iPhone Air VS Galaxy S25 Edge : quelles sont les différences notables entre les deux smartphones SLIM nouvelle génération ?

Le marché du smartphone ultra-fin connaît un regain d’intérêt en 2025. Après plusieurs années dominées par les modèles puissants mais souvent massifs, les constructeurs s’orientent à nouveau vers des designs plus légers, plus compacts, sans pour autant faire de compromis sur la puissance et les fonctionnalités. Deux modèles incarnent cette tendance : l’iPhone Air, dévoilé par Apple en septembre 2025, et le Galaxy S25 Edge, lancé par Samsung quelques mois plus tôt. Ces deux smartphones visent le même public : celui qui recherche de la finesse, de la légèreté, tout en conservant une expérience haut de gamme. Mais au-delà de cette apparente convergence, les deux appareils diffèrent sensiblement sur plusieurs aspects : design, performances, autonomie, photographie… Nous avons examiné les fiches techniques de ces deux modèles pour mettre en évidence leurs différences notables.

Sur le plan du design, l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge partagent une ambition commune : offrir un smartphone haut de gamme dans un format ultra-fin. Et sur ce terrain, les deux appareils se distinguent nettement de la concurrence. Le Galaxy S25 Edge impressionne par sa finesse record de 5,8 mm pour un poids contenu de 163 g. De son côté, l’iPhone Air fait encore mieux en affichant une épaisseur de seulement 5,64 mm et un poids de 165 g. Ces deux modèles sont donc parmi les plus fins jamais commercialisés à ce niveau de gamme.

Leurs choix en matière de matériaux témoignent également d’une volonté de qualité et de durabilité. Samsung opte pour un cadre en titane, tout comme Apple, qui utilise ici du titane de grade 5, en grande partie recyclé (80 %). Les deux modèles arborent une façade en verre renforcé : Gorilla Glass Ceramic 2 pour Samsung, et Ceramic Shield 2 pour Apple, qui améliore la résistance aux rayures et aux chocs. Le dos du Galaxy S25 Edge est également en verre, tout comme celui de l’iPhone Air, protégé par une couche en céramique.

Les coloris disponibles marquent une différence de style : l’iPhone Air se décline en Sky Blue, Cloud White, Light Gold et Space Black, avec une orientation épurée et lumineuse. Le Galaxy S25 Edge, lui, adopte des teintes plus métalliques : Titanium Silver, Titanium Jetblack et Titanium Icyblue.

Enfin, les deux smartphones sont certifiés IP68, assurant une résistance à l’eau et à la poussière (immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes), ce qui confirme leur robustesse malgré leur finesse. Au global, si les deux modèles impressionnent par leur légèreté et leur finition, l’iPhone Air est légèrement plus fin, tandis que le Galaxy S25 Edge affiche une esthétique un peu plus marquée par la sobriété industrielle.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Côté performance, les deux smartphones adoptent des stratégies différentes, reflétant les philosophies de leurs constructeurs. L’iPhone Air est équipé de la puce A19 Pro, une version haut de gamme qui intègre un CPU 6 cœurs (2 performants + 4 économes), un GPU 5 cœurs, et un Neural Engine 16 cœurs pour les tâches d’intelligence artificielle. Elle est couplée à 12 Go de RAM (selon les estimations) et offre trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go, et 1 To. Le stockage n’est pas extensible, ce qui est habituel chez Apple.

Le Galaxy S25 Edge, lui, repose sur le Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une puce haut de gamme co-développée avec Qualcomm, optimisée pour les performances graphiques et la gestion thermique. Il est également doté de 12 Go de RAM, et de 256 ou 512 Go de stockage interne, également non extensible. En performances pures, les deux processeurs affichent des résultats très proches dans les benchmarks récents, mais l’A19 Pro semble légèrement en avance dans les tâches IA et l’efficacité énergétique, tandis que le Snapdragon excelle en multitâche graphique.

Concernant l’affichage, les deux modèles proposent des écrans OLED de très haute qualité. L’iPhone Air est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces, avec une résolution de 2 736 × 1 260 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz (ProMotion), et une luminosité de crête de 3 000 cd/m². Le Galaxy S25 Edge intègre un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, en QHD+ (3120 × 1440), avec un taux de rafraîchissement LTPO 120 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m².

En comparant les deux, l’iPhone Air se distingue par sa luminosité maximale plus élevée, utile en extérieur, tandis que le Galaxy S25 Edge propose une résolution plus fine, avec une dalle légèrement plus grande. L’expérience visuelle est donc très équilibrée, mais légèrement à l’avantage de l’iPhone Air pour la lisibilité en plein jour, et du Galaxy pour la finesse d’affichage.

Photo, vidéo et connectivité : des visions techniques opposées

Sur la partie photo, l’approche des deux modèles est contrastée. L’iPhone Air opte pour un seul capteur arrière principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique et un zoom optique 2x par recadrage dans le capteur. Il n’intègre pas de capteur ultra grand-angle ni de téléobjectif dédié. Il mise plutôt sur des technologies de traitement logiciel comme Smart HDR 5, Photonic Engine, et Deep Fusion pour améliorer le rendu en toutes conditions. À l’avant, la caméra selfie atteint 18 mégapixels, avec autofocus et mode Center Stage.

Le Galaxy S25 Edge intègre un double module photo arrière, avec un capteur principal de 200 mégapixels (grand-angle), et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Toutefois, il ne possède pas non plus de téléobjectif dédié. Le zoom optique 2x est également réalisé via recadrage dans le capteur principal. La caméra frontale est de 12 mégapixels, placée au-dessus de l’écran.

En pratique, l’iPhone Air délivre une qualité photo homogène, très cohérente dans les scènes à forte dynamique, mais reste limité en termes de polyvalence optique. Le Galaxy S25 Edge, grâce à son capteur 200 mégapixels, propose des clichés plus détaillés, notamment en pleine lumière, mais la qualité baisse plus rapidement dans des situations complexes. En vidéo, les deux modèles offrent des capacités en 4K à 60 fps, avec des options HDR, Dolby Vision pour Apple, et stabilisation avancée pour les deux.

Côté connectivité, les deux smartphones prennent en charge la 5G, le Wi‑Fi 7, le Bluetooth 6, le NFC, et disposent d’un port USB‑C. L’iPhone Air utilise exclusivement l’eSIM (sans emplacement SIM physique), tandis que le Galaxy S25 Edge conserve une compatibilité nano‑SIM, en plus de l’eSIM dans certains marchés. Les deux intègrent également les dernières normes de localisation et la technologie Thread pour la domotique. En matière de biométrie, le Galaxy dispose d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, alors que l’iPhone Air s’appuie uniquement sur Face ID.

Autonomie et recharge : qui est le plus endurant ?

L’autonomie est un point stratégique pour ces smartphones fins, dont l’espace interne est naturellement limité. Le Galaxy S25 Edge intègre une batterie de 3 900 mAh, soit l’une des plus faibles capacités parmi les smartphones Android haut de gamme actuels. En face, on ne connait pas encore précisément la capacité de la batterie de l’iPhone Air.