Les smartphones haut de gamme préférés de nos lecteurs en juin 2024

Le design des smartphones haut de gamme reflète leur statut premium. L'iPhone 15 Pro Max présente un cadre en titane extrêmement résistant avec des profils plats et des capteurs photo intégrés de manière élégante à l'arrière, disponible en noir, bleu, blanc et naturel. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, aussi avec un cadre en titane, propose un design épuré et minimaliste avec des capteurs photo "posés" sur la coque arrière, disponible en noir, gris, violet et ambre (jaune). Le Google Pixel 8 Pro, quant à lui, dispose d'un cadre en verre avec une bande horizontale abritant les capteurs photo au dos et se décline en bleu, noir, menthe et porcelaine. Les profils de ces smartphones sont variés, avec l'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro optant pour des designs légèrement incurvés tandis que le Galaxy S24 Ultra reste plus rectiligne.

Les dimensions des smartphones varient également. Ainsi, le Pixel 8 Pro est le plus léger tandis que le Galaxy S24 Ultra est le plus imposant des trois appareils en termes de dimensions et de poids.

En termes d'autonomie, le Galaxy S24 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 45 watts et une charge sans fil de 10 watts. Le Pixel 8 Pro, avec une batterie de 5050 mAh, supporte une charge rapide de 30 watts et une charge sans fil de 23 watts. L'iPhone 15 Pro Max, bien qu'ayant une capacité de batterie plus faible de 4422 mAh, offre une charge rapide de 27 watts et une charge sans fil. Tous trois proposent également la charge inversée. Ainsi, pour une utilisation prolongée et une recharge rapide, le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra sont bien placés, avec une légère préférence pour le Galaxy en raison de sa capacité de batterie plus importante.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos ?

Les performances des smartphones sont cruciales pour une expérience utilisateur fluide. L'iPhone 15 Pro Max est équipé de l'Apple A17 Pro avec 8 Go de mémoire vive, tandis que le Google Pixel 8 Pro dispose du Tensor G3 avec 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec le Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, est également très performant. En termes de stockage, l'iPhone offre des options allant jusqu'à 1 To, tout comme le Galaxy, alors que le Pixel se limite à 256 Go.

Pour la photographie, le Galaxy S24 Ultra se démarque avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné de trois autres capteurs pour des prises de vue ultra grand-angle et des téléobjectifs offrant des zooms optiques variés. L'iPhone 15 Pro Max propose quatre capteurs dont un principal de 48 mégapixels, un module pour les photos en mode ultra grand-angle et deux téléobjectifs pour des zooms optiques allant jusqu'à 5x. Le Pixel 8 Pro, avec un capteur principal de 50 mégapixels et deux autres de 48 mégapixels dont un téléobjectif permettant de zoomer optique et donc avec une grande qualité offrant également une excellente configuration photo. Pour les selfies, l'iPhone et le Galaxy disposent de capteurs de 12 mégapixels, tandis que le Pixel se contente de 10,5 mégapixels. Tous les trois offrent de très beaux clichés, détaillés, lumineux et de très haute qualité.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Concernant les écrans, tous trois utilisent des dalles AMOLED. L'iPhone 15 Pro Max propose un écran de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2000 cd/m². Le Pixel 8 Pro, avec un écran de la même taille, atteint une luminosité maximale de 2400 cd/m². Le Galaxy S24 Ultra, avec un écran légèrement plus grand de 6,8 pouces, offre une luminosité maximale de 2600 cd/m² avec un traitement antireflet exceptionnel. Tous les écrans ont une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz.

Enfin, côté connectivité, le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 Pro supportent le Wi-Fi 7, tandis que l'iPhone se limite au Wi-Fi 6E. Tous trois disposent de la technologie NFC et du Bluetooth 5.3, mais seul le Pixel propose un capteur de température unique à l'arrière. Aucun des modèles ne dispose d'une prise jack, mais tous offrent une certification d'étanchéité IP68. Les lecteurs d'empreintes digitales sont intégrés sous l'écran pour le Pixel et le Galaxy, tandis que l'iPhone n'en dispose pas.