Xiaomi 15T et 15T Pro : les nouveaux smartphones haut de gamme attendus en septembre

Xiaomi s'apprête à enrichir son catalogue avec deux nouveaux smartphones haut de gamme. Les Xiaomi 15T et 15T Pro, successeurs directs de la série 14T, devraient faire leur apparition sur le marché européen vers septembre 2025. Ces appareils promettent d'apporter des améliorations significatives en matière de photographie, de performances et d'autonomie, tout en conservant un prix attractif face aux géants Samsung et Apple.

D'après les informations divulguées par le leaker PaperKing14, ces nouveaux modèles reprendront plusieurs éléments techniques du flagship Xiaomi 15, notamment au niveau de la partie photographique.

Un système photographique emprunté au flagship

La photographie serait l'un des points forts de ces nouveaux modèles. Le Xiaomi 15T Pro reprendrai le capteur principal de 50 mégapixels OmniVision OVX9100 du Xiaomi 15, voulant garantir une qualité d'image de niveau flagship.

La configuration complète du 15T Pro comprendrait également un téléobjectif de 50 mégapixels Samsung JN5 et un ultra grand-angle de 13 mégapixels OV13B. Cette combinaison offrirait une polyvalence photographique assez remarquable, couvrant tous les besoins des utilisateurs, du portrait aux paysages en passant par la photographie rapprochée.

Xiaomi 14T Pro

De son côté, le modèle standard 15T conserverait une configuration similaire, à l'exception du capteur principal qui sera remplacé par un OmniVision OVX8000 de 50 mégapixels. Bien que légèrement moins performant que celui du Pro, ce capteur devrait néanmoins offrir une qualité d'image satisfaisante pour la majorité des utilisateurs.

Des performances de pointe avec MediaTek

Le partenariat entre Xiaomi et MediaTek se poursuit avec la série 15T. Le modèle standard devrait embarquer le processeur Dimensity 8400, tandis que la version Pro bénéficierait du Dimensity 9400 Plus, une puce particulièrement performante qui rivalise directement avec le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm présent dans les Galaxy S25.

Cette version "Plus" du Dimensity 9400 apporte des optimisations ciblées par rapport à la version standard. Les améliorations se concentrent notamment sur la fréquence du cœur principal, les performances d'intelligence artificielle avec un NPU 20% plus rapide, et diverses fonctionnalités de connectivité.

Pour accompagner cette puissance de calcul, Xiaomi aurait développé un système de refroidissement optimisé. La chambre à vapeur s'étendrait sur 6 500 mm² et s'accompagnerait d'une plateforme à double conduction thermique. Cette architecture permettrait une réduction supplémentaire de 3°C de la température de fonctionnement, garantissant des performances stables même lors d'utilisations intensives.

Autonomie renforcée et charge ultra-rapide

Enfin, la puissance n’est rien si on ne peut pas utiliser les smartphones pendant longtemps. Ainsi, les deux modèles de la série 15T embarqueraient une batterie de 5 500mAh, soit une légère augmentation par rapport à la génération précédente. La différenciation entre les deux modèles se ferait principalement sur la vitesse de charge. Le Xiaomi 15T Pro supporterait la charge rapide 90W, permettant de récupérer une autonomie significative en quelques minutes seulement. Le modèle standard se contenterait d'une charge 67W, qui reste néanmoins très compétitive sur le marché actuel.

Une configuration audio premium ?

Selon les informations du leaker Kartikey Singh, la série 15T pourrait se distinguer par la qualité audio. Ces smartphones embarqueraient les haut-parleurs les plus puissants du marché. Cette affirmation, bien qu'elle relève probablement du marketing interne, suggère des améliorations significatives au niveau sonore.

Le lien avec le Redmi K80 Ultra, récemment annoncé en Chine, confirme cette orientation. Ce modèle, qui préfigure le futur 15T Pro européen, intègre déjà ces innovations audio et thermiques. Cette stratégie de lancement décalé permet à Xiaomi de tester ses innovations sur le marché chinois avant de les adapter aux attentes européennes. Toutes ces informations restent à confirmer et sont donc à prendre avec prudence en attendant la présentation officielle des Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro probablement courant septembre.