Google Pixel 10 Vs Pixel 9 : quelles sont les vraies différences ?

D’un point de vue esthétique, les Pixel 9 et Pixel 10 partagent une philosophie commune, avec toujours ce bandeau horizontal caractéristique à l’arrière abritant les capteurs photo. Toutefois, la version Pixel 10 affine légèrement les contours avec un profil globalement plus plat, tandis que le Pixel 9 conserve des bords légèrement arrondis. Cela confère au Pixel 10 une prise en main un peu plus anguleuse mais plus moderne.

Autre point différenciant : l’intégration des capteurs photo. Si la disposition reste similaire (capteurs placés côte à côte dans une barre en verre métallique), Google a légèrement rehaussé l’épaisseur du bandeau photo sur le Pixel 10, afin de loger un capteur plus grand. De plus, le Pixel 10 propose une nouvelle finition « Titane brossé », absente du Pixel 9, et se décline dans trois coloris : Graphite, Porcelaine et Bleu ciel. Le Pixel 9, quant à lui, était disponible en Noir carbone, Vert brume et Rose pastel.

En termes de gabarit, le Pixel 10 est très légèrement plus grand (hauteur et largeur augmentées de quelques millimètres) et plus lourd : 207 g contre 193 g pour le Pixel 9. Ce gain de poids est lié à l’intégration d’une batterie plus grande et de nouveaux matériaux. À noter également : le Pixel 10 bénéficie d’une meilleure résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP68, tandis que le Pixel 9 se limite à une certification IP67. La différence peut sembler ténue, mais elle garantit au Pixel 10 une meilleure étanchéité en immersion prolongée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, le Pixel 10 franchit un cap grâce à la nouvelle puce Google Tensor G4, gravée en 4 nm, censée offrir un meilleur traitement de l’IA, une gestion thermique améliorée et une efficacité énergétique accrue. Face à lui, le Pixel 9 embarque le Tensor G3, moins performant en traitement parallèle et apprentissage automatique. Le Pixel 10 est proposé avec 12 Go de RAM LPDDR5X, contre 8 Go de RAM pour le Pixel 9. En matière de stockage, les deux modèles sont proposés en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go, sans possibilité d’extension par microSD dans les deux cas.

Ainsi, le Pixel 10 est objectivement plus puissant que le Pixel 9. Il assure de meilleures performances en multitâche, en traitement photo et vidéo, et dans l’exécution d’algorithmes d’IA, notamment pour la retouche d’image en temps réel ou la dictée vocale. Le Pixel 9 reste cependant un appareil fluide pour un usage quotidien.

Concernant l’écran, les deux smartphones misent sur une dalle OLED de haute qualité. Le Pixel 9 propose un écran OLED plat de 6,1 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 400 cd/m². Le Pixel 10 passe quant à lui à une dalle AMOLED LTPO de 6,4 pouces, toujours plate, mais avec une fréquence allant jusqu’à 144 Hz et une luminosité maximale de 2 400 cd/m².

Ce gain en fréquence et en luminosité donne au Pixel 10 un net avantage en matière de fluidité d’affichage, de lisibilité en plein soleil et d’autonomie d’affichage. En conclusion, sur ces deux aspects – puissance et écran –, le Pixel 10 prend clairement l’avantage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les deux modèles conservent l’approche logicielle qui a fait la renommée des Pixel, mais le Pixel 10 intègre un nouveau capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.7, plus grand que celui du Pixel 9, ce qui lui permet de mieux capter la lumière. Le Pixel 9 propose également un capteur de 50 mégapixels, mais dans une version légèrement différente. Le Pixel 10 améliore aussi le traitement HDR en intégrant un algorithme optimisé basé sur le Tensor G4.

Les deux modèles disposent d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, mais le Pixel 10 y ajoute une fonction de correction automatique des bords pour les portraits de groupe. En façade, le capteur selfie passe de 10,8 mégapixels sur le Pixel 9 à 13 mégapixels sur le Pixel 10, avec un angle élargi pour les appels vidéo.

La connectivité évolue également. Les deux modèles sont compatibles Wi-Fi 6E, mais seul le Pixel 10 intègre la norme Wi-Fi 7, plus rapide et plus stable. Ils prennent tous deux en charge la 5G, le Bluetooth 5.3, mais aucun ne propose de port jack 3,5 mm. Le lecteur d’empreinte digitale est logé sous l’écran pour les deux modèles, avec une réactivité améliorée sur le Pixel 10.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant l’autonomie, le Pixel 10 embarque une batterie de 5 000 mAh, contre 4 600 mAh pour le Pixel 9. Cette différence, associée à la meilleure efficacité énergétique de la puce Tensor G4, permet au Pixel 10 de proposer, théoriquement, jusqu’à 2 heures d’usage supplémentaire dans des conditions classiques. Cela dit, comme toujours, l’autonomie réelle dépendra fortement des usages (jeux, streaming, photo, etc.).

En matière de recharge, les deux modèles supportent la charge rapide filaire 30 W, mais le Pixel 10 propose une charge sans fil de 23 W compatible avec le chargeur Pixel Stand, contre 18 W pour le Pixel 9. De plus, le Pixel 10 introduit une fonction de partage d’énergie sans fil inversé, absente sur le Pixel 9, permettant de recharger des écouteurs ou une montre compatible en les posant au dos du téléphone.

Conclusion

Le Pixel 10 s’impose comme une évolution significative du Pixel 9, notamment grâce à une meilleure puce, un écran plus lumineux et fluide, un appareil photo plus performant en basse lumière, une batterie plus grande et une connectivité à jour. Toutefois, le Pixel 9 demeure un smartphone très compétent, surtout si vous ne recherchez pas les toutes dernières avancées techniques. Le choix dépendra donc de votre budget et de l’importance que vous accordez aux améliorations de génération.