Les 3 meilleurs smartphones pour la photographie nocturne en 2025 : guide complet

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone axé sur la photographie nocturne ? Nous avons sélectionné pour vous les modèles Google Pixel 10 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra et Honor Magic7 Pro. Mais parmi ceux‑ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 25/10/2025 à 12h15
Honor Magic7 Pro

En matière de design, ces trois smartphones présentent des approches différentes. Le Pixel10ProXL affiche des dimensions de 162,8x76,6x8,5mm pour un poids denviron 232g, ce qui en fait le plus grand et le plus lourd des trois. Le GalaxyS25Ultra, quant à lui, propose un format de 6,9 pouces et est légèrement plus compact dans certains axes mais reste imposant. Enfin, le HonorMagic7Pro se situe à 162,7x77,1x8,8mm pour un poids denviron 223g, ce qui le rend légèrement plus léger que le Pixel10ProXL et donc intermédiaire en taillepoids.

Concernant la répartition des capteurs photo à l’arrière: le Pixel10ProXL adopte une configuration triple caméra (large, ultralarge, téléobjectif) disposée sur un îlot horizontal, et affiche un profil visiblement plat mais avec des bords arrondis au niveau du châssis. Le GalaxyS25Ultra dispose dun ensemble photo plus large et sophistiqué à larrière logé dans un module plus imposant, et le profil de lappareil est légèrement arrondi sur les bords latéraux. Le HonorMagic7Pro adopte également un bloc photo arrière conséquent et un châssis aux profils arrondis, mais le dos semble moins proéminent que celui du S25 Ultra. 

En ce qui concerne les coloris disponibles: pour le Pixel10ProXL, les couleurs sont Obsidian, Moonstone, Jade et Porcelain. Pour le GalaxyS25Ultra, les options de couleur incluent Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Whitesilver, Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold. Pour le HonorMagic7Pro, les versions «noir» ou «argenté/argente» existent. 

En ce qui concerne l’étanchéité: le Pixel10ProXL est certifié IP68 (jusqu’à 1,5m pendant 30minutes) pour la résistance à leau et à la poussière. Le GalaxyS25Ultra est également certifié IP68. Pour le HonorMagic7Pro, la certification est IP68. 

Google Pixel 10 Pro XL
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, les trois modèles sont irrigués par des solutions haut de gamme. Le Pixel10ProXL est équipé du processeur Google TensorG5, avec 16Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1To. Le GalaxyS25Ultra embarque le processeur Snapdragon8Elite pour Galaxy, 12Go de RAM et des options jusqu’à 1To. Le HonorMagic7Pro utilise également le Snapdragon8Elite (version haut de gamme), accompagné de 12Go de RAM et des capacités de stockage élevées (256/512Go/1To). 

En matière d’extension de stockage externe, aucun des trois ne prend en charge de carte microSD.

Concernant les écrans: le Pixel10ProXL propose une dalle LTPO OLED de 6,8pouces, définition de 1344x2992, densité 486ppi, fréquence de rafraîchissement adaptative de 1120Hz, verre de protection Gorilla Glass Victus2. Le GalaxyS25Ultra dispose dun écran Dynamic AMOLED 6,9pouces, définition 3120x1440, fréquence 120Hz, et un pic de luminosité mesuré de lordre de 2600 cd/m². Le HonorMagic7Pro embarque une dalle OLED de 6,8pouces, définition de 2800x1280 pixels, fréquence 120Hz, luminosité de pointe élevée (jusqu’à 5000cd/m²) et forme plate. 

Honor Magic7 Pro
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité?

En matière de photo, le Pixel10ProXL présente une triple caméra arrière: 50mégapixels (grandangle), 48mégapixels ultralarge, 48mégapixels téléobjectif 5× avec zoom jusqu’à 100× selon le mode «SuperResolution». La caméra selfie atteint 42mégapixels. Le GalaxyS25Ultra offre un capteur principal de 200mégapixels, ultralarge 50mégapixels, téléobjectifs multiples (par exemple 50mégapixels 5x zoom) et caméra frontale 12mégapixels. Le HonorMagic7Pro embarque un capteur principal 50mégapixels (f/1.42.0), un ultralarge 50mégapixels, et un téléobjectif 200mégapixels (3x optique, 100x numérique) plus selfie 50mégapixels.

Classement qualitatif photo nocturne: en tête le GalaxyS25Ultra grâce à son capteur 200mégapixels et zoom multiples + forte luminosité dédiée, suivi de très près par le HonorMagic7Pro qui dispose dun téléobjectif 200mégapixels et dune ouverture efficace, puis le Pixel10ProXL qui mise beaucoup sur lIA et le traitement logiciel plutôt que sur le seul chiffre de mégapixels.

En matière de connectivité: les trois appareils sont compatibles WiFi7. Quant à un émetteur infrarouge, aucun nest mentionné parmi les caractéristiques officielles pour ces modèles. Pour le lecteur dempreintes digitales: le Pixel10ProXL utilise un lecteur sous l’écran (indisplay). De même le GalaxyS25Ultra possède un lecteur biométrique sous l’écran. Le HonorMagic7Pro adopte aussi un lecteur sous l’écran.

Samsung Galaxy S25 Ultra
 

Qu’en estil de lautonomie et des capacités de recharge?

Quant à la batterie, le Pixel10ProXL est équipé dune batterie denviron 5200mAh. Le GalaxyS25Ultra annonce typiquement une batterie de 5000mAh. Tandis que le HonorMagic7Pro présente une capacité mesurée entre 5270mAh 

En termes d’autonomie potentielle, le HonorMagic7Pro pourrait proposer la plus grande autonomie mais cela dépend comme toujours de lusage, de l’écran, de la connectivité et du traitement photo/IA. Le Pixel10ProXL suit, et le GalaxyS25Ultra est légèrement en retrait sur la capacité brute mais peut compenser via loptimisation logicielle.

Concernant la recharge, le Pixel10ProXL prend en charge jusqu’à 45W de recharge filaire ainsi que 25W sans fil (Qi2.2). Le GalaxyS25Ultra propose une recharge filaire rapide et recharge sans fil avec support Qi2. Le HonorMagic7Pro prend en charge 80W de recharge filaire et 80W sans fil selon annonce. 

