Découverte : les trois smartphones Galaxy de Samsung à prioriser pour le Black Friday

Les trois smartphones de Samsung présentent des designs modernes mais avec des choix esthétiques distincts, en particulier en ce qui concerne l’agencement des capteurs photo à l’arrière et les finitions. Le Galaxy S25 Ultra adopte un format large avec un profil légèrement arrondi et une face arrière marquée par un module photo très visible composé de quatre capteurs disposés indépendamment dans la partie supérieure gauche : un capteur principal de très haute résolution, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs. Son châssis est en titane, ce qui lui confère une allure haut de gamme et une robustesse appréciable. Il est décliné en plusieurs coloris, notamment Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Whitesilver, Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen et Titanium Pinkgold.

Le Galaxy S25 FE, quant à lui, se distingue par un design plus épuré. Son bloc photo arrière est plus discret, avec trois capteurs alignés verticalement sur la gauche, dans ce que Samsung désigne comme un design flottant. Ce modèle présente un profil plat et une épaisseur contenue. Il est disponible en Jetblack, Icyblue, Navy et White, et séduit par sa légèreté et son équilibre en main.

De son côté, le Galaxy A56 5G adopte un design similaire au S25 FE, avec trois capteurs arrière alignés verticalement. Le profil est également plat et l’appareil est proposé dans des teintes plus douces comme Awesome Graphite, Awesome Lightgrey, Awesome Olive et Awesome Pink. Il reste dans la tradition esthétique de la gamme A, avec une certaine sobriété.

En matière de gabarit, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand, suivi de près par le Galaxy A56 5G, tandis que le Galaxy S25 FE est légèrement plus compact. Le S25 Ultra est également le plus lourd, avec un poids de 218 grammes, contre 198 grammes pour l’A56 5G et 190 grammes pour le S25 FE.

Enfin, concernant l’étanchéité, les S25 Ultra et S25 FE bénéficient d’une certification IP68, leur permettant de résister à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant une durée de 30 minutes. Le Galaxy A56 5G, de son côté, est certifié IP67, ce qui lui assure une protection contre l’immersion jusqu’à un mètre pendant une durée équivalente, ce qui reste satisfaisant, mais légèrement inférieur.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

La performance est l’un des critères majeurs pour différencier ces trois modèles. Le Galaxy S25 Ultra se positionne clairement en tête avec un processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, spécialement optimisé pour offrir des performances maximales, notamment en traitement d’images, en intelligence artificielle et en jeux. Il est associé à des configurations de mémoire vive pouvant aller jusqu’à 12 Go et propose plusieurs options de stockage interne, allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Galaxy S25 FE, destiné à un public plus large, intègre un processeur Exynos 2400, ce qui lui confère de très bonnes capacités pour les usages quotidiens et multimédia. Il est proposé avec 8 Go de RAM et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go, là encore sans possibilité d’extension via carte microSD.

Quant au Galaxy A56 5G, il est animé par un processeur Exynos 1580, moins performant mais parfaitement adapté pour une utilisation fluide dans les tâches courantes. Il dispose de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions, et offre des options de stockage de 128 ou 256 Go, sans emplacement pour carte microSD.

En termes de hiérarchie des performances, le Galaxy S25 Ultra se détache nettement comme le modèle le plus puissant. Il est suivi par le Galaxy S25 FE, qui offre un bon compromis entre puissance et prix. Enfin, le Galaxy A56 5G, bien qu’efficace pour un usage standard, se situe en retrait, et conviendra davantage à ceux qui n’ont pas besoin d’une puissance de traitement élevée.

Sur le plan des écrans, les différences sont également marquées. Le Galaxy S25 Ultra propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec une résolution très élevée, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un pic de luminosité atteignant 2 600 nits, pour une lisibilité optimale, même en plein soleil. L’écran, légèrement incurvé, offre une immersion visuelle renforcée.

Le Galaxy S25 FE dispose également d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une fréquence de 120 Hz, mais une résolution plus modeste. L’affichage est plat, ce qui plaira à ceux qui préfèrent une interaction plus directe avec l’écran. La luminosité est bonne, mais légèrement inférieure à celle du modèle Ultra.

Le Galaxy A56 5G est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, lui aussi avec une fréquence de 120 Hz. Il s’agit d’un écran plat, bien calibré, mais avec une luminosité maximale moindre que les deux autres modèles.

En comparant, l’écran du Galaxy S25 Ultra surpasse largement ses concurrents par sa taille, sa résolution et sa luminosité. Le S25 FE suit de près, avec un excellent équilibre entre qualité d’affichage et ergonomie. Le A56 5G complète le trio avec un écran tout à fait satisfaisant dans sa gamme, mais moins performant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Galaxy S25 Ultra met la barre très haut en matière de photographie. Il intègre un capteur principal de 200 mégapixels, qui permet une définition extrêmement détaillée des clichés. Il est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs de 50 et 10 mégapixels, permettant des zooms optiques de qualité. La caméra frontale offre une résolution de 12 mégapixels, pour des selfies nets et bien exposés.

Le Galaxy S25 FE est équipé d’un module photo principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et d’un téléobjectif d’environ 8 à 10 mégapixels selon les versions. À l’avant, on retrouve également un capteur de 12 mégapixels. Cette configuration offre de bonnes performances, avec une belle restitution des couleurs et une polyvalence correcte.

Le Galaxy A56 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, utile pour les prises de vue très rapprochées. Le capteur selfie affiche lui aussi 12 mégapixels. Cette configuration permet des photos de qualité dans de bonnes conditions de lumière, mais montre ses limites en basse lumière ou en zoom.

En termes de classement, le Galaxy S25 Ultra domine sans conteste avec sa configuration quadruple et ses hautes résolutions. Le S25 FE arrive en deuxième position, avec une belle homogénéité et une bonne gestion des différents scénarios. Le A56 5G reste compétent, mais s’adresse à un public moins exigeant sur la qualité photographique.

Sur la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et intègrent le Wi-Fi de dernière génération. Le Galaxy S25 Ultra prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth le plus récent, le NFC et le positionnement GNSS. Il est aussi équipé d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, une solution pratique et discrète. Le S25 FE propose les mêmes fonctionnalités, avec également un capteur d’empreintes sous l’écran. Le Galaxy A56 5G, bien qu’un cran en dessous en matière de normes sans fil, offre une connectivité fiable, avec le Wi-Fi 6, le Bluetooth, le NFC, et lui aussi un lecteur d’empreintes intégré à l’écran. Aucun des trois modèles ne propose de prise jack 3,5 mm ni d’émetteur infrarouge.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les Galaxy S25 Ultra et Galaxy A56 5G sont équipés d’une batterie de 5000 mAh, tandis que le Galaxy S25 FE intègre une batterie de 4 900 mAh. Ces capacités permettent d’envisager une journée d’utilisation dans des conditions normales, mais l’autonomie réelle varie en fonction de l’usage, de la luminosité de l’écran et des applications utilisées.

Le Galaxy A56 5G, avec son écran moins énergivore et son processeur plus modeste, pourrait être celui qui offre la meilleure endurance dans les usages classiques. Le S25 FE suit de près, tandis que le S25 Ultra, plus gourmand en raison de son écran plus lumineux et de son processeur haut de gamme, pourrait nécessiter une recharge plus fréquente en cas d’utilisation intensive.

Concernant la recharge, les trois modèles prennent en charge la recharge rapide jusqu’à 45 W en filaire. Le Galaxy S25 Ultra va plus loin en intégrant la recharge sans fil, ainsi que la possibilité de recharger d’autres appareils compatibles par induction (fonction PowerShare). Le Galaxy S25 FE est également compatible avec la recharge sans fil, mais à une puissance moindre. Le A56 5G ne propose, quant à lui, que la recharge filaire.

En résumé, pour une autonomie longue et une recharge efficace, le A56 5G constitue un bon choix. Le S25 FE offre un excellent compromis entre autonomie, performance et recharge. Le S25 Ultra, enfin, offre des options de recharge sans fil, tout en demandant un peu plus d’énergie en usage intensif.