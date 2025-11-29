Les meilleurs smartphones sous 200 € en 2025 : notre sélection ultra-budget

En matière de design, ces trois modèles adoptent une conception en plastique, typique des smartphones d’entrée de gamme. Le Samsung Galaxy A17 se distingue par un format assez grand avec des dimensions de 164,4 x 77,9 x 7,5 mm pour un poids de 192 grammes. Son profil est majoritairement plat avec des bords légèrement arrondis, offrant une prise en main agréable. Le bloc photo arrière est organisé verticalement dans le coin supérieur gauche. Il est proposé dans des teintes classiques comme le noir, le bleu et le gris.

Le Xiaomi Redmi Note 14, plus compact, mesure environ 162,4 mm de hauteur pour 75,7 mm de largeur et 8 mm d’épaisseur, avec un poids avoisinant les 190 grammes. Son dos présente un îlot carré accueillant les capteurs, organisés à la verticale. Le design général est sobre avec un profil légèrement arrondi, et les coloris disponibles varient entre du noir, du violet ou du vert clair.

Le realme C55 affiche quant à lui un gabarit comparable, avec des dimensions de 165,6 x 75,9 x 7,89 mm et un poids de 189,5 grammes. Il présente un profil fin et plat, ce qui contribue à une bonne ergonomie. Ses capteurs sont intégrés dans deux cercles séparés à l’arrière, sans bloc structurant. Les couleurs disponibles incluent des nuances discrètes et parfois dégradées du plus bel effet.

En ce qui concerne la robustesse, le Samsung Galaxy A17 bénéficie d’une certification IP54, indiquant une résistance aux éclaboussures et à la poussière. Le Xiaomi Redmi Note 14 va plus loin avec une certification IP64, lui assurant une meilleure protection. En revanche, le realme C55 ne semble pas disposer de certification officielle d’étanchéité.

Ainsi, parmi les trois, le Xiaomi Redmi Note 14 est le plus compact, tandis que le realme C55 est le plus fin. Le Galaxy A17 est le plus lourd, mais aussi l’un des plus longs. En termes de résistance, le Redmi Note 14 prend l’avantage grâce à sa meilleure certification d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les différences sont notables entre les trois smartphones. Le Xiaomi Redmi Note 14 est animé par le processeur MediaTek Dimensity 7025, une puce octa-core récente et bien optimisée. Il est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM et propose un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Samsung Galaxy A17 utilise un processeur Exynos 1330, également octa-core, accompagné de 4 ou 8 Go de RAM selon les versions, avec 128 Go de stockage extensible via microSD. Cette capacité d’extension est un avantage pour les utilisateurs ayant des besoins en stockage importants.

Le realme C55 repose sur un processeur MediaTek Helio G88, plus ancien, mais suffisant pour les tâches courantes. Il est proposé avec 6 ou 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, souvent extensible également.

En termes de puissance brute, le Xiaomi Redmi Note 14 se place en tête grâce à son processeur plus récent et plus performant, particulièrement adapté aux usages polyvalents. Il est suivi par le Galaxy A17, dont le processeur Exynos est légèrement moins fluide en usage intensif. Le realme C55 ferme la marche avec un SoC plus modeste, adapté à un usage basique.

Concernant l’affichage, le Xiaomi Redmi Note 14 propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est plat, avec de bons angles de vue et une colorimétrie équilibrée. Le Galaxy A17 n’est pas en reste, avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ également, mais limité à 90 Hz. Il reste néanmoins agréable pour la consultation de contenus multimédias.

Le realme C55 est équipé d’un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est également plat, mais la technologie LCD offre un contraste et une restitution des couleurs moindres par rapport aux écrans AMOLED.

Ainsi, l’écran du Redmi Note 14 se démarque nettement, grâce à sa dalle AMOLED fluide et réactive à 120 Hz. Le Galaxy A17 suit avec une technologie similaire mais un taux de rafraîchissement inférieur. Le realme C55 propose un grand écran fluide, mais sa technologie LCD le place un cran en dessous en termes de qualité visuelle.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photo des trois smartphones correspondent à une logique d’entrée de gamme, mais certains se démarquent par des choix techniques plus ambitieux. Le Xiaomi Redmi Note 14 se distingue très clairement avec son capteur principal de 108 mégapixels, épaulé selon les versions par un capteur secondaire destiné à la capture en grand-angle ou à la macrophotographie. À l’avant, il propose un capteur selfie de 20 mégapixels, ce qui est remarquable pour cette gamme de prix. L’ensemble offre un bon niveau de détail et une polyvalence suffisante pour couvrir la majorité des besoins du quotidien, y compris pour les contenus sur les réseaux sociaux.

Le Samsung Galaxy A17 est quant à lui équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de capteurs secondaires qui peuvent être dédiés à la profondeur de champ ou à la macro, selon la variante. Pour les selfies, il propose un capteur frontal de 13 mégapixels. Le traitement logiciel est efficace, mais les clichés restent plus basiques que ceux produits par le Redmi Note 14.

Le realme C55 embarque un capteur principal de 64 mégapixels, associé à un capteur secondaire pour la profondeur ou la macro. Le capteur avant affiche 8 mégapixels, suffisant pour les appels vidéo ou des autoportraits occasionnels. Les images sont généralement bien exposées, mais manquent parfois de détails dans des conditions de faible luminosité.

En comparant les trois, le Xiaomi Redmi Note 14 est celui qui offre le meilleur potentiel photographique, notamment grâce à la définition élevée de son capteur principal et à un capteur selfie plus défini. Il est suivi par le realme C55, qui offre une prestation correcte à l’arrière mais un peu moins convaincante à l’avant. Le Galaxy A17, bien que compétent, arrive en troisième position avec une configuration plus modeste.

Sur le plan de la connectivité, tous trois proposent le Wi-Fi bi-bande, mais le Xiaomi Redmi Note 14 se distingue avec une prise en charge complète des réseaux 5G, un Bluetooth en version récente et une connectivité NFC selon les variantes. Il ne dispose pas de prise jack audio, mais son lecteur d’empreinte est intégré sous l’écran, ce qui est pratique.

Le Samsung Galaxy A17 prend en charge la 5G sur certaines versions, le Wi-Fi 5 (802.11 ac) et le Bluetooth. Il propose une prise jack audio, ce qui peut séduire certains utilisateurs, et son lecteur d’empreinte est positionné sur le bouton d’alimentation, une option intéressante qui reste efficace pour le déverrouillage de l’appareil.

Le realme C55, pour sa part, propose également la prise jack, le Wi-Fi 5, ainsi qu’un lecteur d’empreinte placé sur la tranche. Il est compatible avec la 4G mais ne prend pas en charge la 5G, ce qui constitue une limite pour ceux qui souhaitent profiter des réseaux les plus récents.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le terrain de l’autonomie, les trois smartphones embarquent des batteries de 5000 mAh ou légèrement supérieures, un standard désormais attendu sur ce segment tarifaire. Le Xiaomi Redmi Note 14 bénéficie d’une batterie de 5110 mAh, lui offrant une légère avance théorique sur ses concurrents. Dans les faits, cela se traduit par une autonomie confortable pour une journée et demie d’utilisation modérée, voire deux jours si l’usage reste basique. Ce modèle est donc particulièrement adapté à ceux qui souhaitent un appareil endurant, sans recharge fréquente.

Le Samsung Galaxy A17 embarque une batterie de 5000 mAh, ce qui le place dans la moyenne haute. Il assure également une journée complète d’autonomie dans des conditions classiques d’utilisation. Toutefois, il reste en léger retrait face au Redmi Note 14, en particulier si l’on prend en compte la gestion logicielle de la consommation énergétique, qui semble moins optimisée.

Le realme C55 propose lui aussi une batterie de 5000 mAh, mais il tire son épingle du jeu grâce à la charge rapide SuperVOOC 33 W. Cette technologie permet une recharge beaucoup plus rapide que celle proposée par ses concurrents. Cela constitue un atout non négligeable pour les utilisateurs pressés, notamment lorsque l’on doit recharger son appareil en cours de journée.

En matière de recharge, le Xiaomi Redmi Note 14 propose aussi une charge rapide, bien que la puissance varie selon les versions. Elle reste néanmoins inférieure à celle du realme C55, ce dernier conservant ici un avantage clair. Le Galaxy A17, quant à lui, dispose d’une charge à 25 W, suffisante pour un usage classique, mais sans se démarquer par sa rapidité.

Aucun des trois modèles ne propose la recharge sans fil, ce qui est compréhensible dans cette tranche de prix.

