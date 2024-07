Les meilleurs smartphones chinois à petit prix en juillet

Les smartphones sélectionnés pour cette comparaison présentent tous un design attrayant, malgré leur positionnement de prix abordable. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G affiche des capteurs photo situés dans le coin supérieur gauche à l’arrière, où seuls les objectifs dépassent légèrement de la coque. Il est disponible en noir, bleu et blanc, avec des profils plats et une finition simple mais élégante. Le POCO X6 5G, quant à lui, présente une organisation des capteurs photo sur une plaque rectangulaire occupant toute la largeur de l’appareil, également située dans le coin supérieur gauche. Ce modèle est proposé en noir, bleu et blanc, et ses profils sont également plats, offrant une prise en main solide et confortable.

Enfin, le Honor Magic6 Lite 5G se distingue par ses capteurs intégrés dans un large cercle au dos, avec des bords inspirés de l’horlogerie et une finition "clous de Paris". Il est disponible en noir, vert et orange avec une finition similicuir exclusive au site de la marque. Contrairement aux deux autres, il présente un écran incurvé, ajoutant une touche de sophistication à son design.

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G mesure 161,1 mm en hauteur, 75 mm en largeur et 7,6 mm en épaisseur, pour un poids léger de 174,5 grammes, en faisant le plus léger et le plus fin des trois. Le POCO X6 5G, avec ses 161,15 mm de hauteur, 74,24 mm de largeur et 7,98 mm d’épaisseur, pèse 181 grammes, se situant ainsi dans une catégorie de taille similaire mais légèrement plus lourde. Le Honor Magic6 Lite 5G, plus grand, affiche des dimensions de 163,6 mm de hauteur, 75,5 mm de largeur et 7,85 mm d’épaisseur, pour un poids de 185 grammes. Il est ainsi le plus grand et le plus lourd, offrant un écran plus vaste mais au prix d’une portabilité légèrement réduite.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos ? est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6080 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, extensible via carte microSD. Le POCO X6 5G dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, avec des options de 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage, également extensible. Le Honor Magic6 Lite 5G est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension. En termes de puissance, le POCO X6 5G est le plus performant grâce à son Snapdragon 7s Gen 2 et ses options de RAM élevées, suivi du Honor Magic6 Lite 5G et du Xiaomi Redmi Note 13 5G.

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Honor Magic6 Lite 5G disposent tous deux d’un capteur principal de 108 mégapixels, tandis que le POCO X6 5G a un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement. Tous les trois modèles ont des capteurs ultra grand-angle de 8 mégapixels et des capteurs macro de 2 mégapixels. Les capteurs à selfie sont de 16 mégapixels pour tous les trois smartphones.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Pour l’écran, tous les trois modèles utilisent des dalles AMOLED avec des tailles et caractéristiques différentes. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le POCO X6 5G ont des écrans de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Honor Magic6 Lite 5G possède un écran légèrement plus grand de 6,78 pouces, avec une luminosité de 1200 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le POCO X6 5G se démarque par sa protection Corning Gorilla Glass Victus et son taux d’échantillonnage tactile élevé de 2160 Hz, un avantage pour les jeux vidéo.

Pour la connectivité, tous ces modèles sont compatibles 5G et disposent de la technologie NFC. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le POCO X6 5G supportent le Wi-Fi 5, tandis que le Honor Magic6 Lite 5G est équipé du Wi-Fi 6. Tous les trois possèdent une prise jack, des émetteurs infrarouges, et des haut-parleurs stéréo. En termes d’étanchéité, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le POCO X6 5G bénéficient de la certification IP54, tandis que le Honor Magic6 Lite 5G est certifié IP53. Les lecteurs d’empreintes digitales sont situés sur le bouton de mise en veille pour le Xiaomi Redmi Note 13 5G, et sous l’écran pour les POCO X6 5G et Honor Magic6 Lite 5G.

En ce qui concerne l’autonomie, le Honor Magic6 Lite 5G possède la plus grande capacité de batterie avec 5300 mAh, suivi du POCO X6 5G avec 5100 mAh, et du Xiaomi Redmi Note 13 5G avec 5000 mAh. Pour la vitesse de charge, le POCO X6 5G se distingue avec une puissance de 67 watts, permettant une recharge rapide. Le Honor Magic6 Lite 5G supporte une puissance de 35 watts, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 5G supporte 33 watts. Aucun de ces modèles ne dispose de la charge sans fil ou de la charge inversée, ce qui est courant dans cette gamme de prix.