Les meilleurs smartphones photo pour moins de 500 euros

Les trois smartphones retenus arborent des lignes modernes mais chacun interprète à sa façon les standards esthétiques actuels. Le Google Pixel 8a opte pour un design reconnaissable avec sa barre horizontale qui traverse le dos de l’appareil pour intégrer ses capteurs photo : deux objectifs alignés horizontalement au centre. Ce module est légèrement surélevé mais bien intégré à l'ensemble. À l’inverse, le Samsung Galaxy A36 adopte une disposition plus minimaliste avec trois capteurs photo alignés verticalement, directement incrustés dans le châssis, sans module apparent, ce qui confère à l’arrière un aspect plus épuré. Quant au Honor 400 Lite, il mise sur un module photo carré positionné dans le coin supérieur gauche, regroupant deux capteurs et un flash. Ce bloc est davantage mis en évidence par un encadrement noir contrastant avec la couleur du dos.

En matière de profil, le Pixel 8a et le Galaxy A36 présentent des tranches légèrement arrondies, assurant une bonne prise en main. Le Honor 400 Lite, quant à lui, affiche un profil plus plat, à la manière des derniers modèles haut de gamme. Côté couleurs, le Pixel 8a est proposé en quatre teintes : Obsidian (noir), Porcelain (beige), Bay (bleu) et Aloe (vert pâle). Le Galaxy A36 se décline en Awesome Navy, Awesome Iceblue et Awesome Lilac, des nuances pastel propres à Samsung. Le Honor 400 Lite est disponible en trois finitions : Midnight Black, Cyan Lake et Starry Purple.

Concernant les dimensions, le Pixel 8a est le plus compact avec ses 152,1 x 72,7 x 8,9 mm. Le Galaxy A36 est légèrement plus grand avec 161,6 x 77,9 x 8,1 mm, tandis que le Honor 400 Lite s'intercale entre les deux avec 162,9 x 74,5 x 7,5 mm. En termes de poids, le Pixel 8a est également le plus léger (188 g), suivi du Galaxy A36 (202 g), tandis que le Honor 400 Lite est le plus lourd à 199 g malgré son profil plus fin. Enfin, tous ne sont pas égaux face aux éléments. Le Pixel 8a bénéficie d'une certification IP67, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Le Galaxy A36 et le Honor 400 Lite, eux, ne disposent d’aucune certification d'étanchéité officielle.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous leur capot, ces trois smartphones n’embarquent pas les mêmes solutions techniques. Le Google Pixel 8a est équipé de la puce Google Tensor G3, gravée en 4 nm, identique à celle des modèles premium de la marque. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. Le Samsung Galaxy A36, quant à lui, s'appuie sur le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, également non extensibles. Le Honor 400 Lite repose sur le MediaTek Dimensity 6080, une puce milieu de gamme moins performante, accompagnée de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, sans port microSD non plus.

À l’analyse comparative, le Pixel 8a prend l’avantage en termes de puissance brute grâce à son processeur de dernière génération conçu par Google et optimisé pour Android. Il devance ainsi le Galaxy A36, qui reste toutefois très fluide au quotidien. Le Honor 400 Lite se place en retrait : s’il reste efficace pour les usages basiques, il montre ses limites dans les jeux ou les applications plus exigeantes. Aucun des modèles ne permet donc l’extension de mémoire via carte microSD, un critère à prendre en compte selon les besoins de stockage.

Côté écran, le Pixel 8a est équipé d’une dalle OLED de 6,1 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Le Galaxy A36 propose une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, elle aussi à 120 Hz, mais avec une luminosité maximale de 1000 cd/m². Le Honor 400 Lite, pour sa part, affiche un écran AMOLED de 6,7 pouces, également 120 Hz, mais avec une luminosité moindre de 850 cd/m². Tous les écrans sont plats, aucun ne propose de bordures incurvées.

En termes de confort visuel et de fluidité, le Pixel 8a se distingue par sa forte luminosité, idéale pour une utilisation en extérieur. Il est suivi par le Galaxy A36, qui compense une luminosité plus faible par une diagonale plus généreuse. Le Honor 400 Lite, malgré sa taille confortable, offre la plus faible qualité d’affichage, tant en termes de contraste que de lisibilité en plein soleil. Sur le plan de la qualité d’image et de la fréquence, le Pixel 8a reste donc en tête, suivi du Galaxy A36, puis du Honor 400 Lite.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, ces trois smartphones adoptent des approches différentes. Le Google Pixel 8a se concentre sur deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. En façade, on retrouve un capteur selfie de 13 mégapixels également. Le traitement logiciel de Google, via son algorithme propriétaire, optimise les clichés, notamment en basse lumière.

Le Samsung Galaxy A36 propose quant à lui un triple module : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra frontale atteint 13 mégapixels également. Le Honor 400 Lite se contente de deux capteurs à l’arrière : un capteur principal de 108 mégapixels sans stabilisation optique, et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’un capteur de 8 mégapixels.

Malgré ses 108 mégapixels, le Honor 400 Lite ne surpasse pas le Pixel 8a en qualité d’image globale, notamment en conditions de faible luminosité. Grâce à son traitement d’image logiciel et sa stabilisation optique, le Pixel 8a livre des photos plus naturelles, équilibrées et détaillées. Il est suivi du Galaxy A36, dont le capteur principal est satisfaisant, bien que le module macro reste peu pertinent. Le Honor 400 Lite, malgré sa haute résolution théorique, offre des clichés plus inégaux, surtout la nuit.

Sur le volet connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G et sont compatibles avec le Wi-Fi 6 pour le Pixel 8a et le Galaxy A36, alors que le Honor 400 Lite reste limité au Wi-Fi 5. Tous les modèles sont compatibles Bluetooth 5.3. Aucun ne propose de prise jack 3,5 mm. Le Pixel 8a et le Galaxy A36 ne disposent pas d’émetteur infrarouge, tout comme le Honor 400 Lite. Concernant le capteur d’empreintes digitales, il est placé sous l’écran pour le Pixel 8a et le Galaxy A36, ce qui est pratique et discret. Le Honor 400 Lite, en revanche, intègre ce capteur sur le bouton latéral de mise en veille, une solution fonctionnelle mais moins intégrée.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, les capacités de batterie varient d’un modèle à l’autre. Le Pixel 8a embarque une batterie de 4492 mAh, tandis que le Galaxy A36 propose une batterie légèrement plus conséquente de 5000 mAh. Le Honor 400 Lite, lui aussi, intègre une batterie de 5000 mAh. Théoriquement, les modèles de Samsung et Honor pourraient offrir une meilleure autonomie que le Pixel, mais il convient de rappeler que l’optimisation logicielle et l'efficacité énergétique du processeur jouent un rôle important dans l’endurance réelle. En l’occurrence, le Pixel 8a, avec sa puce Tensor et son écran plus petit, s'en sort très honorablement et peut tenir une journée complète sans difficulté.

En matière de recharge, les différences sont marquées. Le Galaxy A36 prend en charge une charge rapide de 25 W, tandis que le Honor 400 Lite se distingue avec une charge de 35 W, ce qui lui permet de se recharger plus rapidement en théorie. Le Pixel 8a, quant à lui, est limité à une charge filaire de 18 W, ce qui le place en retrait sur ce point. En revanche, il est le seul des trois modèles à proposer la recharge sans fil, avec une puissance de 7,5 W. Ni le Galaxy A36, ni le Honor 400 Lite ne prennent en charge cette fonctionnalité.