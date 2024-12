Galaxy S23 Ultra Vs Galaxy S24 Ultra : si vous cherchez une bonne batterie, le gagnant n’est pas celui que vous pensez !

Des batteries identiques sur le papier, mais des résultats différents

Les Galaxy S23 Ultra et S24 Ultra sont tous deux équipés d'une batterie de 5000 mAh. Cette capacité identique pourrait laisser penser que les performances sont similaires. Pourtant, les tests révèlent des différences notables dans leur utilisation quotidienne.

Une optimisation énergétique repensée

Le Galaxy S24 Ultra bénéficie du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3, réputé pour sa gestion optimisée de l'énergie. Cette puce de dernière génération promet une meilleure efficacité énergétique que le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe le S23 Ultra. Cependant, les résultats des tests montrent une réalité plus nuancée.

Les résultats des tests d'autonomie

Les tests DXOMARK révèlent que le Galaxy S23 Ultra offre une autonomie moyenne de 2 jours et 1 heures en utilisation modérée, contre 2 jours et 8 heures pour le S24 Ultra. Cette différence notable s'explique notamment par la consommation plus importante de l'écran du S24 Ultra, qui est capable d'atteindre une luminosité maximale de 2600 nits.

Performance et recharge : un match serré

En plus de l’autonomie de base, la vitesse de recharge de la batterie et l’autonomie en usage intensif sont également déterminants quand il s’agit de comparer l’endurance de deux appareils.

Vitesse de charge

Les deux modèles supportent une charge rapide de 45W en filaire. Dans les faits :

Le S23 Ultra atteint 70% de charge en 30 minutes

Le S24 Ultra parvient à 69% de charge en 30 minutes

La charge sans fil reste limitée à 15W sur les deux appareils, avec des temps de recharge similaires.

Autonomie en usage intensif

En conditions d'utilisation intensive :

Le S23 Ultra tient en moyenne 11 heures 45 minutes

Le S24 Ultra affiche une autonomie de 11 heures 20 minutes

Cette légère différence s'explique par la consommation accrue des nouvelles fonctionnalités IA du S24 Ultra.

Au-delà de la batterie : les autres évolutions notables

En dehors de la batterie, plusieurs caractéristiques impactent significativement l’endurance de chacun de ces deux téléphones.

Un écran plus lumineux mais plus gourmand pour le Galaxy S24 Ultra

Le S24 Ultra est équipé d’un écran aux caractéristiques plus avancées que celles de son prédécesseur. Cette dalle possède notamment une luminosité maximale plus importante : 2600 nits contre 1750 nits pour le S23 Ultra. Cette caractéristique offre une meilleure visibilité en plein soleil et apporte un réel plus en termes d'expérience utilisateur.

Toutefois, ces améliorations impactent légèrement l'autonomie du Galaxy S24 Ultra.

Intelligence artificielle et performances

Le S24 Ultra introduit de nouvelles fonctionnalités d'IA qui ont, elles aussi, un impact significatif sur l'autonomie quotidienne du smartphone : traduction en temps réel, retouche photo avancée, Assistant personnel intégré, etc. Plus sobre, le Galaxy S23 conserve donc son énergie plus longtemps.

Verdict : le S23 Ultra est un meilleur choix pour l’endurance

Contre toute attente, c’est donc le Galaxy S23 Ultra qui sort vainqueur de ce match sur l’endurance, grâce à trois points essentiels :

Une meilleure optimisation générale

Un écran moins énergivore

L'absence de fonctionnalités IA gourmandes en énergie

Le S24 Ultra propose néanmoins une expérience plus complète avec ses nouvelles fonctionnalités, au prix d'une autonomie légèrement réduite.

Quelques conseils pour optimiser l'autonomie de votre Samsung Galaxy S23 Ultra ou S24 Ultra

Que vous optiez pour le Galaxy S24 Ultra ou pour son prédécesseur, il existe quelques astuces pratiques grâce auxquelles vous pouvez tirer le meilleur parti de votre Galaxy sur le plan de l’endurance. En voici 4 :

Activez le mode d'économie d'énergie adaptatif

Réglez la luminosité automatique

Désactivez les fonctions IA quand elles ne sont pas nécessaires

Utilisez la charge rapide 45W pour des recharges efficaces

En conclusion, si l'autonomie est votre priorité absolue, le Galaxy S23 Ultra reste le meilleur choix. Cependant, le S24 Ultra compense sa consommation légèrement supérieure par des fonctionnalités innovantes et un écran plus performant. Le choix final dépendra donc de vos priorités entre autonomie pure et nouvelles fonctionnalités.