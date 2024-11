Et pourquoi ne pas passer au reconditionné en France avec ce marchand ?

En termes de design, ces trois modèles d’iPhone présentent des similitudes, notamment leur cadre en aluminium et des profils plats. Cependant, des détails permettent de les distinguer. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 disposent d’une organisation en carré des capteurs photo à l’arrière, en haut à gauche, tandis que l’iPhone 15 introduit un léger changement dans l'agencement des capteurs, tout en conservant le positionnement classique. Les capteurs du 12 Pro sont légèrement plus proéminents, logés dans un cadre plus robuste.

Concernant les dimensions, l’iPhone 13 et le 12 Pro affichent une hauteur identique de 146,7 mm, alors que l’iPhone 15 est légèrement plus grand avec 147,6 mm. Côté poids, l’iPhone 15 est le plus léger (171 g), suivi de l’iPhone 13 (174 g), alors que l’iPhone 12 Pro est le plus lourd à 189 g. Pour les couleurs, l’iPhone 12 Pro est disponible en argent, graphite, doré et bleu, tandis que l’iPhone 15 s’habille de teintes pastel comme le rose, jaune ou vert. L’iPhone 13 offre davantage de choix avec des tons comme le rouge ou le blanc.

Enfin, ces trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière, un standard dans la gamme d’Apple.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

L’iPhone 15 est équipé de la puce Apple A16, une architecture parmi les plus performantes, suivie de l’A15 de l’iPhone 13 et de l’A14 de l’iPhone 12 Pro. Si tous trois proposent une expérience fluide, l’A16 surpasse ses prédécesseurs en termes de gestion multitâche et de performances énergétiques. La capacité de mémoire vive reste constante (6 Go pour le 12 Pro et le 15, 4 Go pour le 13).

Pour l’affichage, les trois modèles partagent une dalle AMOLED de 6,1 pouces, mais la luminosité maximale diffère : l’iPhone 15 atteint 2000 cd/m², contre 1200 cd/m² pour le 12 Pro. L’iPhone 13 n’affiche pas de chiffre précis mais offre une bonne lisibilité en extérieur. La définition des écrans varie peu, mais le 15 prend une légère avance grâce à une technologie HDR10+ et Dolby Vision plus récente.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les photos, l’iPhone 15 domine avec un capteur principal de 48 mégapixels, associé à un téléobjectif de 12 mégapixels pour un zoom optique 2x. Les iPhone 12 Pro et 13, équipés de capteurs de 12 mégapixels, restent performants mais montrent leurs limites face à la finesse des détails capturés par l'iPhone 15.

Tous les trois sont compatibles avec le Wi-Fi 6 et la technologie NFC. Cependant, l’iPhone 15 et 13 se distinguent par leur Bluetooth 5.3, plus efficace que le Bluetooth 5.0 du 12 Pro.

Enfin, notez que l’iPhone 15 offre la meilleure autonomie avec une batterie de 3349 mAh, suivi de l’iPhone 13 (3227 mAh) et enfin l’iPhone 12 Pro (2815 mAh). Pour la recharge, tous trois supportent la charge sans fil, mais seul l’iPhone 15 permet une recharge inversée.