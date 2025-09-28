Les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 € (sans attendre le Black Friday)

Du point de vue du design, les cinq smartphones comparés affichent des esthétiques distinctes et des formats diversifiés. L’iPhone 13, le plus compact de la sélection, se distingue avec un format de 146,7 x 71,5 x 7,7 mm et un poids de 174 g, contre 164,4 x 77,9 x 7,5 mm pour le plus grand, le Galaxy A17, qui pèse 192 g. Le Pixel 7a, bien que plus petit que les modèles Honor ou Xiaomi, est paradoxalement le plus lourd avec ses 193,5 g. Le plus léger est donc l’iPhone 13.

En matière de design de modules photo, les approches diffèrent nettement. L’iPhone 13 conserve un bloc photo carré avec deux capteurs disposés en diagonale, tandis que le Pixel 7a adopte une bande horizontale qui traverse le dos du téléphone. Le Galaxy A17 et le Redmi Note 14 optent pour des modules alignés verticalement, en haut à gauche, intégrés dans des îlots fins ou affleurants. Le Honor Magic7 Lite quant à lui propose un double capteur aligné verticalement sans bloc proéminent, épuré et centré.

Côté profil, tous les modèles proposent des tranches plutôt plates, bien que les bords du Honor soient légèrement arrondis. Concernant les matériaux, l’iPhone 13 conserve un châssis en aluminium avec dos en verre, tandis que les autres mélangent plastiques, aluminium ou fibre de verre selon les cas (Galaxy A17).

En matière de couleurs disponibles, l’iPhone 13 est décliné en six variantes (Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red, Green), contre quatre pour le Pixel 7a (Charcoal, Snow, Sea, Coral). Le Galaxy A17 est proposé en noir, gris et bleu, tandis que le Redmi Note 14 arrive en noir minuit, violet lavande et vert corail. Le Honor Magic7 Lite propose quant à lui du noir titane et du violet titane.

Enfin, du côté de l’étanchéité, seul l’iPhone 13 bénéficie d’une certification IP68 (immersion jusqu’à 6 mètres), suivi du Pixel 7a en IP67 (jusqu’à 1 mètre). Le Honor Magic7 Lite et le Redmi Note 14 offrent une protection IP64, soit une résistance aux éclaboussures. Le Galaxy A17 est certifié IP54, offrant une protection moindre contre l’eau mais suffisante pour des projections.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du point de vue des performances, les écarts sont notables. L’iPhone 13 reste, malgré son ancienneté, le modèle le plus puissant ici grâce à sa puce Apple A15 Bionic (5 nm), épaulée par 4 Go de RAM et un stockage de 128 à 512 Go. Il dépasse le Pixel 7a, équipé du Google Tensor G2 (5 nm), accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go en UFS 3.1.

Vient ensuite le Honor Magic 7 Lite, doté du Snapdragon 6 Gen 1, disponible avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le Redmi Note 14 suit de près avec son Dimensity 7025 Ultra (6 nm), lui aussi épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage en UFS 2.2.

En fin de classement, le Samsung Galaxy A17, bien que fluide pour un usage courant, reste le moins performant avec son Exynos 1330 (5 nm), couplé à 4 à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Pour ce qui est de l’extension de mémoire, seuls le Galaxy A17 et le Redmi Note 14 proposent un port microSD (partagé avec le slot SIM). Les autres modèles ne permettent pas d’augmenter la capacité interne, ce qui peut être un critère décisif selon vos besoins.

Ainsi, en termes de puissance pure, l’iPhone 13 est en tête, suivi du Pixel 7a, puis du Honor Magic 7 Lite. Le Redmi Note 14 reste compétitif dans sa gamme, tandis que le Galaxy A17 s’adresse à un public aux usages modérés.

Les cinq smartphones proposent des écrans AMOLED ou OLED, mais leurs performances varient sensiblement. Le Honor Magic7 Lite domine clairement en termes de qualité d'affichage avec un écran AMOLED de 6,78 pouces, fréquence de 120 Hz, un pic de 4000 cd/m².

Le Redmi Note 14 n’est pas loin derrière avec une dalle AMOLED 6,67 pouces, 120 Hz également, avec HDR10+ et un pic de 2100 cd/m². L’écran est protégé par du Gorilla Glass 5 et présente un très bon compromis luminosité/contraste. Le Pixel 7a, quant à lui, propose une dalle OLED 6,1 pouces, rafraîchie à 90 Hz, avec un pic mesuré à 1070 cd/m², ce qui reste confortable mais en retrait par rapport aux modèles précédents.

Le Galaxy A17 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, rafraîchie à 90 Hz, mais avec un pic limité à 800 cd/m², ce qui pourrait poser problème en plein soleil. L’iPhone 13, avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, monte à 1200 cd/m² et offre une colorimétrie maîtrisée, mais reste bloqué à 60 Hz, ce qui pourrait décevoir certains utilisateurs habitués à une fluidité supérieure.

Par type de dalle et qualité générale, l’ordre d’intérêt serait : Honor Magic7 Lite, Redmi Note 14, Pixel 7a, iPhone 13, puis Galaxy A17. Enfin, tous les écrans sont plats, aucun modèle ne propose un écran incurvé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les modules photo présentent des approches différentes. Le Honor Magic7 Lite se distingue par un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.8), accompagné d’un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Il filme en 4K et dispose d’un capteur selfie de 16 mégapixels. Le Redmi Note 14 propose également un capteur principal de 108 mégapixels, mais il est secondé par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro. Le capteur selfie est plus défini, avec 20 mégapixels.

Le Pixel 7a, fidèle à la tradition de Google, mise sur l’optimisation logicielle avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, et une caméra frontale également de 13 mégapixels. Sa qualité photo est régulièrement saluée, notamment pour sa gestion des couleurs, du HDR et des scènes nocturnes.

L’iPhone 13 embarque un capteur principal de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Malgré une définition inférieure, le traitement d’image d’Apple lui permet d’offrir des clichés très équilibrés. La caméra selfie est de 12 mégapixels, avec reconnaissance faciale avancée.

Le Galaxy A17 ferme la marche avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro. Le capteur selfie est de 13 mégapixels.

En termes de qualité globale, le Pixel 7a est le plus performant en photo, suivi de près par l’iPhone 13 et le Honor Magic 7 Lite. Le Redmi Note 14 propose une configuration riche, mais le traitement logiciel est parfois inégal. Le Galaxy A17 conviendra pour les photos courantes, sans plus.

Quelle connectivité et quelle autonomie ?

Tous les modèles prennent en charge la 5G, mais leurs spécificités en matière de connectivité diffèrent. Le Pixel 7a est le plus complet, avec du Wi-Fi 6E tri-bande, Bluetooth 5.3, NFC, et un port USB-C 3.2. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes sous l’écran.

L’iPhone 13 propose le Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC et la reconnaissance Face ID. Pas de port USB-C ici, mais un port Lightning. Le Redmi Note 14 est intéressant pour les utilisateurs exigeants, avec Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, infrarouge, prise jack 3,5 mm et capteur d’empreintes sous l’écran.

Le Honor Magic7 Lite est également complet, avec Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, mais sans prise jack ni radio. Le lecteur d’empreintes est placé sous l’écran. Enfin, le Galaxy A17 est plus basique : Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3, NFC (selon les marchés), pas de jack, pas d’infrarouge. Son lecteur d’empreinte est latéral, intégré au bouton d’alimentation.

En matière d’autonomie, le Honor Magic7 Lite prend clairement l’avantage avec une batterie de 6600 mAh, associée à une recharge rapide 66 W et une endurance annoncée de plus de 15 heures en usage actif. Il dispose même de la charge inversée. Le Galaxy A17 avec ses 5000 mAh offre une bonne endurance (11h48 en usage actif) et un bon cycle de vie (jusqu’à 1200 cycles), mais sa charge est limitée à 25 W.

Le Redmi Note 14, doté d’une batterie de 5110 mAh, propose une charge à 45 W, mais avec une autonomie légèrement inférieure à celle du Galaxy.

Le Pixel 7a est plus modeste avec 4385 mAh, une recharge limitée à 18 W, et une recharge sans fil de 7,5 W. L’endurance est correcte mais inférieure à ses concurrents. Enfin, l’iPhone 13 a une batterie de 3240 mAh, une charge rapide via USB-PD (50 % en 30 minutes), une recharge sans fil à 15 W via MagSafe et Qi2, ce qui compense en partie sa capacité réduite.

En résumé, pour une autonomie prolongée et une recharge rapide, le Honor Magic7 Lite est en tête, suivi du Redmi Note 14. Le Galaxy A17 est efficace pour un usage modéré. Le Pixel 7a et l’iPhone 13, bien qu’ayant des options de recharge sans fil, sont en retrait côté autonomie brute.