Cyber Monday : les meilleures promos smartphones qu’il ne faut pas rater en 2025

En ce qui concerne le design, le Xiaomi POCO F7 Pro adopte un boîtier au dos en verre avec un cadre en aluminium, et l’avant protégé par un verre résistant de type Gorilla Glass 7i ; ses coloris disponibles incluent le noir, le bleu et l’argent. Il affiche des dimensions de 160,3 mm de hauteur, 75 mm de largeur et 8,1 mm d’épaisseur, pour un poids de 206 grammes. Son profil est donc assez fin et d’épaisseur standard, ce qui lui donne un équilibre entre confort de prise en main et encombrement. Grâce à son boîtier soigné et sa certification étanchéité IP68, il offre une bonne résistance à l’eau et à la poussière, ce qui renforce son attrait si vous cherchez un smartphone robuste et durable.

Quant au Galaxy S25 Ultra, il s’inscrit dans la tradition des modèles haut de gamme du constructeur, avec un design soigné, finitions haut de gamme — châssis de qualité, matériaux nobles — et plusieurs variantes de couleurs selon les séries. C’est un appareil imposant mais raffiné, pensé pour offrir un confort d’utilisation maximal tout en conservant une certaine élégance. En revanche il reste plus massif que des modèles compacts, ce qui peut jouer sur la maniabilité si vous préférez un téléphone plus discret en main.

Le Galaxy A26, plus modeste, vise davantage la simplicité et la praticité. Son format est probablement plus léger et maniable, avec un design simple et fonctionnel, sans excès de dimensions ou de poids. Ce type de smartphone privilégie souvent l’équilibre entre compacité et confort pour un usage quotidien sans prétention. Si vous cherchez un appareil facile à manipuler et discret, le A26 représente une option raisonnable.

En comparant les trois, le POCO F7 Pro apparaît comme un bon équilibre entre robustesse (verre + aluminium + étanchéité), confort de prise en main et finition moderne. Le S25 Ultra reste un choix plus haut de gamme, plus imposant, potentiellement plus lourd — idéal si vous privilégiez un smartphone « premium ». Le A26, plus léger et plus compact, pourrait vous séduire si vous recherchez la simplicité et la maniabilité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de puissance, le POCO F7 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 12 Go de mémoire vive, et d’un stockage interne de 256 Go ou 512 Go selon la version choisie. La mémoire interne n’est pas extensible via carte microSD, ce qui impose de bien choisir la capacité dès l’achat. Cette configuration place le F7 Pro dans la catégorie haut de gamme en termes de performance brute : usage intensif, jeux, multimédia, multitâche, tout devrait tourner de façon fluide et réactive.

Le Galaxy S25 Ultra, en tant que smartphone haut de gamme, propose une configuration encore plus ambitieuse, avec un matériel optimisé pour des usages exigeants. Son architecture interne, combinée à des quantités généreuses de RAM et de stockage, en fait l’appareil le plus puissant du trio pour des usages intensifs et prolongés.

De son côté, le Galaxy A26 offre une configuration plus modeste, adaptée à un usage classique (apps, messagerie, navigation, photos occasionnelles) plutôt qu’à des usages intensifs comme le jeu ou le multitâche lourd. Son niveau de performances reste suffisant pour un usage quotidien mais sans viser l’excellence.

Ainsi, en termes de puissance pure, le classement est le suivant (du plus puissant au moins puissant) : Galaxy S25 Ultra, Xiaomi POCO F7 Pro, puis Samsung Galaxy A26. Le S25 Ultra conserve l’avantage en haut de gamme, mais le POCO F7 Pro se distingue nettement comme un excellent rapport puissance/prix, tandis que le A26 joue la carte de la simplicité et de l’accessibilité.

Le POCO F7 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution WQHD+ (1440 x 3200 pixels), ce qui garantit une densité de pixels élevée et une excellente finesse d’affichage. De plus, le smartphone supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui confère une grande fluidité lors du défilement, des jeux ou du visionnage de vidéos. L’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 7i, ce qui ajoute un gage de robustesse.

Le Galaxy S25 Ultra, dans la lignée des modèles premium, intègre une dalle haute qualité (souvent AMOLED ou équivalent), avec une grande diagonale et une définition élevée, ce qui en fait un écran particulièrement confortable pour le multimédia, les photos, les vidéos ou le travail sur écran. Sa qualité d’affichage, sa luminosité, ses contrastes et sa fidélité colorimétrique sont pensées pour satisfaire les usages exigeants.

Le Galaxy A26, modèle plus modeste, offre un écran suffisant pour un usage courant — navigation, réseaux sociaux, vidéo — sans atteindre les standards des modèles haut de gamme. Il sera plus simple, avec une taille et une définition adaptées à un usage quotidien sans exigence particulière en matière de rendu ou de fluidité.

En termes d’intérêt global de l’écran (qualité de la dalle, définition, fluidité), le classement serait le suivant : Galaxy S25 Ultra — en raison de son haut niveau global et de sa taille généreuse —, suivi de près par le POCO F7 Pro pour son excellente dalle AMOLED 2K à 120 Hz, puis le Galaxy A26 comme option fonctionnelle mais plus modeste.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le POCO F7 Pro embarque un système photo comprenant un capteur principal de 50 mégapixels — accompagné de la stabilisation optique — et un capteur secondaire de 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle, ainsi qu’une caméra frontale de 20 mégapixels. Cette configuration permet de couvrir les usages photo classiques : photos de jour, paysages, portraits, selfies, etc. Elle offre un bon équilibre entre qualité d’image, détails, polyvalence et confort d’utilisation, et convient très bien à un usage courant ou avancé pour un smartphone de sa catégorie.

Le Galaxy S25 Ultra, modèle haut de gamme, est généralement doté d’un système photo très complet — capteurs multiples, objectif principal haute résolution, zooms optiques, ultra-grand angle, fonctions avancées (nuit, portrait, vidéo, etc.). Ce type de configuration lui permet non seulement de produire des images de haute qualité dans des conditions variées, mais aussi de proposer des fonctionnalités photo polyvalentes et adaptées aux usages intensifs (vidéo, contenus créatifs, etc.).

Le Galaxy A26, plus modéré, propose une configuration photo adaptée à un usage basique à intermédiaire : photos usuelles, selfies, souvenirs, mais sans viser l’excellence photographique ni les usages avancés. Elle convient aux utilisateurs qui ne recherchent pas la performance photo maximale mais un usage simple et fonctionnel.

Ainsi, en matière de qualité photo globale et de polyvalence, le classement serait : Galaxy S25 Ultra en tête, suivi du POCO F7 Pro pour son bon équilibre photo/prix, puis le Galaxy A26 pour un usage standard et sans prétention.

En matière de connectivité, le POCO F7 Pro prend en charge les standards modernes (5G, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) et intègre un lecteur d’empreintes sous l’écran, ce qui constitue un avantage en termes de confort et de sécurité pour le déverrouillage. Le Galaxy S25 Ultra, à son niveau, propose également les fonctionnalités avancées de connectivité attendues sur un flagship, tandis que le Galaxy A26 offre une connectivité plus basique, adaptée à un usage quotidien sans exigences particulières.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le POCO F7 Pro dispose d’une batterie d’une capacité impressionnante de 6000 mAh. Cela lui confère un avantage certain en matière d’autonomie : selon l’usage — navigation, réseaux sociaux, multimédia, photos, etc. — il est raisonnable de s’attendre à une autonomie confortable, potentiellement supérieure à la moyenne des smartphones, ce qui le rend particulièrement intéressant pour ceux qui recherchent un téléphone endurant, capable de tenir la journée (voire plus) sans recharge. Le smartphone prend en charge la charge rapide, ce qui permet de recharger la batterie assez rapidement en cas de besoin. Cependant, il ne semble pas offrir la recharge sans fil, ce qui constitue un petit compromis pour un modèle de son niveau.

Le Galaxy S25 Ultra, avec des composants haut de gamme voire gourmands, devrait proposer une autonomie généreuse si la gestion énergétique est optimisée. Couplée à des fonctions de recharge rapides et souvent à la recharge sans fil (dans la tradition des flagships modernes), cela en fait un appareil polyvalent, capable d’accompagner un usage intensif tout en offrant un confort maximal.

Le Galaxy A26, moins puissant mais plus simple, mise sur un équilibre entre consommation modérée et usage quotidien : sa batterie suffira pour un usage standard, mais pour des usages plus intensifs (multimédia, photos, navigation prolongée), l’autonomie sera nécessairement plus limitée que sur les deux autres modèles. La recharge se fera rapidement — mais sans les raffinements haut de gamme comme la recharge sans fil, généralement absente des appareils d’entrée ou milieu de gamme.

Ainsi, en matière d’autonomie et de commodité de recharge, le POCO F7 Pro se distingue comme un très bon compromis — excellente autonomie, recharge rapide —, le Galaxy S25 Ultra reste un choix premium si vous cherchez confort et polyvalence maximale, et le Galaxy A26 une option simple et pratique pour un usage quotidien sans fioritures.

Quel smartphone pour qui ?

En conclusion, si votre priorité est de disposer d’un smartphone équilibré, puissant, endurant et à bon rapport qualité-prix, le Xiaomi POCO F7 Pro est un choix particulièrement pertinent. Il combine un bon niveau de performances, un écran de qualité, une autonomie importante, une configuration photo correcte, et un design agréable — ce qui en fait un excellent compromis.

Si, en revanche, vous cherchez le meilleur du marché — puissance maximale, qualité photo et vidéo supérieure, confort d’usage premium, polyvalence — alors le Samsung Galaxy S25 Ultra reste le modèle le plus cohérent, pensé pour les utilisateurs exigeants et ceux qui veulent le haut niveau tout de suite.

Enfin, si votre usage est plus simple, quotidien, modéré — navigation Internet, appels, réseaux sociaux, photos occasionnelles —, et que vous cherchez un smartphone maniable, accessible et sans excès, le Samsung Galaxy A26 est une option raisonnable et pratique.

