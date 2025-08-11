Les meilleurs smartphones pour le travail mobile (autonomie, propreté, eSIM...)

Les trois smartphones choisis pour ce comparatif affichent des orientations de design différentes, bien que tous conservent un certain sérieux visuel propre aux usages professionnels. Le Samsung Galaxy S24 opte pour un design épuré avec des capteurs photo alignés verticalement sur la gauche du dos, dans une disposition séparée sans module unifié. Les tranches sont entièrement plates, ce qui facilite la prise en main sur un bureau ou dans une housse. Il est proposé en plusieurs coloris sobres : Noir Onyx, Gris Marbre, Violet Cobalt et Jaune Ambre. Le Google Pixel 9a, quant à lui, conserve la signature visuelle de Google avec une bande noire horizontale qui intègre les capteurs photo à l’arrière, positionnée en haut du dos. Son profil est légèrement arrondi. Il est disponible en trois teintes : Obsidienne, Porcelaine et Aloe. L'iPhone 14, de son côté, adopte une esthétique plus classique avec deux capteurs diagonaux insérés dans un bloc carré situé en haut à gauche. Le châssis est plat, fidèle à la ligne introduite par Apple depuis l’iPhone 12. Il est décliné en plusieurs coloris : Minuit, Lumière Stellaire, Bleu, Mauve, Rouge et Jaune.

En termes de gabarit, le Google Pixel 9a est le plus petit avec ses 152,2 mm de hauteur, suivi par l’iPhone 14 (146,7 mm), tandis que le Samsung Galaxy S24 est le plus compact de tous avec 147 mm. Pour ce qui est du poids, le Galaxy S24 est également le plus léger avec 167 grammes, contre 172 grammes pour le Pixel 9a et 172 grammes pour l’iPhone 14.

Du point de vue de la résistance à l’eau et à la poussière, tous les smartphones sélectionnés disposent d’une certification. Le Samsung Galaxy S24 et l’iPhone 14 sont tous deux certifiés IP68, ce qui garantit une étanchéité renforcée à l’immersion et aux poussières. Le Pixel 9a est un cran en dessous, avec une certification IP67, ce qui le protège contre une immersion moins profonde et une poussière modérément intrusive.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du point de vue des performances, les trois smartphones reposent sur des processeurs différents mais adaptés aux usages professionnels. Le Samsung Galaxy S24 est équipé de l’Exynos 2400, une puce gravée en 4 nm qui offre dix cœurs de traitement et des performances solides tant en multitâche qu’en usage intensif. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, non extensibles. L’iPhone 14 intègre la puce Apple A15 Bionic, une architecture 6 cœurs qui, bien qu’ancienne, reste très performante grâce à une optimisation logicielle efficace sous iOS. Il est disponible avec 6 Go de RAM et des stockages de 128, 256 ou 512 Go, également non extensibles. Le Pixel 9a, quant à lui, repose sur le Google Tensor G3, une puce plus récente gravée en 4 nm. Elle est conçue pour les usages intelligents et l’IA embarquée. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, sans port microSD.

En comparant leurs performances brutes, le Galaxy S24 se positionne comme le plus puissant, notamment grâce à sa puce plus récente et son architecture 10 cœurs. Il est suivi de près par le Pixel 9a qui, bien que moins rapide dans les benchmarks, tire profit de l’optimisation logicielle Android. L’iPhone 14, malgré une puce plus ancienne, reste solide mais montre ses limites sur les applications les plus exigeantes.

Concernant les écrans, les trois modèles disposent de dalles OLED, ce qui garantit des contrastes profonds et des couleurs fidèles. Le Samsung Galaxy S24 propose une dalle AMOLED de 6,2 pouces, avec un rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 cd/m², idéale en extérieur. L’écran est plat. Le Pixel 9a est doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, avec une fréquence de 120 Hz également, et une luminosité maximale de 1400 cd/m², suffisante pour la plupart des situations. L’iPhone 14 possède un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec une fréquence de 60 Hz seulement, ce qui peut être un frein pour les utilisateurs en quête de fluidité. Sa luminosité atteint 1200 cd/m² en HDR.

Ainsi, en termes de qualité d’affichage, le Galaxy S24 prend clairement l’avantage grâce à sa luminosité élevée et sa fluidité adaptative. Il est suivi par le Pixel 9a, plus modeste mais équilibré. L’iPhone 14, bien qu’offrant une très belle colorimétrie, reste en retrait à cause de son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photo jouent un rôle clé dans un usage mobile professionnel, notamment pour scanner des documents, capturer des contenus visuels ou participer à des visioconférences. Le Samsung Galaxy S24 embarque un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Il propose aussi un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Google Pixel 9a, plus modeste, propose un double capteur à l’arrière : 64 mégapixels (principal) et 13 mégapixels (ultra grand-angle). Le capteur avant est de 13 mégapixels. L’iPhone 14, fidèle à sa tradition, offre deux capteurs de 12 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle), ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels.

En matière de qualité photo globale, le Galaxy S24 se distingue par sa polyvalence, notamment grâce à son téléobjectif optique. Il est suivi de près par le Pixel 9a, dont le traitement algorithmique est performant, notamment pour les portraits et les clichés en basse lumière. L’iPhone 14, bien que régulier, est moins complet en termes de focale.

Du côté de la connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et prennent en charge la double eSIM. Le Galaxy S24 supporte le Wi-Fi 6E, tout comme le Pixel 9a, tandis que l’iPhone 14 se limite au Wi-Fi 6. Aucun de ces modèles ne propose de prise jack 3,5 mm. Aucun n’intègre non plus d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran pour le Galaxy S24 et le Pixel 9a, tandis que l’iPhone 14 utilise Face ID, une reconnaissance faciale avancée sans capteur d’empreinte.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie est un critère crucial pour un usage professionnel intensif. Le Google Pixel 9a dispose d’une batterie de 4492 mAh, contre 4000 mAh pour le Samsung Galaxy S24 et 3279 mAh pour l’iPhone 14. Sur le papier, c’est donc le Pixel 9a qui affiche la plus grande capacité, et il est probable qu’il offre la meilleure autonomie en pratique, notamment grâce à son optimisation énergétique sous Android 14. Le Galaxy S24, bien que moins généreux en capacité brute, bénéficie d’un processeur plus efficient, ce qui compense en partie. L’iPhone 14, avec sa batterie plus modeste, reste derrière, même si l’optimisation logicielle d’iOS permet une autonomie décente en usage normal.

Côté recharge, le Galaxy S24 prend l’avantage avec une charge rapide de 25 W filaire et 15 W sans fil (Qi). Le Pixel 9a se recharge à 18 W en filaire, sans recharge sans fil. L’iPhone 14 propose une charge filaire à 20 W et une recharge sans fil MagSafe à 15 W, ce qui le place en deuxième position pour la flexibilité.

En résumé, pour un usage purement professionnel et mobile, le Galaxy S24 se distingue par sa puissance, son écran, ses options photo variées et sa recharge rapide. Le Pixel 9a offre une autonomie remarquable et un bon équilibre général. L’iPhone 14, plus limité sur certains aspects techniques, reste néanmoins un choix pertinent dans un écosystème Apple bien intégré.