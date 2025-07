Galaxy Z Flip 7 vs Galaxy Z Flip 7 FE : lequel est fait pour vous ?

L’objectif ? Répondre aux attentes du nombre croissant d’utilisateurs souhaitant profiter de la technologie pliable sans exploser leur budget. Avec 200 euros d'écart entre les deux versions, beaucoup se posent donc la question : quelles sont les vraies différences et comment faire le bon choix ?

Le même ADN pliable, mais des différences « de taille »

Le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE partagent le même design global, mêlant matériaux de qualité premium et robustesse. Les deux modèles présentent cependant d’évidentes différences, notamment en termes de dimensions.

Un pliant plus fin que l’autre

Successeur direct du Z Flip 6, le Galaxy Z Flip 7 se donne pour ambition première d’être le plus fin smartphone pliant à clapet fabriqué par la marque.

Et c’est réussi ! Avec seulement 13,7 mm d’épaisseur une fois plié, il est non seulement plus fin que son aîné, mais aussi que le Z Flip 7 FE qui mesure 14,9 mm dans les mêmes conditions.

Une différence de 1,2 mm d’épaisseur qui se ressent au quotidien quand on a son appareil en poche.

Pour le reste, les deux smartphones misent sur les mêmes matériaux, avec un châssis en aluminium blindé et une protection Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière.

Ils sont également tous les deux certifiés IP48, ce qui atteste leur protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Ils possèdent aussi la même nouvelle charnière en aluminium renforcé.

La bataille des pouces pour un double affichage exceptionnel

Les dimensions des écrans sont la principale différence entre le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE. Le premier est en effet équipé d’un écran principal de 6,9 pouces, soit 0,2 pouce de plus que la version FE qui est limitée à 6,7 pouces.

Si cet écart peut sembler insignifiant sur le papier, il se traduit par une amélioration significative du confort d'utilisation pour la navigation, le visionnage de contenus et la productivité.

L’écart est encore plus significatif au niveau de l’écran externe. Celui du Galaxy Z Flip 7 repose sur une dalle de 4,1 pouces contre 3,4 pouces sur le modèle FE. Cette surface supplémentaire offre une expérience d’utilisation encore plus confortable en mode fermé.

Performance et puissance : des différences assez nettes

Sous la coque, les différences entre le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip 7 FE se font encore plus nettes. Tandis que le premier embarque la toute dernière puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm gravée en 3 nm, la Fan Edition mise sur l'Exynos 2400, un processeur maison de la génération précédente.

Plus récent, le processeur Qualcomm promet des performances plus avancées et une meilleure réactivité que son homologue. Cette dernière reste cependant suffisante pour tous les usages courants. En utilisation courante, la différence est à peine perceptible.

Côté mémoires, Samsung propose une RAM unique de 12 Go LPDDR5X sur son Galaxy Z Flip 7 contre « seulement » 8 Go sur le modèle FE. Cette différence impacte directement les capacités multitâches et la rapidité de basculement entre applications gourmandes.

Les options de stockage divergent également : 256 ou 512 Go pour le modèle standard, contre 128, 256 ou 512 Go pour le Galaxy Z Flip 7 FE.

Photographie : une bonne surprise pour le « grand public »

Un peu contre toute attente, Samsung fait le choix de proposer un équipement photographique identique sur les deux modèles, avec :

Un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique

avec stabilisation optique Un ultra grand-angle de 12 mégapixels offrant un champ de vision de 123°

offrant un champ de vision de 123° Un capteur frontal de 10 mégapixels

Les deux appareils intègrent plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle. Toutefois, les smartphones étant dotés de processeurs distincts, le traitement d’images serait légèrement meilleur sur le Snapdragon 8 Elite. Mais là encore, pas évident pour les utilisateurs lambda de percevoir clairement la différence.

Autonomie et recharge : avantage grand format

Le Galaxy Z Flip 7 profite de ses dimensions légèrement supérieures pour intégrer une batterie de 4300 mAh, soit 300 mAh de plus que les 4000 mAh du modèle FE. Cette différence, combinée aux optimisations du Snapdragon 8 Elite, devrait se traduire par une endurance légèrement supérieure.

Pour ce qui est de la recharge, les deux modèles partagent malheureusement les mêmes limitations : charge filaire plafonnée à 25W, charge sans fil limitée à 15W et charge inversée à 4,5W.

Prix et positionnement : deux segments, deux publics

Le Galaxy Z Flip 7 débute à 1199 euros avec 256 Go de stockage. En face, le Galaxy Z Flip 7 FE s'affiche à 999 euros avec 128 Go de stockage interne. Pour s’offrir le FE avec 256 Go, il faut compter environ 1059 €.

Au final, la réelle différence de prix entre les deux modèles s’établit autour de 140 €. Un supplément qui vaut bien la peine d’être déboursé si vous recherchez des performances maximales, une expérience visuelle ultra confortable, une autonomie étendue et toutes les dernières innovations du fabricant coréen.

Par contre, si vous souhaitez acquérir votre premier smartphone pliable sans vous vider les poches, le Galaxy Z Flip 7 FE peut être un choix plus indiqué. Les concessions par rapport au modèle Premium sont mineures, ce qui en fait un smartphone au rapport qualité-prix particulièrement avantageux.