Haut de gamme 2025 : iPhone vs Samsung vs alternatives chinoises : lequel choisir ?

Concernant les formats, l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra sont les plus imposants du marché. Toutefois, l’iPhone se montre légèrement plus volumineux et lourd avec environ 233 grammes, alors que le Galaxy S25 Ultra est un peu plus fin et mieux équilibré en main. Le Xiaomi 15 Ultra est un peu plus compact et léger, ce qui le rend plus facile à manipuler au quotidien notamment si vous avez de petites mains.

En ce qui concerne les coloris, l’iPhone 17 Pro Max est proposé en plusieurs finitions sobres et élégantes telles que l’argent ou le bleu tandis que le coloris orange est « intéressant ». Le Galaxy S25 Ultra se décline en noir, gris, vert et rose pâle, avec des éditions exclusives sur le site de la marque. Le Xiaomi 15 Ultra est disponible en noir, blanc et en cuir végétal ou en éditions spéciales.

Enfin, les trois appareils affichent une bonne résistance aux éléments car certifiés IP68, ce qui garantit leur étanchéité à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

D’un point de vue des performances, les trois modèles se situent au sommet de ce que propose l’industrie en 2025. L’iPhone 17 Pro Max est équipé de la puce Apple A19 Pro, gravée en 3 nm, offrant une puissance de calcul considérable et une efficacité énergétique optimisée. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive, et proposé avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 2 To, sans possibilité d’extension.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra repose sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée pour Samsung, couplée à 12 Go de RAM également, et des options de stockage pouvant atteindre 1 To. Là encore, aucun port microSD n’est disponible pour étendre la mémoire.

Le Xiaomi 15 Ultra est lui aussi propulsé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, dans sa version standard. Il se décline en configurations de 12 à 16 Go de RAM, avec des stockages allant jusqu’à 1 To, toujours sans extension possible.

En comparant ces trois modèles, l’iPhone 17 Pro Max s’impose comme le plus puissant, notamment grâce à la parfaite intégration matérielle et logicielle d’Apple qui permet des performances de pointe en toute fluidité.

Côté affichage, les trois smartphones utilisent des dalles OLED de très haute qualité. L’iPhone 17 Pro Max est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,9 pouces, à dalle plate, avec une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz, et une luminosité maximale de 3000 cd/m². Le Galaxy S25 Ultra, avec son écran Dynamic AMOLED 2X légèrement incurvé, offre une définition plus élevée de 1440p, une diagonale similaire, un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz également, et une luminosité maximale légèrement inférieure à celle de l’iPhone.

Le Xiaomi 15 Ultra adopte une dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces, parfaitement plate, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale également très élevée, aux alentours de 2500 cd/m².

En combinant qualité d’affichage, fluidité et confort visuel, l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra se disputent le sommet. L’iPhone l’emporte en lisibilité en extérieur grâce à sa luminosité extrême, tandis que le Samsung séduit par sa résolution supérieure et ses couleurs très vives. Le Xiaomi, bien que légèrement en retrait en résolution, propose une excellente qualité d’affichage, très fluide et équilibrée, particulièrement agréable pour la vidéo.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, les trois smartphones visent l’excellence, chacun à leur manière. L’iPhone 17 Pro Max embarque un triple module de 48 mégapixels. Le premier est un capteur principal grand-angle, le second un ultra grand-angle, et le troisième un téléobjectif avec un zoom optique jusqu’à 8x. Cette configuration mise avant tout sur la qualité d’image, la fidélité des couleurs et l’homogénéité des rendus. La caméra frontale, quant à elle, atteint 18 mégapixels, avec des algorithmes avancés pour améliorer les selfies et les appels vidéo.

Le Galaxy S25 Ultra va encore plus loin en diversité, en intégrant un système à quatre capteurs. Le capteur principal de 200 mégapixels offre une définition très élevée, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels pour un zoom optique 5×, et d’un second téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom complémentaire. À l’avant, l’appareil photo pour selfies est de 12 mégapixels.

Le Xiaomi 15 Ultra propose un ensemble cohérent autour de trois capteurs de 50 mégapixels : un grand-angle principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Il mise sur une grande polyvalence photographique, avec une bonne gestion des conditions de basse luminosité et des rendus fidèles. La caméra frontale est également de 32 mégapixels, ce qui lui confère une définition supérieure aux deux autres modèles pour les autoportraits.

En termes de qualité pure, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme le plus complet pour les utilisateurs souhaitant couvrir tous les cas de figure photographiques, du grand paysage au zoom extrême. L’iPhone 17 Pro Max suit de très près, avec des résultats très constants et naturels, notamment en photo de jour et en vidéo, domaine dans lequel il excelle depuis plusieurs générations. Le Xiaomi 15 Ultra offre un excellent rapport entre qualité et flexibilité, même si ses traitements logiciels peuvent parfois être un peu plus agressifs dans les rendus.

Du côté de la connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth dernière génération. Le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra disposent d’un port USB‑C, tout comme l’iPhone 17 Pro Max, qui a enfin adopté ce connecteur universel.

. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran pour le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra, avec une technologie à ultrasons ou optique selon le fabricant, offrant un déverrouillage rapide et pratique. L’iPhone 17 Pro Max mise quant à lui principalement sur la reconnaissance faciale via Face ID, mais certaines déclinaisons intègrent un lecteur d’empreintes latéral pour compléter l’authentification.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère crucial, notamment pour les utilisateurs intensifs. L’iPhone 17 Pro Max dispose d’une batterie d’environ 4823 mAh étant donné qu’il s’agit de la version avec la carte SIM, une capacité qui peut sembler inférieure à ses concurrents, mais qui bénéficie de l’excellente optimisation logicielle d’iOS. Ce modèle est capable de tenir une journée complète et même au-delà dans des conditions d’usage modéré à soutenu, grâce à la gestion énergétique de la puce A19 Pro.

Le Galaxy S25 Ultra embarque une batterie de 5000 mAh, un standard désormais bien établi dans cette gamme de produits. Elle permet une autonomie confortable, pouvant facilement dépasser la journée même en usage intensif. Samsung a aussi travaillé sur une meilleure régulation thermique, ce qui améliore la gestion de la batterie en multitâche ou lors de sessions prolongées de jeu.

Le Xiaomi 15 Ultra se démarque par une batterie de 5410 mAh. Cela lui confère une endurance notablement supérieure à ses concurrents sur le papier. Dans la pratique, cette batterie plus généreuse permet de prolonger significativement l’utilisation du smartphone sur deux jours en usage modéré, ce qui peut s’avérer déterminant pour les utilisateurs nomades.

Concernant la recharge, l’iPhone 17 Pro Max prend en charge la charge rapide via câble USB‑C jusqu’à 35 W, ainsi que la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W. Le Galaxy S25 Ultra va plus loin avec une recharge filaire jusqu’à 45 W et une recharge sans fil rapide de 15 W. Le Xiaomi 15 Ultra surclasse ses concurrents dans ce domaine, avec une recharge filaire ultra-rapide allant jusqu’à 90 W et une recharge sans fil de 50 W, ce qui permet de récupérer une journée d’autonomie en une vingtaine de minutes à peine.

