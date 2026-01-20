Guide Soldes : Ces trois milieux de gamme lancés en Janvier 2026 viennent redéfinir l'année à venir avec des prix imbattables

Sur le plan esthétique, ces trois smartphones adoptent chacun une identité propre, bien que tous partagent une inspiration contemporaine. Ainsi, le Honor Magic8 Lite propose un design aux profils plats, avec une dalle plate bien intégrée dans un cadre aux arêtes nettes, ce qui est le cas du Redmi Note 15 Pro 5G tandis que le Redmi Note 15 opte pour un affichage légèrement incurvé sur les bords, conférant à chaque appareil une sensation différente en main.

Concernant l’organisation des capteurs photo arrière, le Magic8 Lite regroupe ses modules principaux au sein d’un large cercle, disposés de façon harmonieuse. Le Redmi Note 15 présente quant à lui un double module photo centrale avec un carré aux coins arrondis. Enfin, le Redmi Note 15 Pro 5G mise sur une configuration plus ambitieuse au niveau des capteurs mais avec le même design que le Note 15 mais aux bords plats.

En termes de dimensions, le Honor Magic8 Lite est plus compact que le Redmi Note 15 Pro 5G qui est aussi plus grand que le Redmi Note 15 classique. Pour ce qui est du poids, le Magic8 Lite est le plus léger autour de 189 g, suivi du Redmi Note 15 à environ 178 g, tandis que le Redmi Note 15 Pro 5G pèse davantage, proche de 204 g.

De plus, les trois modèles misent sur une étanchéité renforcée, mais à des niveaux différents : le Honor Magic8 Lite bénéficie d’une certification très robuste incluant IP69K, ce qui le rend résistant même face à des jets d’eau puissants, alors que le Redmi Note 15 se limite à une protection IP65 contre poussière et éclaboussures, et le Redmi Note 15 Pro 5G offre un niveau IP68 pour une immersion limitée.

Enfin, côté couleurs, le Magic8 Lite est généralement proposé en variantes Noir, Vert et Rouge, le Redmi Note 15 est disponible en Noir, Bleu et Violet, et le Redmi Note 15 Pro 5G en Noir, Glacier Blue ou Titanium, permettant à chacun de choisir selon ses préférences personnelles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, ces trois smartphones présentent des approches techniques qui influencent clairement leurs capacités. Le Honor Magic8 Lite est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, accompagné typiquement de 8 Go de mémoire vive et de configurations de stockage interne de 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’étendre ce stockage via une carte micro SD.

Ce processeur, bien que récent et adapté à un usage courant, se positionne en dessous des solutions plus haut de gamme aujourd’hui, et la mémoire vive standard de 8 Go vient compléter une approche équilibrée pour les tâches quotidiennes.

Le Xiaomi Redmi Note 15 adopte quant à lui le Snapdragon 6 Gen 3, disponible avec 6 Go ou 8 Go de RAM selon les versions, ainsi que des capacités de stockage interne variant typiquement de 128 Go à 256 Go (voire 512 Go selon les marchés), avec en plus la possibilité d’étendre ce stockage via micro SD, ce qui peut séduire les utilisateurs qui souhaitent davantage de flexibilité pour leurs fichiers.

En troisième position, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G utilise une puce MediaTek Dimensity 7400-Ultra, associée à 8 Go ou 12 Go de mémoire vive et des options de stockage interne allant jusqu’à 512 Go, mais sans extension micro SD.

Cette configuration plus puissante, combinée à une gestion mémoire généreuse, place clairement le modèle Pro en tête de ce trio en termes de performance brute, suivi par le Redmi Note 15 standard, puis par le Magic8 Lite qui, malgré son processeur récent, reste un peu moins ambitieux.



Concernant les écrans, sachez que le Honor Magic8 Lite affiche une diagonale de 6,79 pouces en OLED avec une définition de 2640 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure un défilement fluide des contenus et une bonne clarté d’image pour les vidéos et les jeux. Sa résistance aux chocs et aux chutes est particulièrement élevée, encore mieux que son prédécesseur, le Magic7 Lite.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 15 propose également une dalle AMOLED de 6,77 pouces en définition Full HD+ avec 120 Hz, légèrement incurvée sur les bords, renforçant l’impression d’un grand écran enveloppant pour les contenus multimédias. Le Redmi Note 15 Pro 5G monte en gamme avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces, identique en fréquence de rafraîchissement mais légèrement plus grande, ce qui lui confère un avantage pour la consommation de vidéos ou la lecture de textes longs.

Quelles configurations photo et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, chacun de ces smartphones tend à répondre aux besoins actuels, avec des configurations variables. Le Honor Magic8 Lite mise sur un capteur principal arrière de 108 mégapixels épaulé par un ultra-grand-angle de 5 mégapixels, tandis que la caméra frontale offre une résolution autour de 16 mégapixels, adaptée aux selfies et aux appels vidéo.

Le Xiaomi Redmi Note 15 dispose également d’une configuration à double caméra arrière avec 108 mégapixels pour le capteur principal et 8 mégapixels pour l’ultra-grand-angle, ainsi qu’un capteur frontal de 20 mégapixels, ce qui tend à offrir une meilleure polyvalence pour les portraits et les clichés de groupe.

Quant au Redmi Note 15 Pro 5G, il se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un module secondaire de 8 mégapixels et d’un capteur selfie de 20 mégapixels, ce qui lui confère l’avantage sur le papier pour capturer des détails fins et des images plus expressives en toutes conditions lumineuses.

En connectivité, ces appareils supportent tous la 5G et le Wi-Fi moderne, mais avec des niveaux différents selon les standards pris en charge : le Redmi Note 15 Pro 5G inclut le Wi-Fi 6E plus avancé, tandis que le Redmi Note 15 standard et le Magic8 Lite se contentent des versions Wi-Fi plus classiques, bien qu’efficaces pour un usage quotidien. Le Bluetooth et le NFC sont présents sur toutes les versions, facilitant les échanges de données et les paiements sans contact. Concernant les ports physiques, aucun des trois ne propose de prise jack 3,5 mm, privilégiant une connectique USB-C pour le son et la recharge.

Enfin, le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour le Redmi Note 15 Pro 5G et le Redmi Note 15, tandis que le Magic8 Lite utilise également ce positionnement sous la dalle, ce qui offre une méthode d’authentification rapide pour déverrouiller l’appareil ou sécuriser des applications.

Quelle puissance de recharge et quelle autonomie ?

L’autonomie est souvent un critère décisif, et sur ce point le Honor Magic8 Lite fait fort avec une batterie de 7500 mAh, promettant plusieurs jours d’usage même en sollicitant intensément les fonctions de base ou le streaming, ce qui en fait un modèle très endurant pour les utilisateurs qui oublient fréquemment de recharger.

Le Xiaomi Redmi Note 15 embarque une batterie de 5520 mAh, de capacité plus modeste mais bien calibrée pour une journée ou plus selon l’usage, tout en supportant une charge rapide à 45 W pour réduire le temps passé branché.

Le Redmi Note 15 Pro 5G se situe entre les deux avec environ 6580 mAh, offrant un bon compromis entre autonomie et finesse du châssis, compatible lui aussi avec des vitesses de recharge rapide plus élevées, ce qui minimise les interruptions durant la journée.

Aucun des trois ne propose de recharge sans fil, mais tous misent sur des technologies de charge filaire rapide afin de réduire le temps d’attente lorsque la batterie est faible. Ainsi, en termes de potentiel d’autonomie brute, le Magic8 Lite arrive nettement en tête grâce à sa capacité exceptionnelle, suivi du Redmi Note 15 Pro 5G puis du Redmi Note 15 standard, qui reste toutefois suffisant pour une journée complète sans difficultés majeures.

