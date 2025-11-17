Duel de Photophone : L'iPhone 17 Pro revenait de loin, pourtant, ce smartphone Huawei le surpasse sans trembler du menton

Le design de ces deux modèles reflète clairement leur ambition haut de gamme. En effet, l’iPhone 17 Pro adopte un châssis monobloc en aluminium avec une façade et un dos protégés par un verre céramique renforcé. Son module photo arrière, d’un seul tenant, s’étend sur la largeur du téléphone et regroupe les trois capteurs principaux en triangle, accompagnés d’un flash et d’un scanner LiDAR. Le profil du smartphone reste légèrement arrondi sur les bords, offrant une prise en main confortable. Il est disponible en trois coloris : Cosmic Orange, Deep Blue et Silver.

En comparaison, le Huawei Pura 80 Ultra opte pour une esthétique plus audacieuse avec un dos en verre lisse et un écran légèrement incurvé sur les quatre côtés. À l’arrière, la disposition des capteurs est imposante puisqu’on y trouve un capteur principal surdimensionné, un ultra-grand-angle et deux téléobjectifs distincts, chacun positionné de manière symétrique autour d’un flash central. Le Huawei affiche également un profil arrondi et se décline en plusieurs teintes, dont le noir et l’or.

En termes de gabarit, l’iPhone 17 Pro est le plus compact. Il est également plus léger avec un poids de 206 grammes contre environ 219 grammes pour son concurrent. Concernant l’étanchéité, l’iPhone est certifié IP68 tandis que le Huawei affiche une double certification IP68 et IP69, ce qui garantit une meilleure protection contre l’eau et la poussière. Sur ce point, l’iPhone séduit par son élégance compacte, alors que le Huawei impressionne par son allure plus massive et résolument tournée vers la photographie.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan de la puissance, l’iPhone 17 Pro est équipé d’un processeur Apple A19 Pro, couplé à 12 Go de mémoire vive. Il est proposé avec des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension par carte micro SD. Le Huawei Pura 80 Ultra, de son côté, embarque une puce Kirin 9020 avec 16 Go de mémoire vive et des versions de 512 Go ou 1 To de stockage, également non extensibles.

Si l’on classe les deux modèles selon leur puissance, l’iPhone se place en tête grâce à sa puce de dernière génération, réputée pour ses performances en traitement graphique et en intelligence artificielle. Le Huawei, malgré une mémoire vive plus importante, reste légèrement en retrait sur les performances pures, bien qu’il reste très fluide pour toutes les tâches du quotidien.

En ce qui concerne les écrans, l’iPhone 17 Pro est doté d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3000 cd/m². Son écran est plat, facilitant l’usage au quotidien et évitant les reflets sur les bords. Le Huawei Pura 80 Ultra dispose quant à lui d’un écran OLED LTPO de 6,8 pouces, également à 120 Hz, avec une luminosité équivalente de 3000 cd/m². Son écran incurvé sur les quatre côtés lui donne un aspect plus immersif, bien qu’il puisse être moins pratique à manipuler dans certaines situations.

En matière de qualité d’affichage, les deux se tiennent dans un mouchoir de poche, mais le Huawei l’emporte légèrement grâce à sa taille plus généreuse et son expérience visuelle plus enveloppante. En revanche, l’iPhone garde l’avantage pour ceux qui recherchent un format plus contenu.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le volet photographique est sans doute l’un des éléments les plus différenciants entre ces deux smartphones. L’iPhone 17 Pro s’appuie sur trois capteurs de 48 mégapixels : un grand-angle, un ultra-grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 4x. Sa caméra frontale atteint 18 mégapixels et bénéficie d’une bonne qualité en basse lumière. Le Huawei Pura 80 Ultra, quant à lui, se positionne comme un photophone de référence.

Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels de taille 1 pouce, avec une ouverture variable mécanique permettant de moduler la profondeur de champ. Il est épaulé par un ultra-grand-angle de 40 mégapixels et deux téléobjectifs : l’un de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,7x, l’autre de 12,5 mégapixels avec un zoom optique 9,4x. Un capteur multispectral de 1,5 mégapixel complète cet arsenal pour une meilleure gestion des couleurs. À l’avant, le capteur selfie est également de 50 mégapixels, offrant un niveau de détail remarquable.

En matière de hiérarchie photographique, le Huawei prend nettement l’avantage grâce à la richesse de ses modules, à la qualité de son capteur principal et à ses capacités de zoom bien supérieures. L’iPhone conserve néanmoins une excellente homogénéité, notamment en vidéo, mais reste derrière sur la polyvalence pure.

Concernant la connectivité, l’iPhone propose le Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, un port USB-C et l’ultra large bande. Le Huawei reste cantonné à la 4G… Le mobile Apple n’intègre pas de lecteur d’empreintes digitales mais utilise la reconnaissance faciale (Face ID). Le Huawei dispose aussi du Wi-Fi rapide, du Bluetooth, et d’un port USB-C. Il intègre un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, ce qui reste pratique au quotidien. Le smartphone Huawei dispose d’un émetteur infrarouge permettant de le transformer en une télécommande universelle.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le terrain de l’autonomie, les différences sont notables. L’iPhone 17 Pro embarque une batterie d’environ 3998 mAh. Son autonomie est optimisée par l’efficacité de sa puce et du système d’exploitation, mais sa capacité reste inférieure à celle de certains concurrents. Il supporte la recharge filaire via USB-C et la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 25 W.

En face, le Huawei Pura 80 Ultra affiche une batterie nettement plus généreuse de 5700 mAh. Il propose une recharge filaire ultra rapide à 100 W, ainsi qu’une recharge sans fil jusqu’à 80 W, ce qui le place parmi les meilleurs dans ce domaine. Ainsi, si l’on considère la capacité brute et la vitesse de recharge, le Huawei l’emporte haut la main. Il pourra théoriquement offrir une autonomie plus longue, surtout pour les usages intensifs tels que la photographie, la navigation ou le multimédia. Cela dit, l’autonomie réelle dépend toujours des habitudes d’utilisation : un écran plus grand et plus lumineux consomme davantage, même avec une batterie plus importante.