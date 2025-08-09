Le guide des smartphones à offrir à un ado en 2025

Les quatre smartphones se distinguent par une approche esthétique relativement sobre, mais quelques éléments permettent de les différencier, notamment du côté de l’agencement des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A16 et le Galaxy A26 adoptent une disposition verticale des modules photo à l’arrière, avec trois capteurs alignés directement sur la coque, sans îlot proéminent. À l’inverse, les Google Pixel 6a et Pixel 7a conservent la signature visuelle propre à Google, avec une barre horizontale légèrement surélevée qui traverse la partie supérieure du dos, intégrant les deux capteurs photo principaux. Cette disposition est reconnaissable et donne une identité visuelle marquée aux appareils de Google.

En ce qui concerne le profil des smartphones, tous les modèles adoptent un design relativement plat, facilitant la prise en main et le rangement dans une poche. Pour les couleurs, le Galaxy A16 est proposé en noir, argent et bleu. Le Galaxy A26 se décline en noir, bleu glacier et vert menthe. Du côté de Google, le Pixel 6a est disponible en noir charbon, blanc craie et vert sauge, tandis que le Pixel 7a est proposé en noir, blanc, bleu et corail.

Du point de vue des dimensions, le Galaxy A16 est le plus grand avec ses 6,7 pouces de diagonale, tandis que le Pixel 6a est le plus compact à 6,1 pouces. Côté poids, le plus léger est le Galaxy A16 avec 195 g, suivi du Pixel 6a (178 g). Le plus lourd est le Pixel 7a avec 193,5 g, juste devant le Galaxy A26 à 199 g.

Enfin, tous les modèles ne sont pas également protégés contre l’eau et la poussière. Les Pixel 6a et 7a bénéficient d’une certification IP67, leur garantissant une étanchéité à la poussière et à l’eau en cas d’immersion temporaire. Les Galaxy A16 et A26, quant à eux, ne disposent d’aucune certification d’étanchéité officielle, ce qui les rend plus vulnérables en cas d’accident.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, chaque smartphone se positionne différemment selon la gamme et l’ancienneté de la puce embarquée. Le Samsung Galaxy A16 s’équipe d’un MediaTek Helio G88, un processeur d’entrée de gamme couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il ne propose pas d’extension par carte microSD. Le Galaxy A26, légèrement mieux armé, intègre une puce Exynos 850, accompagnée de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans extension possible non plus. Ces deux modèles visent clairement les usages basiques.

En face, le Google Pixel 6a intègre la puce Google Tensor (1ère génération), bien plus performante que les précédentes, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Le Pixel 7a monte d’un cran avec la puce Google Tensor G2, accompagnée de 8 Go de RAM, toujours avec 128 Go de stockage interne sans possibilité d’ajout par microSD.

Si l’on devait classer les smartphones par ordre de puissance, le Google Pixel 7a arrive en tête, grâce à son processeur plus récent et sa mémoire vive plus généreuse. Il est suivi par le Pixel 6a, qui reste performant pour tous les usages courants. Les Galaxy A26 et A16, en revanche, ferment la marche, avec des composants clairement tournés vers les tâches les plus basiques comme la navigation web ou la messagerie.

Concernant les écrans, là encore, des écarts notables existent. Le Galaxy A16 offre un écran LCD de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa luminosité maximale se limite à 600 cd/m². Le Galaxy A26, malgré sa diagonale plus contenue de 6,5 pouces, propose une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une luminosité maximale de 1000 cd/m², ce qui le rend plus lisible en plein soleil.

Le Pixel 6a, quant à lui, dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces, mais plafonné à 60 Hz, ce qui le pénalise en fluidité face aux autres modèles. La luminosité maximale atteint 800 cd/m². Enfin, le Pixel 7a affiche un écran OLED de 6,1 pouces également, mais avec une fréquence de 90 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Tous les écrans sont plats, sans bords incurvés.

En termes de hiérarchie, c’est donc le Galaxy A26 qui propose l’écran le plus intéressant, combinant la technologie AMOLED, une haute fréquence et une belle luminosité. Il est suivi de près par le Pixel 7a, puis le Pixel 6a et enfin le Galaxy A16, qui reste en retrait malgré sa grande taille.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les smartphones se distinguent également par leur configuration photo. Le Galaxy A16 embarque un triple capteur : un module principal de 50 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels, et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie est de 13 mégapixels. Le Galaxy A26 propose une configuration similaire avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale grimpe à 13 mégapixels.

Les Google Pixel 6a et 7a, bien que dotés de seulement deux capteurs arrière, se distinguent par la qualité de traitement logiciel. Le Pixel 6a possède un capteur principal de 12,2 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec un capteur frontal de 8 mégapixels. Le Pixel 7a progresse sensiblement avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et une caméra selfie de 13 mégapixels.

En pratique, les Pixel 7a et 6a offrent une qualité photo largement supérieure grâce à l’optimisation logicielle de Google, en particulier en basse lumière et en gestion du HDR. Le Pixel 7a prend logiquement la tête, suivi par le Pixel 6a. Ensuite viennent le Galaxy A26 grâce à son ultra grand-angle, et enfin le Galaxy A16, plus limité en polyvalence.

Du côté de la connectivité, tous les smartphones proposent le Wi-Fi 5, sauf le Pixel 7a qui bénéficie du Wi-Fi 6E, plus rapide et plus stable. Tous sont compatibles Bluetooth 5.0 ou plus. Aucun modèle ne propose de prise jack audio, ce qui impose l’usage d’un adaptateur ou d’un casque Bluetooth. Aucun n’intègre de capteur infrarouge.

Pour le lecteur d’empreintes digitales, les deux Pixel proposent un capteur sous l’écran, ce qui est discret et pratique. Les Galaxy A16 et A26 intègrent, quant à eux, un capteur sur le bouton d’alimentation, une solution également rapide et efficace.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités de batterie sont proches pour tous les modèles. Le Galaxy A16 embarque une batterie de 5000 mAh, tout comme le Galaxy A26. Les Pixel 6a et Pixel 7a disposent d’accumulateurs légèrement plus modestes : 4410 mAh pour le premier, 4385 mAh pour le second. En théorie, les Galaxy devraient proposer une meilleure autonomie, surtout avec des composants moins énergivores, mais cela dépendra fortement des usages.

En termes de recharge, les écarts sont plus notables. Le Galaxy A16 se limite à une recharge filaire de 15 W, contre 25 W pour le Galaxy A26. Les Pixel 6a et 7a offrent une recharge rapide de 18 W, mais seul le Pixel 7a prend également en charge la recharge sans fil, à une puissance maximale de 7,5 W.

En résumé, si l’autonomie brute est probablement la plus intéressante sur les modèles Galaxy A16 et A26, notamment en usage modéré, le Pixel 7a se démarque par sa polyvalence en proposant la recharge sans fil et un bon équilibre entre performance et endurance.