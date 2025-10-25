Les 3 meilleurs smartphones pour la photographie nocturne en 2025 : guide complet

En matière de design, ces trois smartphones présentent des approches différentes. Le Pixel 10 Pro XL affiche des dimensions de 162,8 x 76,6 x 8,5 mm pour un poids d’environ 232 g, ce qui en fait le plus grand et le plus lourd des trois. Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, propose un format de 6,9 pouces et est légèrement plus compact dans certains axes mais reste imposant. Enfin, le Honor Magic7 Pro se situe à 162,7 x 77,1 x 8,8 mm pour un poids d’environ 223 g, ce qui le rend légèrement plus léger que le Pixel 10 Pro XL et donc intermédiaire en taille‑poids.

Concernant la répartition des capteurs photo à l’arrière : le Pixel 10 Pro XL adopte une configuration triple caméra (large, ultra‑large, téléobjectif) disposée sur un îlot horizontal, et affiche un profil visiblement plat mais avec des bords arrondis au niveau du châssis. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’un ensemble photo plus large et sophistiqué à l’arrière logé dans un module plus imposant, et le profil de l’appareil est légèrement arrondi sur les bords latéraux. Le Honor Magic7 Pro adopte également un bloc photo arrière conséquent et un châssis aux profils arrondis, mais le dos semble moins proéminent que celui du S25 Ultra.

En ce qui concerne les coloris disponibles : pour le Pixel 10 Pro XL, les couleurs sont Obsidian, Moonstone, Jade et Porcelain. Pour le Galaxy S25 Ultra, les options de couleur incluent Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Whitesilver, Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold. Pour le Honor Magic7 Pro, les versions « noir » ou « argenté/argente » existent.

En ce qui concerne l’étanchéité : le Pixel 10 Pro XL est certifié IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le Galaxy S25 Ultra est également certifié IP68. Pour le Honor Magic7 Pro, la certification est IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En ce qui concerne la puissance, les trois modèles sont irrigués par des solutions haut de gamme. Le Pixel 10 Pro XL est équipé du processeur Google Tensor G5, avec 16 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu’à 1 To. Le Galaxy S25 Ultra embarque le processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, 12 Go de RAM et des options jusqu’à 1 To. Le Honor Magic7 Pro utilise également le Snapdragon 8 Elite (version haut de gamme), accompagné de 12 Go de RAM et des capacités de stockage élevées (256/512 Go/1 To).

En matière d’extension de stockage externe, aucun des trois ne prend en charge de carte micro‑SD.

Concernant les écrans : le Pixel 10 Pro XL propose une dalle LTPO OLED de 6,8 pouces, définition de 1344 x 2992, densité 486 ppi, fréquence de rafraîchissement adaptative de 1‑120 Hz, verre de protection Gorilla Glass Victus 2. Le Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran Dynamic AMOLED 6,9 pouces, définition 3120 x 1440, fréquence 120 Hz, et un pic de luminosité mesuré de l’ordre de 2 600 cd/m². Le Honor Magic7 Pro embarque une dalle OLED de 6,8 pouces, définition de 2800 x 1280 pixels, fréquence 120 Hz, luminosité de pointe élevée (jusqu’à 5000 cd/m²) et forme plate.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photo, le Pixel 10 Pro XL présente une triple caméra arrière : 50 mégapixels (grand‑angle), 48 mégapixels ultra‑large, 48 mégapixels téléobjectif 5× avec zoom jusqu’à 100× selon le mode «Super Resolution». La caméra selfie atteint 42 mégapixels. Le Galaxy S25 Ultra offre un capteur principal de 200 mégapixels, ultra‑large 50 mégapixels, téléobjectifs multiples (par exemple 50 mégapixels 5x zoom) et caméra frontale 12 mégapixels. Le Honor Magic7 Pro embarque un capteur principal 50 mégapixels (f/1.4‑2.0), un ultra‑large 50 mégapixels, et un téléobjectif 200 mégapixels (3x optique, 100x numérique) plus selfie 50 mégapixels.

Classement qualitatif photo nocturne : en tête le Galaxy S25 Ultra grâce à son capteur 200 mégapixels et zoom multiples + forte luminosité dédiée, suivi de très près par le Honor Magic7 Pro qui dispose d’un téléobjectif 200 mégapixels et d’une ouverture efficace, puis le Pixel 10 Pro XL qui mise beaucoup sur l’IA et le traitement logiciel plutôt que sur le seul chiffre de mégapixels.

En matière de connectivité : les trois appareils sont compatibles Wi‑Fi 7. Quant à un émetteur infrarouge, aucun n’est mentionné parmi les caractéristiques officielles pour ces modèles. Pour le lecteur d’empreintes digitales : le Pixel 10 Pro XL utilise un lecteur sous l’écran (in‑display). De même le Galaxy S25 Ultra possède un lecteur biométrique sous l’écran. Le Honor Magic7 Pro adopte aussi un lecteur sous l’écran.

Qu’en est ‑ il de l ’ autonomie et des capacit é s de recharge ?

Quant à la batterie, le Pixel 10 Pro XL est équipé d’une batterie d’environ 5200 mAh. Le Galaxy S25 Ultra annonce typiquement une batterie de 5000 mAh. Tandis que le Honor Magic7 Pro présente une capacité mesurée entre 5270 mAh

En termes d’autonomie potentielle, le Honor Magic7 Pro pourrait proposer la plus grande autonomie mais cela dépend comme toujours de l’usage, de l’écran, de la connectivité et du traitement photo/IA. Le Pixel 10 Pro XL suit, et le Galaxy S25 Ultra est légèrement en retrait sur la capacité brute mais peut compenser via l’optimisation logicielle.

Concernant la recharge, le Pixel 10 Pro XL prend en charge jusqu’à 45 W de recharge filaire ainsi que 25 W sans fil (Qi2.2). Le Galaxy S25 Ultra propose une recharge filaire rapide et recharge sans fil avec support Qi2. Le Honor Magic7 Pro prend en charge 80 W de recharge filaire et 80 W sans fil selon annonce.