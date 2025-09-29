iPhone 17 VS Google Pixel 10 : quel smartphone choisir pour la photo et l’IA ?

Entrons tout de suite dans le vif du sujet et comparons les configurations techniques des capteurs photo des deux smartphones. En effet, concernant la photo, c’est un terrain sur lequel ces deux modèles s’affrontent frontalement. L’iPhone 17 embarque un double capteur à l’arrière : un module principal de 48 mégapixels (f/1.6), stabilisé optiquement, avec autofocus à détection de phase, et un ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2.2) couvrant 120 degrés. Apple mise ici sur la cohérence entre les deux modules et sur le traitement logiciel (Photonic Engine, HDR intelligent, Deep Fusion). L’enregistrement vidéo est également un point fort avec la prise en charge du Dolby Vision HDR jusqu’en 4K 60 images par seconde. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 18 mégapixels, stabilisé, capable aussi de filmer en 4K, complété par un capteur 3D pour la reconnaissance faciale.

Le Pixel 10 va plus loin sur le plan matériel avec trois capteurs arrière : un principal de 48 mégapixels (f/1.7), un téléobjectif de 10,8 mégapixels offrant un zoom optique 5x, et un ultra grand-angle de 13 mégapixels (120 degrés). Google continue d’innover via le traitement logiciel : fonctionnalités « Best Take », « Ultra-HDR », « Gomme magique » ou encore « Pixel Shift » pour des photos plus nettes. En vidéo, le Pixel 10 filme également en 4K jusqu’à 60 images par seconde, avec du HDR 10 bits. La caméra frontale, quant à elle, propose un capteur de 10,5 mégapixels avec champ large de 95 degrés.

En matière de qualité photo, le Pixel 10 est le modèle le plus complet et le plus polyvalent, grâce à la présence du téléobjectif et à ses traitements logiciels poussés. L’iPhone 17 reste toutefois excellent en rendu général, avec une meilleure stabilité vidéo et une qualité constante. Pour les passionnés de photographie, le Pixel 10 offre donc plus de possibilités créatives.

Lequel propose le meilleur design

L’iPhone 17 et le Google Pixel 10 arborent des lignes résolument distinctes, chacun traduisant l’approche propre à son fabricant. L’iPhone 17 conserve une silhouette sobre et épurée, avec des bords plats, un cadre en aluminium et un dos en verre mat. Les capteurs photo, au nombre de deux, sont logés dans un module carré situé dans le coin supérieur gauche du dos de l’appareil, les lentilles étant disposées en diagonale. Cette configuration, emblématique des dernières générations d’iPhone, reste discrète et bien intégrée. À l’inverse, le Google Pixel 10 opte pour une identité plus marquée, avec une barre horizontale imposante qui s’étire sur toute la largeur de l’arrière de l’appareil. Cette bande accueille les trois capteurs photo et s’intègre dans une coque en verre renforcé (Gorilla Glass Victus 2) avec un cadre en aluminium.

Concernant les profils, l’iPhone 17 conserve une structure plane, à l’image de ce qu’Apple propose depuis plusieurs générations. Le Pixel 10, en revanche, adopte des bords légèrement arrondis, tant à l’avant qu’à l’arrière, favorisant une prise en main plus douce. Les deux modèles possèdent un écran plat, sans bordure incurvée.

En matière de coloris, Apple propose cinq teintes pour son iPhone 17 : Noir, Blanc, Bleu Brume, Sauge et Lavande. Google décline son Pixel 10 en quatre couleurs : Indigo, Givre, Citronnelle et Obsidienne. Ce choix de finitions permet à chacun de trouver un style à son goût.

Sur le plan des dimensions, l’iPhone 17 est légèrement plus compact avec 149,6 mm de hauteur contre 152,8 mm pour le Pixel 10. Il est également plus léger : 177 grammes contre 204 grammes pour son concurrent. En revanche, le Pixel 10 est un peu plus épais (8,6 mm contre 8 mm pour l’iPhone), ce qui s’explique en partie par sa batterie plus imposante et son module photo plus volumineux.

Enfin, les deux modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. L’iPhone 17 est étanche jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes, tandis que le Pixel 10 se limite à 1,5 mètre pour la même durée. Une différence notable pour ceux qui recherchent un appareil particulièrement résistant à l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous leur coque, les deux smartphones misent sur des plateformes très différentes. L’iPhone 17 est propulsé par la toute nouvelle puce Apple A19, gravée en 3 nm. Elle intègre un processeur hexa-core et un GPU à cinq cœurs, optimisés pour les traitements graphiques et les tâches liées à l’intelligence artificielle. Ce SoC est couplé à 8 Go de RAM, avec deux variantes de stockage : 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension. Du côté du Pixel 10, Google introduit la puce Tensor G5, également en 3 nm épaulé par 12 Go de RAM. Deux capacités de stockage sont proposées : 128 Go (UFS 3.1) et 256 Go (UFS 4.0). Là encore, pas de lecteur microSD.

En termes de performances brutes, l’A19 prend l’avantage sur la Tensor G5 dans la majorité des benchmarks, grâce à sa puissance en calcul monocœur, sa stabilité thermique et sa meilleure gestion énergétique. Cela rend l’iPhone 17 plus efficace pour les tâches intensives comme les jeux 3D, le montage vidéo ou les applications de réalité augmentée. Toutefois, la puce de Google s’illustre par des optimisations spécifiques aux usages IA, avec des fonctionnalités natives intégrées au système Android 16, notamment la reconnaissance d’images en temps réel ou l’édition photo contextuelle. En somme, l’iPhone 17 est le plus puissant, tandis que le Pixel 10 excelle dans les usages orientés IA.

Côté affichage, les deux modèles proposent une dalle OLED de 6,3 pouces, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’iPhone 17 utilise une technologie LTPO Super Retina XDR avec HDR10, une définition de 2622 x 1206 pixels (460 ppi) et une luminosité maximale qui peut atteindre 3 000 cd/m² en pic HDR. Le Pixel 10 propose aussi une dalle OLED HDR10+, avec une définition légèrement inférieure (2424 x 1080 pixels, 422 ppi), mais une luminosité comparable, mesurée à 3 000 cd/m² en pic.

En termes de qualité d’écran, l’iPhone 17 se démarque par une meilleure densité de pixels et une technologie LTPO plus efficace pour la gestion énergétique. Il propose aussi une meilleure fidélité des couleurs et une luminosité soutenue en usage typique. Toutefois, le Pixel 10 conserve un excellent écran pour la consommation multimédia et offre une excellente lisibilité en extérieur. Globalement, l’iPhone 17 domine de peu, mais les deux restent des références.

Quelle connectivité et qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Du côté de la connectivité, les deux modèles sont compatibles 5G et disposent de la technologie Ultra Wideband. Le Wi-Fi est plus avancé sur l’iPhone 17, compatible avec les standards Wi-Fi 7 tri-bande, tandis que le Pixel 10 se limite au Wi-Fi 6E. Tous deux proposent le Bluetooth 6.0, le NFC et l’USB-C. Le port est en version 2.0 sur l’iPhone, contre USB-C 3.2 sur le Pixel, permettant des transferts plus rapides. Le lecteur d’empreintes est sous l’écran sur le Pixel 10, utilisant une technologie ultrasonique. L’iPhone 17 repose uniquement sur la reconnaissance faciale Face ID, sans capteur d’empreintes.

L’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs. L’iPhone 17 intègre une batterie de 3692 mAh, tandis que le Pixel 10 embarque une batterie nettement plus imposante de 4970 mAh. Dans les faits, selon les tests d’endurance, le Pixel 10 offre environ 49 heures d’usage modéré contre 41 heures pour l’iPhone 17. Cette différence s’explique notamment par la capacité supérieure de la batterie mais aussi par les optimisations de consommation liées au processeur Tensor G5 et à la dalle OLED de moindre définition.

Enfin, concernant la recharge, l’iPhone 17 propose une charge filaire de 25 W (USB PD 3.2), permettant d’atteindre 50 % de charge en 20 minutes. Il prend également en charge la recharge sans fil MagSafe ou Qi2 jusqu’à 25 W, ainsi que la recharge inversée filaire à 4.5 W. Le Pixel 10 se montre légèrement plus rapide en filaire avec une puissance de 30 W, permettant d’atteindre 55 % de charge en 30 minutes. Il est également compatible avec la recharge sans fil magnétique Qi2 à 15 W, et prend en charge la recharge inversée filaire.

En conclusion, le Pixel 10 s’impose comme le modèle à privilégier pour les utilisateurs à la recherche d’une autonomie supérieure et de fonctionnalités photo avancées. L’iPhone 17, de son côté, brille par sa puissance brute, sa qualité d’écran et son écosystème logiciel parfaitement maîtrisé. Le choix dépendra donc des priorités de chacun : performance et vidéo pour l’iPhone, photographie et endurance pour le Pixel.