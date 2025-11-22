Des smartphones qui peuvent tenir 3 jours sans recharge : notre sélection en novembre 2025

Les trois smartphones retenus présentent des styles distincts, tant en matière d’esthétique que de gabarit. Le Honor 400 Smart affiche un format relativement massif, avec des lignes plates et un dos sobre où l’on retrouve un bloc photo rectangulaire logé dans le coin supérieur gauche. Ce module accueille un double capteur placé verticalement. Ce modèle est proposé en deux coloris principaux : Desert Gold et Velvet Black. De son côté, le Honor Magic7 Lite mise sur un design plus raffiné et des courbes plus douces. Son dos, en verre ou en finition mate selon les déclinaisons, arbore un large cercle central renfermant les capteurs photo, une signature esthétique propre à la gamme.

Il est disponible en Titanium Black et Titanium Purple.

Le Motorola Edge 60 Pro, quant à lui, présente un châssis plus compact avec un dos légèrement incurvé sur les bords et un module photo rectangulaire vertical, intégré de façon plus discrète. Les couleurs disponibles sont des teintes de violet, vert ou bleu.

En termes de dimensions, le Motorola Edge 60 Pro se révèle être le plus petit, tandis que le Honor 400 Smart est le plus imposant. Côté poids, le Edge 60 Pro est aussi le plus léger avec environ 186 grammes, suivi de très près par le Magic7 Lite, tandis que le 400 Smart approche les 206 grammes, ce qui le place parmi les plus lourds du segment.

En matière d’étanchéité, le Motorola Edge 60 Pro bénéficie d’une certification IP68, voire IP69 selon certaines déclinaisons, garantissant une excellente protection contre la poussière et l’eau, y compris en immersion.

Le Honor Magic7 Lite se contente d’une certification IP64, suffisante pour résister aux projections d’eau, tandis que le Honor 400 Smart est certifié IP65, assurant une meilleure résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leurs coques, ces trois smartphones embarquent des composants techniques assez variés, reflétant leur positionnement respectif. Le Honor 400 Smart est équipé du processeur Snapdragon 6s Gen 3, associé à une configuration de 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. Cette mémoire n’est pas extensible via carte microSD, ce qui limite les possibilités d’évolution.

Le Honor Magic7 Lite intègre un Snapdragon 6 Gen 1, un peu plus performant, également associé à 8 Go de RAM et à 256 Go de stockage non extensible. Quant au Motorola Edge 60 Pro, il se démarque nettement avec sa puce MediaTek Dimensity 8350 (Extreme), gravée en 4 nanomètres, épaulée par jusqu’à 12 Go de RAM et une capacité de stockage pouvant atteindre 512 Go, sans possibilité d’extension non plus. Ce modèle surpasse donc ses concurrents en termes de puissance brute et de réactivité, grâce à une architecture plus récente et à une capacité mémoire supérieure.

Du point de vue de l’affichage, les trois modèles ne jouent pas dans la même catégorie. Le Honor 400 Smart propose une dalle LCD de 6,77 pouces avec une résolution HD+ (720 x 1610 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’écran est plat, sans bord incurvé. Le Honor Magic7 Lite, en revanche, offre une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rend bien plus fluide et agréable à utiliser, notamment pour les jeux ou le défilement rapide de contenus. Enfin, le Motorola Edge 60 Pro se distingue par son écran pOLED de 6,67 pouces, avec une résolution supérieure (2712 x 1220 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz également. Cet écran est légèrement incurvé sur les bords, ce qui renforce l’immersion visuelle.

En termes de qualité, le Motorola se place en tête grâce à sa définition plus fine et sa dalle très contrastée. Le Magic7 Lite arrive en seconde position, tandis que le Honor 400 Smart ferme la marche avec une dalle moins ambitieuse.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un autre champ de différenciation marqué entre ces trois smartphones. Le Motorola Edge 60 Pro s’illustre clairement en tête avec une configuration haut de gamme. À l’arrière, il embarque un triple module composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle également de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels capable d’un zoom optique x3.

Ce dispositif polyvalent s’adapte à tous les usages photographiques, du portrait au paysage, avec une qualité d’image élevée même en basse lumière. À l’avant, le capteur selfie de 50 mégapixels confirme l’orientation premium du modèle pour les amateurs d’images nettes et détaillées.

Le Honor Magic7 Lite propose pour sa part un double capteur photo arrière. Il se compose d’un capteur principal de 108 mégapixels et d’un second capteur de 5 mégapixels destiné à la profondeur de champ. Ce duo permet de réaliser des clichés très détaillés en pleine lumière et des portraits correctement détachés du fond. En façade, le capteur selfie atteint 16 mégapixels, ce qui reste largement suffisant pour les appels vidéo et les autoportraits.

Enfin, le Honor 400 Smart mise sur une solution plus simple, avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un second module de 2 mégapixels dédié à la macro. Ce choix se traduit par une moindre polyvalence, notamment en l’absence de capteur ultra grand-angle. Le capteur frontal est de 8 mégapixels, ce qui peut s’avérer limité pour les utilisateurs exigeants.

Si l’on classe les appareils selon la qualité et la polyvalence de leurs modules photo, le Motorola Edge 60 Pro occupe indiscutablement la première place. Il est suivi du Honor Magic7 Lite qui offre une bonne définition mais reste plus limité en types de prises de vue. Le Honor 400 Smart, en revanche, se montre plus modeste et conviendra essentiellement à un usage photo occasionnel.

En matière de connectivité, là encore, les différences sont notables. Le Motorola Edge 60 Pro bénéficie de technologies récentes, ce qui garantit des débits élevés et une stabilité accrue. Il ne possède pas de prise audio jack, mais intègre un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran.

Le Honor Magic7 Lite est compatible avec le Wi-Fi. Il est lui aussi dépourvu de prise audio jack et place également son lecteur d’empreintes sous l’écran. Quant au Honor 400 Smart, son lecteur d’empreintes digitales est placé sur le bouton latéral, une solution plus classique mais aussi plus accessible pour certains utilisateurs.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie figure parmi les points essentiels pour bon nombre d’utilisateurs, et c’est justement sur ce critère que ces trois modèles se distinguent. Le Honor 400 Smart embarque une batterie de 6500 mAh, ce qui constitue une capacité supérieure à la moyenne. Combinée à un écran de résolution modeste et à une puce relativement économe en énergie, cette configuration permet d’atteindre aisément deux jours et demi à trois jours d’utilisation en usage modéré. La recharge rapide est assurée par un bloc de 35 W, ce qui autorise une recharge complète en environ une heure et demie.

Le Honor Magic7 Lite pousse encore plus loin en intégrant une batterie légèrement plus grande de 6600 mAh. Grâce à un meilleur équilibre entre écran AMOLED, gestion logicielle optimisée et puce efficace, il est tout à fait envisageable de tenir trois jours complets sans passer par la case recharge.

Ce smartphone propose par ailleurs une charge rapide de 66 W, soit près du double du Honor 400 Smart, ce qui permet de récupérer une charge complète en moins d’une heure dans des conditions optimales. Cela en fait un excellent compromis entre endurance et rapidité de recharge.

Le Motorola Edge 60 Pro, bien qu’équipé d’une batterie légèrement inférieure de 6000 mAh, propose quant à lui une stratégie différente. Sa capacité, bien qu’un peu moindre, reste suffisante pour assurer au minimum deux jours d’autonomie dans un usage mixte et voire plus en usage modéré. Là où il se démarque, c’est par ses technologies de recharge.

En effet, il prend en charge la charge filaire ultra rapide de 90 W, permettant de recharger intégralement la batterie en moins de 45 minutes. De plus, il est le seul de ce comparatif à offrir la recharge sans fil à 15 W ainsi que la recharge inversée à 5 W, ce qui ajoute une grande souplesse d’usage, notamment pour recharger des écouteurs ou un autre smartphone compatible.

