Galaxy Z Flip 6 vs Galaxy Z Flip 7 : quelles sont les différences ?

Design et construction : une évolution subtile mais significative

Le Galaxy Z Flip 7 conserve l'ADN esthétique de son prédécesseur tout en apportant plusieurs améliorations notables.

Une structure plus fine, mais plus solide

Une fois déplié, le nouveau smartphone pliant de Samsung affiche une épaisseur réduite de 6,5 mm, contre 6,9 mm pour le Z Flip 6. Cette réduction s'accompagne d'une largeur légèrement supérieure, offrant une meilleure prise en main.

La charnière a fait l'objet d'une refonte complète avec l'adoption d'un nouvel alliage d'aluminium plus dense. Cette évolution technique offre un double avantage : une structure plus solide mais moins épaisse.

Un écran externe repensé

L'écran externe constitue l'une des améliorations les plus visibles entre le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 6. Le nouveau modèle arbore une dalle externe de 4,1 pouces, contre 3,4 pouces sur le modèle précédent.

Cette surface d'affichage étendue épouse désormais parfaitement les contours des capteurs photo, et crée un ensemble à la fois plus harmonieux et immersif.

À retenir : les bordures ont été considérablement réduites, de façon à maximiser la surface utile disponible. Cette évolution facilite l'utilisation du smartphone sans avoir à le déplier.

De nouveaux coloris disponibles

Samsung renouvelle sa palette de couleurs avec le Galaxy Z Flip 7. Quatre teintes sont proposées : bleu nuit, noir absolu, corail et vert d'eau. Cette sélection remplace les options du Z Flip 6 qui comprenaient bleu, ombre argentée, menthe et jaune.

La finition Vert d'eau reste une exclusivité Samsung, disponible uniquement sur le site officiel du constructeur.

Écran principal optimisé

L'écran principal passe de 6,7 pouces sur le Galaxy Z Flip 6, à 6,9 pouces sur le nouveau modèle. Cette augmentation, bien que modeste, améliore l'expérience utilisateur sans compromettre le caractère compact de l’appareil.

Les deux modèles conservent la technologie AMOLED LTPO Full HD+ avec un ratio 21:9 et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz.

Samsung a renforcé la durabilité de l'écran du Z Flip 7 avec une dalle interne 50 % plus épaisse. Résultat : pliure moins visible et meilleure résistance à l’usage quotidien.

Performances : changement de cap processeur

Le Galaxy Z Flip 6 embarque une puce Snapdragon 8 Gen 3 gravée en 4 nm, réputée pour son efficacité thermique et sa gestion optimisée de l'intelligence artificielle.

Avec le Z Flip 7, Samsung opère un changement stratégique en optant pour son processeur maison Exynos 2500, gravé en 5 nm.

✅ Ce qui évolue Nouveau SoC Exynos 2500

Optimisation énergétique attendue

Intégration native de Galaxy AI ⚠️ À surveiller Performances en gaming intensif à confirmer

Moins de recul sur l’Exynos 2500

Chauffe potentiellement supérieure au Snapdragon

Pour ce qui est de la mémoire et du stockage, rien ne change vraiment entre les deux générations.

Nouveautés logicielles

Le Galaxy Z Flip 7 introduit le mode DeX, une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux gammes Galaxy S et Galaxy Z Fold. Elle permet de transformer le smartphone en station de travail portable lorsqu'il est connecté à un écran externe, en affichant une interface similaire à un environnement de bureau traditionnel.

L'interface One UI 8 apporte également des améliorations en termes de fluidité, d'animations et d'intégration des fonctionnalités Galaxy AI.

Une belle avancée logicielle pour les utilisateurs pros ou multitâches, qui souhaitent repousser les limites d’un smartphone pliant.

Autonomie : une progression significative

Sur le plan de l’autonomie, le Galaxy Z Flip 7 fait un bond en avant avec sa batterie de 4300 mAh (soit 300 mAh de plus que le Z Flip 6). Cette augmentation se traduit par une endurance nettement supérieure.

Samsung annonce ainsi jusqu'à 31 heures de lecture vidéo pour le Galaxy Z Flip 7, contre 23 à 24 heures pour son prédécesseur.

La vitesse de charge reste inchangée : 25W en filaire, 10W en sans-fil, 4,5W en charge inversée. Un point à améliorer ?

Verdict : faut-il changer de modèle ?

Le Galaxy Z Flip 7 représente une évolution mesurée mais cohérente de la gamme. Si vous possédez un Galaxy Z Flip 6 et que vous souhaitez profiter d’une amélioration en particulier, comme un écran externe plus large ou un mode DeX, un upgrade est tout à fait justifié.

Dans le cas contraire, le Z Flip 6 reste une excellente option, d'autant plus que son prix devrait naturellement baisser suite à la sortie du nouveau modèle. Pour consulter les offres en cours, rendez-vous sur LesMobiles.com.