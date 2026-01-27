Les 3 « premium moins chers que les vrais haut de gamme » (le guide anti-1000 €)

En matière de design, ces trois smartphones affichent une identité visuelle bien distincte, tout en respectant les codes actuels du segment premium. Le OnePlus 15 adopte une esthétique épurée avec un dos en verre ou en finition mate selon les coloris, intégrant un module photo vertical regroupant trois capteurs disposés de manière alignée. Les profils sont plats, ce qui accentue la sensation de rigidité et de précision en main. Il est proposé dans plusieurs teintes sobres et modernes, telles que le noir, le violet et le sable que chacun appréciera.

De son côté, le Xiaomi 15T Pro propose un bloc photo où les capteurs sont organisés dans un carré aux coins arrondis. Les tranches sont plates, avec des arêtes légèrement adoucies, et les couleurs disponibles incluent notamment le noir, le sable et un argent plus lumineux.

Le Google Pixel 10 conserve la signature visuelle de la gamme Pixel entamée depuis quelques générations maintenant avec une barre photo horizontale intégrée sur toute la largeur de l’appareil, dans laquelle prennent place les différents capteurs. Son dos en verre mat et ses profils légèrement arrondis privilégient la discrétion et le confort.

En termes de dimensions, le Pixel 10 est le plus compact et le plus léger des trois, facilitant une utilisation à une main, tandis que le Xiaomi 15T Pro est le plus grand.

Le OnePlus 15 et le Xiaomi 15T Pro figurent parmi les plus lourds, conséquence directe de batteries plus volumineuses. Par ailleurs, les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité, le Pixel 10 et le Xiaomi 15T Pro étant certifiés IP68, tandis que le OnePlus 15 va plus loin avec une certification IP69K offrant par une résistance renforcée aux jets d’eau sous pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le terrain des performances, ces trois smartphones reposent sur des processeurs de dernière génération, mais avec des orientations distinctes. Le OnePlus 15 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, conçu pour offrir une puissance de calcul élevée aussi bien pour les jeux que pour les applications exigeantes. Il est associé à des configurations pouvant atteindre 16 Go de mémoire vive et des capacités de stockage interne généreuses, allant de 256 à 512 Go.

Le Xiaomi 15T Pro s’appuie pour sa part sur un MediaTek Dimensity 9400+, un processeur performant et efficace, épaulé par 12 Go de mémoire vive et un stockage interne équivalent à celui de son concurrent direct du jour.

Le Google Pixel 10, enfin, intègre le processeur Google Tensor G5, davantage orienté vers l’optimisation logicielle, l’intelligence artificielle et le traitement des images que vers la puissance brute, avec 12 Go de mémoire vive et des options de stockage plus limitées.

Notez qu’aucun de ces smartphones ne permet l’extension du stockage via carte microSD.

En termes de hiérarchie des performances pures, le OnePlus 15 arrive en tête, suivi du Xiaomi 15T Pro, tandis que le Pixel 10 se place en retrait sur le plan strictement matériel, tout en restant fluide pour un usage quotidien.

Les écrans sont bien différents mais, rassurez-vous, ils sont tous de très bonne qualité. Ainsi, le OnePlus 15 est équipé d’une dalle AMOLED de grande taille, avoisinant les 6,8 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, ce qui est un sérieux avantage sur la concurrence profitant également d’une luminosité maximale très élevée, adaptée aux usages en extérieur.

Le Xiaomi 15T Pro propose également un écran OLED de grande diagonale, légèrement supérieure à celle du OnePlus (6,83 pouces), avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, garantissant une excellente fluidité. Le Pixel 10, plus compact, se contente d’un écran OLED d’environ 6,3 pouces, avec une fréquence adaptative culminant à 120 Hz et une luminosité plus modérée.

Les écrans du OnePlus 15 et du Pixel 10 sont plats, tandis que celui du Xiaomi 15T Pro présente de légères courbures sur les bords. En matière de qualité globale, le OnePlus 15 s’impose par sa fluidité maximale, suivi de près par le Xiaomi 15T Pro pour la taille et le confort visuel, alors que le Pixel 10 privilégie l’équilibre et la compacité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les trois modèles misent sur des configurations polyvalentes, bien que leur approche révèle quelques différences. Le OnePlus 15 intègre un ensemble de trois capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, dédiés respectivement au grand-angle, à l’ultra grand-angle et au téléobjectif, offrant une grande flexibilité dans les cadrages. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels est chargé des selfies et des appels vidéo. Le Xiaomi 15T Pro adopte également un module photo arrière triple, avec un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle et un téléobjectif, afin d’offrir un rendu équilibré dans des conditions variées.

Le Google Pixel 10, fidèle à la philosophie de la marque, mise sur un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, le tout largement optimisé par le traitement logiciel. Le capteur frontal, plus modeste, privilégie la fidélité des couleurs.

En termes de rendu global, le Pixel 10 est considéré comme le plus cohérent pour la photographie grâce à son traitement logiciel, suivi du OnePlus 15 pour sa polyvalence matérielle, tandis que le Xiaomi 15T Pro offre des résultats solides mais légèrement moins homogènes.

Côté connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Wi-Fi de dernière génération, le Bluetooth et la technologie NFC pour les paiements sans contact. Aucun ne dispose de prise audio jack, ce qui impose l’utilisation d’écouteurs sans fil ou d’adaptateurs.

Un émetteur infrarouge est présent sur le Xiaomi 15T Pro et sur le OnePlus 15, permettant de contrôler certains appareils domestiques, contrairement au Pixel 10. Enfin, les trois modèles intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, une solution discrète et pratique au quotidien.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est également un critère important et doit être pris en compte notamment si vous avez l’habitude de rester loin d’une prise. Le OnePlus 15 se démarque clairement par l’intégration d’une batterie de très grande capacité (7300 mAh), dépassant largement les standards actuels, ce qui lui permet d’envisager des durées d’utilisation prolongées, y compris lors d’usages intensifs, même si l’autonomie réelle dépend toujours du type d’utilisation.

Le Xiaomi 15T Pro propose une batterie plus classique mais néanmoins généreuse (5500 mAh), suffisante pour assurer une journée complète, voire davantage dans des conditions raisonnables. Le Pixel 10, enfin, dispose d’une batterie de capacité inférieure (4970 mAh), ce qui peut se traduire par une autonomie plus limitée, notamment pour les utilisateurs intensifs. En matière de recharge, le OnePlus 15 prend clairement l’avantage avec une recharge filaire très rapide et une recharge sans fil à puissance élevée.

Le Xiaomi 15T Pro offre également une recharge rapide performante, aussi bien filaire que sans fil. Le Pixel 10, en revanche, se montre plus conservateur, avec des puissances de recharge inférieures, impliquant des temps de charge plus longs.

Ainsi, pour l’autonomie et la rapidité de recharge, le OnePlus 15 s’impose véritablement comme le plus endurant de ce comparatif, suivi du Xiaomi 15T Pro, tandis que le Pixel 10 privilégie davantage la sobriété énergétique et la gestion logicielle.