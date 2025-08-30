Duel 2025 : Pixel 10 vs iPhone 17, attendre ou succomber à Google ?

D’un côté, le Pixel 10 conserve l’identité visuelle propre aux smartphones de Google, avec une barre horizontale intégrant les capteurs photo à l’arrière, légèrement redessinée cette année pour un look plus affiné. Le dos en verre mat et les contours en aluminium recyclé donnent une allure sobre et cohérente avec les précédents modèles. De l’autre côté, l’iPhone 17 devrait adopter un nouveau châssis en titane pour l’ensemble de la gamme, avec des tranches plates, toujours fidèles au style inauguré avec l’iPhone 12, mais désormais plus légères et affinées. Les modules photo seraient disposés en triangle, dans un bloc carré qui reste proéminent, mais potentiellement mieux intégré que sur l’iPhone 16.

Concernant les dimensions, le Pixel 10 mesure 157,4 x 74,8 x 8,9 mm pour un poids de 197 g, ce qui le place dans une catégorie moyenne. L’iPhone 17 standard est attendu avec des dimensions proches de 146,6 x 70,6 x 7,8 mm pour environ 173 g, ce qui en ferait le plus compact et le plus léger des deux. Le Pixel 10 est donc le plus grand et le plus lourd.

En ce qui concerne les coloris, Google propose son Pixel 10 en trois finitions : Porcelaine, Obsidienne et Menthe. Apple devrait, pour sa part, proposer l’iPhone 17 en cinq couleurs : Noir sidéral, Argent, Bleu clair, Rose et Vert pastel.

Enfin, côté résistance, les deux smartphones sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont étanches à la poussière et à l’eau, avec une immersion possible jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes pour le Pixel 10, et probablement jusqu’à 6 mètres pour l’iPhone 17, si Apple reconduit sa certification avancée. Ainsi, si le Pixel 10 adopte une esthétique familière et maîtrisée, l’iPhone 17 pourrait bien séduire ceux qui recherchent un format plus compact, un design affiné et une meilleure prise en main.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

D’un point de vue technique, les deux smartphones intègrent des processeurs maison, mais avec des approches très différentes. Le Pixel 10 embarque la puce Google Tensor G4, une évolution du Tensor G3, toujours centrée sur les performances IA et l’optimisation énergétique. Il est épaulé par 12 Go de RAM et disponible avec 128 ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension via carte microSD.

De son côté, l’iPhone 17 devrait intégrer la puce Apple A19 Bionic, gravée en 2 nm et attendue comme une nette amélioration en termes de performance CPU et GPU. Ce processeur devrait être associé à 8 Go de RAM et proposé en configurations de 128, 256 ou 512 Go de stockage non extensible également.

Sur le papier, et selon les premières fuites de benchmarks, l’A19 Bionic devancerait assez largement le Tensor G4 en matière de calcul brut, de graphismes et surtout d’efficacité énergétique. Apple bénéficie toujours d’un écosystème matériel et logiciel très optimisé, ce qui confère à l’iPhone 17 une réactivité et une fluidité constantes, même avec une RAM inférieure. En comparaison, le Pixel 10 mise davantage sur l’optimisation logicielle via Android 15 et les fonctions IA embarquées, mais reste un cran en dessous en termes de puissance pure.

Ainsi, en termes de hiérarchie de performances, l’iPhone 17 prend clairement l’avantage, suivi du Pixel 10, qui reste cependant parfaitement fluide et performant pour l’essentiel des usages, y compris les jeux et la photo computationnelle.

Du côté des écrans, le Pixel 10 propose une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces, au taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec une luminosité maximale annoncée de 1600 cd/m² en HDR et jusqu’à 2000 cd/m² en pic extérieur. L’écran est plat, protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2.

L’iPhone 17 devrait, quant à lui, être équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz ProMotion et une luminosité maximale attendue autour de 1600 cd/m² en HDR et 2000 cd/m² en extérieur, à l’instar de l’iPhone 15 Pro. L’écran serait lui aussi plat, avec des bordures plus fines que les précédents modèles.

En termes de qualité d’affichage, les deux smartphones sont donc très proches, mais le Pixel 10 bénéficie d’un écran légèrement plus grand et aussi lumineux, avec une fréquence adaptative plus souple allant jusqu’à 1 Hz. Toutefois, l’iPhone 17 conservera un excellent calibrage colorimétrique propre à Apple. Le classement en matière d’intérêt d’écran placerait donc en premier lieu le Pixel 10, suivi de très près par l’iPhone 17, qui pourrait reprendre l’avantage selon les réglages finaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, Google a bâti sa réputation sur des algorithmes puissants, mais continue de faire évoluer la partie matérielle. Le Pixel 10 est doté d’un double capteur arrière : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.68), stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). À l’avant, la caméra selfie est de 10,8 mégapixels, logée dans un poinçon central. L’accent est mis sur le traitement logiciel, notamment le mode nuit, la photo HDR automatique et les fonctions de retouche assistée par l’IA.

Du côté de l’iPhone 17, la configuration attendue est également duale, avec un capteur principal de 48 mégapixels (f/1.6), et un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.4). La caméra frontale serait de 12 mégapixels, intégrée dans la Dynamic Island, toujours présente. L’iPhone 17 devrait encore s’appuyer sur le Photonic Engine et l’intelligence embarquée de la puce A19 pour améliorer le rendu photo, notamment en basse lumière.

En termes de qualité globale, les deux smartphones offrent des résultats très convaincants, mais avec des approches distinctes. Le Pixel 10 surpasse généralement ses concurrents dans la gestion du contraste et des détails en conditions difficiles, tandis que l’iPhone 17 mise sur une fidélité colorimétrique naturelle et un traitement plus neutre. Dans une hiérarchie qualitative, le Pixel 10 prend l’avantage en photographie de nuit et dans le traitement des portraits, tandis que l’iPhone 17 reste très équilibré dans toutes les situations, notamment en vidéo où il conserve une légère avance.

Côté connectivité, le Pixel 10 est compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.2, et ne dispose pas de prise jack audio. Le capteur d’empreintes est placé sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage. L’iPhone 17 serait également compatible Wi-Fi 6E, voire Wi-Fi 7 selon les dernières fuites, avec Bluetooth 5.4 et un port USB-C, conformément à la réglementation européenne. Pas de prise jack non plus, et comme toujours chez Apple, pas d’émetteur infrarouge. Le capteur d’empreinte est absent, remplacé par Face ID, la reconnaissance faciale avancée d’Apple.

Le Pixel 10 propose donc une connectivité légèrement plus avancée et complète, notamment grâce à sa compatibilité Wi-Fi 7 confirmée et son capteur d’empreintes bien positionné. L’iPhone 17 reste cependant très solide, avec une intégration logicielle poussée de ses connexions sans fil.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les deux smartphones promettent des performances solides, mais reposent sur des stratégies différentes. Le Pixel 10 intègre une batterie de 4575 mAh, avec une autonomie annoncée jusqu’à 31 heures en usage mixte, selon Google. Il supporte une recharge filaire rapide jusqu’à 27 W, une recharge sans fil Qi jusqu’à 18 W, et la recharge inversée pour accessoires. Il faut environ 80 minutes pour un rechargement complet.

L’iPhone 17 devrait embarquer une batterie légèrement plus modeste, autour de 3300 mAh, mais avec une gestion énergétique particulièrement efficace grâce à la puce A19 Bionic gravée en 2 nm. Apple pourrait annoncer une autonomie comparable voire supérieure, notamment en veille et en navigation, grâce à l’optimisation d’iOS 19. Côté recharge, on attend une compatibilité USB-C jusqu’à 27 W, et une recharge sans fil MagSafe à 15 W. Le temps de recharge total avoisinerait 1h30 selon les premières estimations.

En comparaison, le Pixel 10 bénéficie d’une batterie plus grande et d’une recharge sans fil plus rapide, ce qui pourrait le rendre plus endurant en usage intensif, notamment en multimédia ou en photo. Toutefois, l’iPhone 17 pourrait se distinguer par sa meilleure gestion de l’autonomie au quotidien, grâce à un logiciel plus optimisé. Les deux modèles offrent également des fonctions de recharge intelligentes pour préserver la santé de la batterie.