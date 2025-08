Les meilleurs smartphones pour faire de la vidéo (TikTok, YouTube Shorts, etc.)

Si vous êtes un créateur de vidéos courtes et que vous souhaitez vous démarquer, il vous faut du contenu de qualité. Pour cela, un smartphone capable de capturer des images stables, nettes et dynamiques, tout en répondant aux exigences de formats des plateformes comme TikTok et YouTube Shorts, est indispensable. Dans ce registre, 3 modèles haut de gamme se distinguent tout particulièrement en 2025 : le Samsung Galaxy S25 Ultra, le Google Pixel 9 et l’iPhone 16 Pro Max. Chacun offre des atouts spécifiques pour les créateurs de contenus courts.