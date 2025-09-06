Faut-il attendre les Xiaomi 15T et 15T Pro ou acheter un Xiaomi 14T ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs entourant les Xiaomi 15T et 15T Pro se précisent. Selon les premières fuites, le Xiaomi 15T devrait embarquer un processeur MediaTek Dimensity 8400, un grand écran AMOLED de 6,83 pouces en 120 hertz, ainsi qu’une batterie de 5 500 mAh avec charge rapide à 67 watts.

De son côté, le 15T Pro viserait un public plus exigeant, avec la puce Dimensity 9400+, un affichage pouvant monter jusqu’à 144 hertz et une charge encore plus rapide de 90 watts. Les amateurs de photo devraient également apprécier l’ajout d’un téléobjectif périscopique offrant un zoom 5x, absent sur les modèles actuels. Côté design, les deux appareils adopteraient un nouveau module caméra carré et un profil plus fin, avec une certification IP68 offrant une protection totale contre l’eau et la poussière.

Mais quid du Xiaomi 14T ?

Face à ces promesses, le Xiaomi 14T n’a pourtant pas dit son dernier mot. Lancé en 2024, il s’impose déjà comme un smartphone équilibré, pensé pour offrir des performances haut de gamme à prix contenu.

Avec son écran AMOLED de 6,67 pouces cadencé à 144 hertz, il rivalise en fluidité avec bien des flagships. Son processeur Dimensity 8300 Ultra assure des performances solides pour toutes les tâches du quotidien, tandis que la configuration photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif 2x de même définition et un ultra-grand-angle de 12 mégapixels satisfait la majorité des usages.

Sa batterie de 5 000 mAh couplée à une recharge de 67 watts et sa certification IP68 en font un compagnon fiable, le tout sous HyperOS, l’interface maison de Xiaomi, avec plusieurs années de mises à jour garanties.

Lequel choisir ?

Le dilemme est donc clair : faut-il attendre ou acheter maintenant ? Si vous êtes à la recherche d’un smartphone immédiatement disponible, le Xiaomi 14T reste un choix très judicieux. Il combine un excellent écran, une bonne autonomie et un rapport qualité-prix qui, depuis les récentes baisses, est difficile à battre.

En revanche, si vous souhaitez les dernières innovations technologiques, vous avez tout intérêt à patienter quelques semaines. Les Xiaomi 15T et 15T Pro devraient apporter des avancées relativement importantes en photo, en autonomie et en puissance brute.

En définitive, le Xiaomi 14T demeure aujourd’hui une valeur sûre, mais les 15T et 15T Pro s’annoncent comme des évolutions capables de marquer un vrai tournant pour la marque. Tout dépendra donc de votre degré d’urgence et de votre appétit pour la nouveauté.