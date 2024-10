Le top des smartphones du moment sur Les Mobiles !

Les trois smartphones présentent des designs distincts, en particulier en ce qui concerne l'intégration des capteurs photo à l'arrière. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro dispose d’un bloc photo en carré, situé dans le coin supérieur gauche du dos, un agencement classique mais efficace. Son profil est plat et il est disponible en noir, violet et vert. Le Samsung Galaxy A55, quant à lui, propose un design épuré avec des capteurs photo directement posés sur la coque arrière en verre, sans cadre visible autour, donnant une sensation minimaliste et moderne. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, avec un cadre métallique pour une finition premium.

Enfin, l’iPhone 16 conserve le traditionnel bloc carré en haut à gauche pour ses deux capteurs, similaire à ses prédécesseurs. Il introduit également un bouton Action dédié à la gestion des fonctions de l’appareil photo, apportant une touche de nouveauté. L’iPhone présente un cadre en aluminium, et ses coloris incluent le noir, blanc, rose, vert et bleu. Ses bords sont plats, conformément au style qu'Apple maintient depuis plusieurs générations.

Sur le plan des dimensions, l'iPhone 16 est le modèle le plus compact et le plus léger avec un poids de seulement 170 grammes. En comparaison, le Samsung Galaxy A55 est plus imposant et le plus lourd des trois. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se situe entre ces deux extrêmes

Autonomie et recharge : lequel tiendra le plus longtemps ?

En ce qui concerne l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et le Samsung Galaxy A55 se démarquent tous les deux avec une batterie de 5000 mAh, offrant ainsi une endurance prolongée pour une utilisation intensive. Toutefois, le Redmi Note 13 Pro se distingue par sa capacité de charge rapide de 67 watts, qui permet de recharger l’appareil en un temps record. À l’inverse, le Galaxy A55 supporte une charge maximale de 25 watts, bien plus modeste, ce qui le place derrière en termes de vitesse de recharge. De son côté, l'iPhone 16, bien que doté d'une batterie plus petite de 3274 mAh, compense avec la possibilité de charge sans fil jusqu'à 25 watts et la recharge inversée, une fonctionnalité absente sur les deux autres modèles. En revanche, sa charge filaire plafonne à 30 watts, moins performante que celle du Redmi Note 13 Pro. En somme, pour ceux qui cherchent la meilleure autonomie avec une recharge rapide, le Redmi Note 13 Pro est le choix le plus judicieux, tandis que l’iPhone se distingue par sa polyvalence avec la recharge sans fil.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du côté des performances, chaque appareil propose un processeur différent. L'iPhone 16 est équipé du Apple A18, reconnu pour être le processeur le plus puissant parmi les trois, accompagné de 8 Go de RAM. Il se décline en versions avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, mais sans possibilité d'extension via une carte micro SD. Le Samsung Galaxy A55 utilise le Samsung Exynos 1480, un processeur moins performant que l'A18, mais qui reste tout à fait adapté pour une utilisation quotidienne fluide. Il est doté de 8 Go de RAM, et sa capacité de stockage, de 128 Go ou 256 Go, est extensible via une carte micro SD, ce qui lui confère un avantage en termes de flexibilité. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, quant à lui, embarque un MediaTek Helio G99 Ultra, accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM et offre des capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d’extension. En termes de puissance pure, l’iPhone 16 domine, suivi par le Galaxy A55, puis le Redmi Note 13 Pro.

En ce qui concerne les écrans, les trois modèles sont équipés de dalles AMOLED. L’iPhone 16 propose une diagonale de 6,1 pouces avec une définition de 1179x2556 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 2000 cd/m², ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur. Sa fréquence de rafraîchissement maximale est de 120 Hz, ce qui assure une fluidité optimale dans les animations. Le Redmi Note 13 Pro offre un écran plus grand de 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une luminosité maximale de 1800 cd/m². La fréquence de rafraîchissement est également de 120 Hz, garantissant une bonne fluidité. Quant au Samsung Galaxy A55, il propose un écran de 6,6 pouces, avec la même définition que le Redmi et une luminosité maximale de 1000 cd/m², avec également une fréquence de 120 Hz. Bien que les trois appareils proposent des écrans de qualité, l’iPhone 16 se distingue par sa luminosité supérieure et une résolution plus élevée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant les capteurs photo, le Redmi Note 13 Pro se démarque avec un capteur principal de 200 mégapixels, offrant une netteté exceptionnelle pour les prises de vue. Il est secondé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55, avec son capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, est secondé par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, offrant ainsi une polyvalence intéressante. L'iPhone 16, quant à lui, est doté d'un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d'un téléobjectif de 12 mégapixels pour un zoom optique 2x. En termes de selfies, le Galaxy A55 l'emporte avec une caméra de 32 mégapixels, suivi du Redmi avec 16 mégapixels, puis de l'iPhone avec 12 mégapixels. Pour la photographie, le Redmi Note 13 Pro est idéal pour ceux cherchant la plus haute résolution, tandis que l'iPhone 16 se distingue par sa polyvalence et ses capacités de zoom.

Enfin, en matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G. Le Redmi Note 13 Pro supporte le Wi-Fi 5, tandis que le Samsung Galaxy A55 et l’iPhone 16 sont tous deux compatibles avec le Wi-Fi 6 et 6E respectivement. Côté Bluetooth, le Galaxy et l’iPhone disposent de la version 5.3, contre 5.2 pour le Redmi. Seul le Redmi propose encore une prise jack, les deux autres modèles ayant fait l’impasse sur ce port audio traditionnel.

En matière de certification d’étanchéité, le Samsung Galaxy A55 est certifié IP67, résistant donc à la poussière et à l’immersion temporaire, tandis que l’iPhone 16 bénéficie d’une certification IP68, lui permettant de résister à une immersion prolongée. Le Redmi Note 13 Pro, quant à lui, est certifié IP54, résistant aux éclaboussures, mais pas à une immersion complète. En termes de commodité, l'emplacement du lecteur d'empreintes digitales est sous l’écran pour le Redmi et le Galaxy, tandis que l’iPhone fait l’impasse sur cette fonctionnalité.