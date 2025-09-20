iPhone 17 vs iPhone 16 : faut-il vraiment passer au nouveau modèle ?

D’un point de vue esthétique, l’iPhone 17 ne bouleverse pas les codes instaurés par ses prédécesseurs, mais affine encore les contours de la gamme. Par rapport à l’iPhone 16, les différences sont subtiles mais réelles. Le nouvel iPhone 17 adopte un châssis aux dimensions légèrement revues : 149,6 x 71,5 x 8 mm contre 147,6 x 71,6 x 7,8 mm pour l’iPhone 16. Il est donc plus grand, plus épais et plus lourd avec 177 grammes, contre 172 grammes pour l’iPhone 16. Il s’agit donc du modèle le plus lourd parmi les deux.

Les deux appareils présentent un profil plat avec des tranches droites en aluminium. Le verre avant est renforcé avec du Ceramic Shield, mais l’iPhone 17 intègre une version améliorée baptisée Ceramic Shield 2, promettant une meilleure résistance aux rayures (niveau 5 sur l’échelle de Mohs). L’arrière reste en verre, avec un module photo carré dans le coin supérieur gauche. Ce module abrite, sur les deux modèles, deux capteurs disposés en diagonale. Toutefois, le bloc photo de l’iPhone 17 semble mieux intégré dans le design général, avec des contours plus discrets.

Les coloris disponibles évoluent. L’iPhone 16 était décliné en rose, jaune, bleu, vert, noir et blanc, tandis que l’iPhone 17 propose des tons plus sobres : noir, blanc, bleu brume (Mist Blue), sauge (Sage) et lavande.

Les deux modèles sont certifiés IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, ainsi qu’à la poussière. Aucun changement de norme n’a été constaté à ce niveau entre les deux générations.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan technique, l’évolution est plus marquée. L’iPhone 17 intègre la toute dernière puce Apple A19, gravée en 3 nm, avec un processeur hexa-core dont deux cœurs affichent une fréquence de 4,26 GHz, un chiffre en nette progression par rapport à l’A17 Pro de l’iPhone 16. Ce dernier disposait également de six cœurs, mais avec des fréquences plus modérées et une architecture un peu moins avancée. Le GPU de l’iPhone 17, doté de cinq cœurs graphiques, est également de dernière génération.

Côté mémoire, l’iPhone 17 embarque 8 Go de RAM, contre 6 Go seulement sur l’iPhone 16. Le stockage interne est proposé en 256 Go ou 512 Go sur le modèle 17, tandis que le modèle précédent offrait en plus une version 128 Go. Aucun des deux smartphones ne permet d’extension via microSD, Apple maintenant cette limitation sur tous ses modèles.

En termes de hiérarchie de puissance, l’iPhone 17 se positionne nettement au-dessus. Son processeur plus rapide, son nouveau moteur neuronal, sa mémoire vive augmentée et sa gestion optimisée de l’intelligence artificielle lui confèrent une avance certaine, aussi bien pour les applications gourmandes que pour la longévité logicielle.

L’écran évolue également de manière significative. L’iPhone 17 adopte une dalle LTPO Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, légèrement plus grande que celle de l’iPhone 16 (6,1 pouces). Elle offre un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, contre 60 Hz seulement pour l’iPhone 16. Autre point marquant : la luminosité atteint jusqu’à 3000 nits en pic, contre 2000 nits pour l’iPhone 16. La résolution progresse aussi, avec 1206 x 2622 pixels contre 1179 x 2556 pixels, soit une densité de 460 ppi. Tous deux proposent des écrans plats.

En résumé, l’iPhone 17 domine très clairement sur le plan de l’affichage et de la puissance, avec une dalle plus grande, plus lumineuse, et surtout plus fluide, couplée à une architecture matérielle bien plus performante.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photo, Apple conserve une double configuration arrière pour l’iPhone 17, comme pour l’iPhone 16, mais avec des améliorations substantielles. Sur l’iPhone 17, les deux capteurs sont de 48 mégapixels chacun : le principal ouvre à f/1.6, mesure 1/1.56" et bénéficie de la stabilisation optique sensor-shift. Le second capteur est un ultra grand-angle de 48 MP également, avec une ouverture f/2.2, un champ de vision de 120° et un capteur de 1/2.55". À titre de comparaison, l’iPhone 16 propose également un capteur principal de 48 MP, mais son ultra grand-angle reste limité à 12 MP.

Les capacités vidéo de l’iPhone 17 s’étoffent : Dolby Vision HDR jusqu’à 60 images par seconde, enregistrement 4K et ralentis jusqu’à 240 fps en 1080p. Le son stéréo spatial et l’enregistrement HDR sont aussi au programme.

À l’avant, l’iPhone 17 introduit un nouveau capteur selfie de 18 MP, contre 12 MP sur l’iPhone 16. Ce capteur, stabilisé (OIS), offre un autofocus plus rapide et un traitement HDR plus efficace. Il est accompagné d’un capteur SL 3D dédié à la reconnaissance faciale (Face ID), comme sur les générations précédentes.

Sur le plan de la connectivité, l’iPhone 17 propose un large éventail de technologies modernes. Il est compatible Wi-Fi 7, contre Wi-Fi 6E sur l’iPhone 16. Le Bluetooth 6.0 fait aussi son apparition, avec une portée améliorée. Le module GPS est également enrichi (L1+L5, QZSS, NavIC, etc.), et les deux modèles intègrent la technologie Ultra Wideband (UWB), mais l’iPhone 17 passe à la seconde génération.

Tous deux utilisent le port USB-C, mais seule la version de l’iPhone 17 prend en charge la sortie vidéo via DisplayPort. Aucune prise jack n’est disponible, et les deux modèles reposent uniquement sur Face ID pour la biométrie. Il n’existe pas de lecteur d’empreintes digitales, ni d’émetteur infrarouge.

En résumé, l’iPhone 17 propose une expérience photo plus avancée, aussi bien en nombre de mégapixels qu’en capacités logicielles, ainsi qu’une connectivité plus complète et plus récente.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère déterminant, et sur ce point, l’iPhone 17 affiche une batterie de 3692 mAh, contre environ 3349 mAh pour l’iPhone 16. La capacité exacte de ce dernier n’a jamais été officiellement confirmée par Apple, mais les données issues des démontages la situent autour de ce chiffre. L’augmentation est donc notable, tout comme l’optimisation énergétique permise par la puce A19.

L’iPhone 17 annonce une autonomie de 41 heures en endurance standardisée, contre environ 35 heures pour l’iPhone 16. Ce gain s’explique aussi par une meilleure gestion des performances graphiques et CPU.

Côté recharge, les deux modèles sont compatibles Power Delivery en USB-C, mais l’iPhone 17 passe à la norme PD 3.2 avec AVS, capable de récupérer 50 % de charge en seulement 20 minutes, contre environ 30 minutes pour l’iPhone 16. En matière de recharge sans fil, l’iPhone 17 supporte les standards MagSafe et Qi2 à 25 W, contre 15 W sur l’iPhone 16. Sur le marché chinois, cette puissance est limitée à 15 W, conformément à la réglementation locale.

Une autre nouveauté du modèle 17 réside dans la recharge inversée filaire à 4,5 W, absente sur l’iPhone 16. Cela permet de recharger des accessoires (écouteurs, montres) directement via le câble.