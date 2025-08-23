Les meilleurs smartphones pour jouer à Fortnite et Call of Duty Mobile en 2025

Côté design, les trois smartphones adoptent des approches différentes, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo arrière. Le POCO X7 Pro opte pour un bloc rectangulaire proéminent placé sur la partie supérieure gauche, dans lequel les capteurs sont agencés verticalement. Le Redmi Note 14 Pro+ propose quant à lui un îlot circulaire centré en haut de la coque, rappelant les designs de certains modèles de marques concurrentes ; les capteurs y sont disposés de manière symétrique. Le Samsung Galaxy S24 FE adopte pour sa part un design plus épuré avec des capteurs intégrés individuellement, alignés verticalement, sans bloc saillant, ce qui confère à l’appareil une certaine sobriété.

En termes de profil, le POCO X7 Pro et le Redmi Note 14 Pro+ adoptent des tranches légèrement incurvées à l’arrière pour une meilleure prise en main, tandis que le Galaxy S24 FE privilégie des bordures plates à l’avant comme à l’arrière, dans la lignée des récents modèles haut de gamme de la marque. Concernant les coloris, le POCO X7 Pro est proposé en bleu électrique, noir minuit et argent polaire ; le Redmi Note 14 Pro+ est disponible en noir graphite, vert boréal et blanc perle ; enfin, le Galaxy S24 FE est décliné en noir carbone, lavande, vert olive et blanc glacier.

Sur le plan des dimensions, le Redmi Note 14 Pro+ est le plus grand des trois, avec une diagonale d’écran de 6,78 pouces, suivi de près par le POCO X7 Pro avec 6,67 pouces, tandis que le Samsung Galaxy S24 FE, avec son écran de 6,4 pouces, est le plus compact. En revanche, c’est le POCO X7 Pro qui s’avère le plus léger (194 grammes), contre 199 grammes pour le Galaxy et environ 204 grammes pour le Redmi.

Enfin, en ce qui concerne la résistance à l’eau et à la poussière, seul le Samsung Galaxy S24 FE bénéficie d’une certification IP68, qui lui permet de résister à une immersion temporaire en eau douce. Le Redmi Note 14 Pro+ dispose d’une certification IP54, indiquant une protection contre les éclaboussures et la poussière, tandis que le POCO X7 Pro se contente d’une certification IP53, suffisante pour une utilisation quotidienne, mais moins rassurante en conditions difficiles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, les trois smartphones reposent sur des plateformes bien différentes. Le POCO X7 Pro est équipé du MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un SoC gravé en 4 nm qui offre une très bonne efficience énergétique. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, non extensibles via microSD. Le Redmi Note 14 Pro+ mise quant à lui sur le même processeur Dimensity 8300 Ultra, mais accompagné de 8 ou 12 Go de RAM selon les versions, avec un stockage également de 256 Go, sans slot microSD. Enfin, le Samsung Galaxy S24 FE repose sur l’Exynos 2400, également gravé en 4 nm, un processeur maison que l’on retrouve aussi sur certains modèles S24 standards. Il est proposé avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, sans extension possible.

En termes de puissance brute, le Galaxy S24 FE prend un léger avantage grâce à son processeur plus performant dans les traitements graphiques et le multitâche, ce qui peut faire une différence dans les jeux gourmands comme Fortnite. Il est suivi de très près par le POCO X7 Pro, qui, avec son Dimensity 8300 Ultra bien optimisé, délivre une excellente fluidité. Le Redmi Note 14 Pro+, malgré une fiche technique très proche du POCO, semble légèrement en retrait en matière de gestion thermique et d’optimisation logicielle.

Du côté des écrans, un élément important pour bien jouer, les trois modèles offrent des dalles AMOLED, mais avec quelques nuances. Le POCO X7 Pro propose un écran AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchi à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 1 800 cd/m². Le Redmi Note 14 Pro+ monte d’un cran avec une dalle AMOLED de 6,78 pouces, également à 120 Hz, mais avec une luminosité maximale de 2 000 cd/m², ce qui le rend particulièrement lisible en plein soleil. Le Galaxy S24 FE, quant à lui, dispose d’un écran AMOLED Dynamic de 6,4 pouces, également à 120 Hz, mais avec une luminosité qui culmine à 1 750 cd/m². Les trois écrans sont plats, sans bord incurvé, ce qui facilite les interactions en jeu.

En résumé, c’est le Redmi Note 14 Pro+ qui prend l’avantage sur le plan de l’écran grâce à sa grande diagonale et sa luminosité supérieure. Il est suivi du POCO X7 Pro, bien équilibré. Le Galaxy S24 FE, plus compact, conviendra à ceux qui préfèrent les formats réduits, mais perd un peu en surface d’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Redmi Note 14 Pro+ est équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, avec ouverture f/1.7, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Le POCO X7 Pro propose une configuration proche, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le Galaxy S24 FE mise sur une configuration plus équilibrée, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique x3. Pour les selfies, le Redmi embarque une caméra frontale de 16 mégapixels, contre 16 mégapixels aussi pour le POCO, tandis que le Galaxy se distingue avec un capteur de 10 mégapixels.

En matière de qualité photo, le Galaxy S24 FE prend l’avantage grâce à la présence du téléobjectif, rare dans cette gamme de prix, et une meilleure gestion logicielle des clichés, en particulier en basse lumière. Il est suivi du Redmi Note 14 Pro+, dont le capteur de 200 mégapixels impressionne sur le papier, mais dont le traitement logiciel reste en deçà de celui de Samsung. Le POCO X7 Pro, bien que correct, arrive en dernière position sur ce point.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Bluetooth 5.3 et le NFC. Côté Wi-Fi, le Samsung Galaxy S24 FE supporte le Wi-Fi 6E, tandis que le Redmi Note 14 Pro+ et le POCO X7 Pro se contentent du Wi-Fi 6. Aucun des trois smartphones ne dispose de prise audio jack. L’émetteur infrarouge est uniquement présent sur le Redmi Note 14 Pro+, pratique pour contrôler des appareils électroniques à distance. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sous l’écran pour le Galaxy et le Redmi, alors qu’il est intégré au bouton latéral sur le POCO, ce qui est un peu moins pratique mais souvent plus rapide.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones proposent des batteries de capacité similaire, mais les résultats en autonomie peuvent varier selon l’usage. Le POCO X7 Pro embarque une batterie de 5 000 mAh, tout comme le Redmi Note 14 Pro+, tandis que le Galaxy S24 FE se contente d’une batterie légèrement plus petite, de 4 500 mAh. En pratique, grâce à une meilleure optimisation logicielle, le Galaxy peut tout de même offrir une autonomie satisfaisante, mais les deux modèles de Xiaomi conservent un léger avantage sur la durée.

Côté recharge, le Redmi Note 14 Pro+ prend une nette avance avec une recharge filaire HyperCharge à 120 W, capable de recharger l’appareil à 100 % en moins de 20 minutes. Le POCO X7 Pro suit avec une recharge rapide à 67 W, tandis que le Galaxy S24 FE est limité à une charge de 25 W, bien plus lente. En revanche, c’est le seul des trois à proposer la recharge sans fil, à une puissance de 15 W, ce qui peut constituer un avantage en usage quotidien. Les deux autres modèles ne disposent pas de cette fonctionnalité.