Le Top des lecteurs : vos smartphones d’entrée de gamme préférés

Les smartphones d’entrée de gamme proposés affichent des designs épurés et pratiques. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G dispose de capteurs photo dans le coin supérieur gauche de l’arrière, avec des objectifs légèrement saillants par rapport à la coque. Ce modèle est disponible en noir, bleu et blanc, et présente des profils plats. Le Samsung Galaxy A15 5G, quant à lui, adopte un design minimaliste avec des capteurs photo semblant posés directement sur la coque arrière, sans module proéminent. Ce smartphone est disponible en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune), avec une finition mate et des profils également plats, apportant une touche élégante et moderne. Le Google Pixel 7a se distingue par ses capteurs photo intégrés dans une barre qui occupe toute la largeur de l’appareil, offrant une esthétique unique. Disponible en bleu, gris, corail et blanc, il possède un cadre en verre et des profils plats, ajoutant à sa robustesse et à sa sophistication.

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est le plus léger et le plus fin des trois modèles. Le Samsung Galaxy A15 5G est légèrement plus grand et plus lourd. Le Google Pixel 7a, bien que le plus compact est un tout petit peu plus léger que le mobile Samsung.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G disposent tous deux d’une batterie de 5000 mAh, offrant une endurance appréciable. En revanche, le Google Pixel 7a est équipé d’une batterie de 4400 mAh, légèrement inférieure mais suffisante pour une journée d’utilisation standard. En termes de vitesse de charge, le Xiaomi Redmi Note 13 5G supporte une puissance de 33 watts, le Samsung Galaxy A15 5G 25 watts, et le Google Pixel 7a 20 watts avec une charge sans fil de 18 watts, ce qui ajoute une commodité supplémentaire pour ce dernier.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, chaque smartphone propose des performances adaptées à une utilisation quotidienne. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6080 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via carte microSD. Le Samsung Galaxy A15 5G dispose d’un MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM et 4 Go de mémoire vive virtuelle, ainsi que 128 Go de stockage extensible. Le Google Pixel 7a, quant à lui, est doté du processeur Tensor G2 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, sans possibilité d’extension.

Pour l’écran, tous les modèles utilisent des dalles AMOLED, mais avec des tailles et des caractéristiques différentes. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose une diagonale de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy A15 5G, avec une taille d’écran de 6,5 pouces, offre une luminosité maximale de 800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Google Pixel 7a dispose d’un écran plus compact de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distingue avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur à selfie est de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A15 5G propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 13 mégapixels. Le Google Pixel 7a, doté d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, dispose d’un capteur à selfie de 10,8 mégapixels.

Pour la connectivité, tous ces smartphones sont compatibles 5G et disposent de la technologie NFC. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G supportent le Wi-Fi 5, tandis que le Google Pixel 7a est équipé du Wi-Fi 6E. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G possèdent une prise jack, contrairement au Google Pixel 7a. Aucun des modèles ne dispose d’un émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont situés sur le profil pour le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G, et sous l’écran pour le Google Pixel 7a. En termes d’étanchéité, seul le Google Pixel 7a bénéficie de la certification IP67, offrant une protection supplémentaire contre les éléments.