Les meilleurs Smartphones haut de gamme en septembre 2024

Les designs des smartphones haut de gamme varient largement en termes d’organisation physique des capteurs photo et de finition. L’iPhone 15 arbore un design distinctif avec ses capteurs photo placés dans un carré, situé en haut à gauche de l’appareil. Ce choix confère un aspect ordonné et facilement reconnaissable. Les profils de l’iPhone 15 sont plutôt plats, ce qui offre une prise en main confortable. Il est disponible en plusieurs coloris pastel, à savoir rose, jaune, vert, bleu et noir, avec un cadre en aluminium. Le Google Pixel 9 se démarque avec une bande arrière qui occupe presque toute la largeur de l’appareil pour intégrer les capteurs photo. Ce design est particulièrement original et confère une identité visuelle forte. Le profil du Pixel 9 est légèrement arrondi, ce qui peut offrir une meilleure ergonomie pour certains utilisateurs. Les coloris disponibles pour ce modèle sont porcelaine, noir, rose et vert amande, et il est doté d’un cadre en verre, ajoutant une touche de modernité.

Le Samsung Galaxy S24, quant à lui, mise sur un design minimaliste avec ses capteurs photo apparemment posés directement sur la coque arrière, sans module apparent. Ce choix procure un aspect épuré et moderne à l’appareil. Le Galaxy S24 a des profils plats, offrant un équilibre entre modernité et praticité. Il est disponible en noir, argent, indigo (violet) et crème, avec un cadre en aluminium. Chacun de ces smartphones présente une identité visuelle forte, mais le choix dépendra des préférences personnelles en matière de style et de finition.

En termes de dimensions, ces smartphones présentent des variations notables qui influencent la prise en main. Le Samsung Galaxy S24 est le plus compact, avec une hauteur de 147 mm, une largeur de 70,6 mm et une épaisseur de 7,6 mm, ce qui en fait également le plus léger avec un poids de 167 grammes. Pour les utilisateurs recherchant un appareil facile à manipuler d’une seule main, le Galaxy S24 pourrait être l’option idéale. L’iPhone 15 suit de près avec une hauteur de 147,6 mm, une largeur de 71,6 mm et une épaisseur de 7,8 mm. Il pèse 171 grammes, ce qui le place légèrement au-dessus du Galaxy S24 en termes de poids. Ce modèle reste néanmoins très maniable, avec des dimensions qui conviennent à une large gamme d’utilisateurs. Le Google Pixel 9 est le plus grand et le plus lourd des trois, avec une hauteur de 152,8 mm, une largeur de 72 mm et une épaisseur de 8,5 mm, pour un poids de 198 grammes. Ce smartphone est donc plus imposant, mais il peut séduire ceux qui privilégient un écran légèrement plus grand ou un appareil offrant une impression de solidité et de robustesse.

Concernant l’autonomie, la capacité de la batterie et la vitesse de recharge sont des critères essentiels. Le Google Pixel 9 possède la plus grande batterie avec une capacité de 4700 mAh. Combinée à une optimisation logicielle efficace, cette capacité pourrait offrir la meilleure autonomie parmi les trois modèles comparés. Il supporte également une charge rapide de 30 watts et une charge sans fil jusqu’à 23 watts, ainsi qu’une fonction de charge inversée, offrant une grande flexibilité.

Le Samsung Galaxy S24 est équipé d’une batterie de 4000 mAh. Il peut se recharger à une puissance de 25 watts, avec la possibilité de se charger sans fil à 10 watts. Il dispose également d’une option de charge inversée, bien que celle-ci soit limitée. En raison de sa batterie légèrement inférieure en capacité par rapport au Pixel 9, son autonomie pourrait être légèrement plus limitée. L’iPhone 15, avec sa batterie de 3349 mAh, dispose de la plus petite capacité parmi les trois. Cependant, Apple mise souvent sur une optimisation avancée de son système d’exploitation iOS pour maximiser l’autonomie. Il est compatible avec la charge sans fil et la charge inversée, mais les détails exacts sur la puissance de charge filaire ne sont pas spécifiés. En termes de recharge rapide, les utilisateurs pourraient trouver que les options des Pixel 9 et Galaxy S24 sont plus avantageuses.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Pour les performances, le choix du processeur et de la mémoire vive est déterminant. L’iPhone 15 utilise le processeur Apple A16 avec 6 Go de RAM, disponible en options de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, sans possibilité d’extension via microSD. Ce processeur est réputé pour son efficacité énergétique et sa puissance de calcul. Le Google Pixel 9 est équipé du processeur Tensor G4 couplé à 12 Go de RAM, offrant une puissance significative pour le multitâche et les applications intensives. Il propose des options de stockage de 128 Go et 256 Go, également sans possibilité d’extension.

Le Samsung Galaxy S24 embarque le processeur Exynos 2400 et 8 Go de RAM. Il offre également des options de stockage de 128 Go et 256 Go sans possibilité d’ajout de microSD. En termes de classement, le Pixel 9 prend la tête pour sa combinaison de 12 Go de RAM et du puissant Tensor G4, suivi par l’iPhone 15 avec son A16 efficace, et enfin le Galaxy S24 avec l’Exynos 2400.

Les écrans des trois smartphones offrent des technologies AMOLED de haute qualité, mais avec des caractéristiques spécifiques. L’iPhone 15 propose un écran de 6,1 pouces avec une luminosité maximale impressionnante de 2000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Son écran est plat, optimisé pour la lecture et les vidéos, avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Le Google Pixel 9, avec un écran de 6,2 pouces, monte jusqu’à 2700 cd/m² de luminosité sous certaines conditions, ce qui en fait le plus lumineux des trois. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une fluidité remarquable, notamment pour les jeux et le défilement. Son écran est également protégé par le Gorilla Glass Victus 2.

Le Samsung Galaxy S24 partage la même taille d’écran de 6,2 pouces que le Pixel 9, mais atteint une luminosité maximale de 2600 cd/m² et offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il utilise également le Gorilla Glass Victus 2. Pour ceux qui cherchent la meilleure qualité d’écran, le Pixel 9 prend la tête, suivi de très près par le Galaxy S24, tandis que l’iPhone 15 pourrait convenir à ceux qui ne sont pas perturbés par un taux de rafraîchissement plus bas.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, l’iPhone 15 se dote d’un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement, d’un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x, et d’un capteur à selfie de 12 mégapixels. Cette configuration promet des photos détaillées et des portraits réussis. Le Google Pixel 9 propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels également utilisable pour des photos macro, et un capteur selfie de 10,5 mégapixels. Cette configuration polyvalente offre de la flexibilité pour différentes prises de vue.

Le Samsung Galaxy S24 combine un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x, et un capteur selfie de 12 mégapixels. Ce téléphone se distingue par sa capacité à capturer des détails à distance grâce à son téléobjectif performant. En termes de qualité photo, le Google Pixel 9 est salué pour ses performances photo supérieures, suivi par l’iPhone 15 puis le Galaxy S24, qui offrent également des résultats impressionnants.

Enfin, côté connectivité, l’iPhone 15 est équipé du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, et du NFC, mais ne dispose pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Il est certifié IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière. Le Google Pixel 9 offre le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, le NFC, mais également sans prise jack et sans émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes digitales est sous l’écran, ce qui est pratique. Le Samsung Galaxy S24 propose le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, et le NFC, avec les mêmes absences de prise jack et d’émetteur infrarouge que ses concurrents. Son lecteur d’empreintes digitales est également placé sous l’écran.