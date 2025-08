Les smartphones les plus simples à utiliser pour aider un proche à distance

Dans cette catégorie de smartphones, le Galaxy S24 FE, le Google Pixel 8a et le Samsung Galaxy A15 sont probablement les meilleurs du moment. On vous explique pourquoi et lequel des trois choisir.

Galaxy S24 FE : la puissance et la simplicité de Samsung

Le Samsung Galaxy S24 FE est une version plus abordable de la série Galaxy S24. Destiné au grand public, il tourne sous Android 14 avec l’interface One UI 6 qui est conçue pour offrir une navigation intuitive, avec des icônes bien espacées et des menus simplifiés.

Cette interface épurée propose un mode facile qui agrandit les icônes et les polices afin de faciliter la lecture pour les personnes ayant des difficultés visuelles.

Tous les réglages essentiels (volume, luminosité, Wi-Fi) sont par ailleurs accessibles en un seul geste depuis le panneau de notification.

Le Galaxy S24 FE est un bon choix pour les utilisateurs peu à l’aise avec la technologie, grâce à son interface accessible et à ses nombreuses fonctionnalités d’assistance.

Côté processeur, le S24 FE est animé par une puce Exynos 2400 épaulée par 8 Go de RAM. L’appareil fonctionne donc sans ralentissement, même avec plusieurs applications ouvertes.

Samsung intègre par ailleurs l’outil SmartThings, qui permet de contrôler certains paramètres du téléphone à distance. Avec cet outil, quelques manipulations simples suffisent pour dépanner un proche.

Enfin, sur ce modèle, le fabricant offre 4 ans de mise à jour logicielle pour une utilisation sécurisée et durable.

Google Pixel 8a : un Android accessible

Le Google Pixel 8a mise sur la simplicité pure avec une version optimisée d’Android 14. Sans surcouche logicielle inutile, il offre une expérience directe et réactive.

Contrairement aux interfaces des autres marques, le Pixel 8a propose un Android "pur", sans applications superflues. Les menus sont clairs, et l’assistant Google est intégré de manière naturelle. Les commandes vocales sont donc prises en charge et exécutées efficacement.

À retenir : le Pixel 8a est idéal pour ceux qui veulent un smartphone simple, réactif et facile à prendre en main dès la première utilisation.

Mais qui dit Google Pixel, dit avant tout "photos et vidéos". Sur ce plan, le processeur Google Tensor G3 s’illustre particulièrement en optimisant automatiquement les photos, sans réglages manuels compliqués.

De même, la fonction "Magic Eraser" supprime les éléments indésirables en un clic, ce qui peut être assez amusant pour les débutants.

Enfin, Google promet 7 ans de mises à jour sur le Pixel 8a. Celui à qui vous l’offrez pourra donc l’utiliser longtemps, en toute sécurité et sans intervention technique.

Samsung Galaxy A15 : une entrée de gamme très bien pensée

Pour les budgets serrés, le Samsung Galaxy A15 (5G) offre une solution solide avec une interface similaire aux modèles haut de gamme de la marque.

Bien que légèrement simplifiée, l’interface One UI Core conserve les principales fonctionnalités d’accessibilité, comme le mode sombre automatique et les gestes simplifiés.

De plus, l’écran Super AMOLED de 6,5 pouces qui équipe ce modèle offre une expérience visuelle très confortable avec sa résolution Full HD+ et son taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Galaxy A15 est un excellent compromis entre accessibilité, autonomie et confort d'affichage pour les utilisateurs débutants.

L’autonomie est l’autre gros point fort de ce modèle. Sa batterie de 5 000 mAh tient facilement deux jours. Pas besoin de vous balader tout le temps avec votre chargeur !

De plus, le port USB-C et la prise jack 3,5 mm ajoutent une touche pratique.

À moins de 200 €, le Galaxy A15 est l’un des rares smartphones à proposer une expérience fluide sans sacrifier la simplicité.

Alors, quel smartphone simple et pratique choisir pour un proche ?

Chacun de ces trois modèles facilite l’utilisation au quotidien, que ce soit par leur ergonomie, leur fluidité ou leurs fonctionnalités dédiées.

Pour faire le bon choix, tenez compte de votre budget et de vos attentes spécifiques.