2a+ se distingue légèrement grâce à une définition légèrement ajustée à 1084x2412 pixels. Tous ces modèles intègrent des écrans plats et prennent en charge la HDR10+, assurant une qualité d’image optimale pour les contenus multimédias.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles affichent des performances similaires pour les capteurs principaux : deux capteurs arrière de 50 mégapixels, dont un pour les prises de vue ultra grand-angle. Néanmoins, le Nothing Phone 2a+ surpasse ses confrères avec un capteur à selfie de 50 mégapixels, contre 32 mégapixels pour les autres. Ce détail le positionne en tête pour les amateurs de selfies de haute qualité.

Sur le volet de la connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le NFC et le Bluetooth (5.3 pour le Phone 2a+). Aucun ne propose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Quant au lecteur d'empreintes digitales, il est placé sous l’écran pour une utilisation pratique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, concernant l’autonomie, les Nothing Phone 2a et 2a+ embarquent une batterie de 5000 mAh, contre 4700 mAh pour le Nothing Phone 2. Cette capacité accrue devrait leur conférer une autonomie supérieure, bien que cela dépende des usages. En termes de recharge, le Phone 2 et le 2a+ supportent des puissances de 45 W et 50 W respectivement. Seul le Phone 2 offre la charge sans fil à 15 W, un atout pour les adeptes de cette technologie. Tous permettent la charge inversée filaire.

Chaque modèle de la gamme Nothing Phone a ses atouts. Le Nothing Phone 2 brille par ses performances globales et la charge sans fil, tandis que le Nothing Phone 2a+ s'impose comme une option équilibrée grâce à sa batterie robuste et son capteur à selfie de 50 mégapixels. Le Nothing Phone 2a, quant à lui, représente une alternative plus accessible tout en restant très compétitif.