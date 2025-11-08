iPhone 16e VS Galaxy S25 FE : quel haut de gamme accessible vaut le coup ?

En matière de design, l’iPhone 16e présente un châssis en aluminium avec dos en verre, finition sobre, et des bords plats mais légèrement arrondis aux coins. Le smartphone est proposé en deux coloris : noir et blanc. Ses dimensions sont annoncées comme 147,6 mm de hauteur, 71,6 mm de largeur, 7,8 mm d’épaisseur, pour un poids d’environ 167 g. Le profil de l’écran est plat (dalle plate) et les capteurs photo à l’arrière sont intégrés dans un module discret — il s’agit d’un module simple à l’arrière. Le téléphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Le Galaxy S25 FE adopte un design plus « grand format » avec un cadre en « Armor Aluminium », verre Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière, dalle plate également. Il est proposé en quatre couleurs : Jetblack (noir), Icy Blue (bleu clair), Navy (bleu foncé) et Blanc. Ses dimensions : 161,3 mm de hauteur, 76,6 mm de largeur, 7,4 mm d’épaisseur, pour un poids de 190 g. Le profil est plat. Le téléphone est lui aussi certifié IP68.

Par conséquent, l’iPhone 16e est le plus petit et le plus léger des deux, tandis que le Galaxy S25 FE est le plus grand et le plus lourd.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, l’iPhone 16e est animé par la puce Apple A18, accompagné de 8 Go de mémoire vive et de capacités de stockage interne de 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Il n’est pas prévu d’extension via carte micro‑SD. Le Galaxy S25 FE est quant à lui équipé du processeur Exynos 2400, dispose également de 8 Go de RAM (voire potentiellement plus selon les variantes) et des mêmes options de stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go, lui non plus ne proposant pas d’extension micro‑SD. Si l’on classe les mobiles par ordre de puissance brute, l’iPhone 16e dispose d’un avantage en optimisation matérielle‑logicielle, suivi du Galaxy S25 FE qui reste cependant très compétent.

Pour l’écran, l’iPhone 16e embarque une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 1170 x 2532 pixels (environ 460 ppi) et fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. La dalle est plate. Le Galaxy S25 FE, quant à lui, propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels), fréquence de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, également dalle plate.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté photo, l’iPhone 16e est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné à l’avant d’un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Galaxy S25 FE est beaucoup plus polyvalent puisqu’il dispose d’un module arrière à trois capteurs : capteur principal de 50 mégapixels, ultra‑grand‑angle de 12 mégapixels et téléobjectif de 8 mégapixels (zoom 3x), et à l’avant un capteur selfie de 12 mégapixels. Concernant la connectivité, l’iPhone 16e prend en charge les réseaux 5G, Wi‑Fi (modèle récent), Bluetooth, port USB‑C, authentification Face ID (pas de lecteur d’empreintes sous l’écran), et il n’y a pas de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Le Galaxy S25 FE offre Wi‑Fi 6E, 5G, Bluetooth, port USB‑C, lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, pas de prise jack non plus.

Qu’en est‑il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, l’iPhone 16e affiche une capacité de batterie moindre que celle du concurrent du jour. Le Galaxy S25 FE est pourvu d’une batterie d’environ 4900 mAh, ce qui lui confère un avantage potentiel dans l’usage mixte. Côté recharge, le Galaxy S25 FE supporte une charge filaire jusqu’à 45 W et une recharge sans fil jusqu’à 15 W. L’iPhone 16e accepte la recharge via USB‑C (puissance modérée) et la recharge sans fil (mais ne prend pas en charge la norme MagSafe).