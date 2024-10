Les smartphones pliants ont le vent en poupe, mais puis-je me permettre d’en acheter un ?

Les trois smartphones sélectionnés offrent des conceptions innovantes, chacun avec un format pliant, mais dans des styles distincts. Le Honor Magic V3 se distingue par son format « livre » avec un grand écran pliant intérieur et un écran extérieur plus conventionnel. Ses capteurs photo, placés dans un octogone élégant à l’arrière, ajoutent à son esthétique moderne. Avec une épaisseur de 4,35 mm lorsqu'il est déplié et un poids de 226 grammes, c'est le plus fin des trois modèles. Disponible en noir ou vert, il bénéficie d’une finition sans traces de doigts, ce qui le rend très agréable à manipuler. Il est également certifié IPX8, garantissant une résistance à l’eau, mais pas à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip6, avec son format « clapet », est plus compact. Son écran extérieur est accompagné de deux capteurs photo alignés horizontalement, à côté de l'écran. Son profil est extrêmement plat, et il se plie facilement grâce à une charnière robuste. Avec une épaisseur de 6,9 mm déplié et un poids de 187 grammes, il est plus léger et plus fin que le Xiaomi, mais reste plus épais plié (14,9 mm). Disponible dans une large gamme de couleurs, dont jaune, argent et bleu, ce modèle propose également une certification IP48, assurant une protection contre l’eau et la poussière.

Enfin, le Xiaomi Mix Flip suit également un format « clapet » mais se distingue par son écran plus grand et ses coins arrondis. Ses capteurs photo sont intégrés dans l’écran extérieur, à gauche, pour une apparence minimaliste. Il pèse 192 grammes et présente une épaisseur de 7,6 mm déplié (16 mm plié). Bien que son design soit plus épuré, avec un cadre en aluminium, il n'est disponible qu’en noir ou violet. Comme le Galaxy Z Flip6, il dispose d’une certification IP48, le rendant également résistant à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, les trois smartphones sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garantissant une excellente fluidité pour les tâches quotidiennes et le multitâche. Toutefois, le Honor Magic V3 offre une légère avancée avec ses 12 Go de RAM et une RAM Turbo de 12 Go supplémentaires, ce qui en fait le plus performant pour ceux qui cherchent une grande puissance. Son stockage interne de 512 Go, sans possibilité d'extension, est généreux mais ne peut être augmenté. Le Samsung Galaxy Z Flip6 et le Xiaomi Mix Flip sont également dotés de 12 Go de RAM, mais avec des options de stockage de 256 Go ou 512 Go pour le Samsung, et 512 Go pour le Xiaomi. Aucun des deux ne permet d'ajouter une carte micro SD, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Concernant la qualité d'affichage, le Honor Magic V3 propose deux écrans AMOLED, avec une taille de 7,92 pouces pour l’écran intérieur et une définition de 2156x2344 pixels, ce qui en fait le plus grand et le plus immersif des trois. Sa fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz assure une fluidité impeccable, et ses pics de luminosité atteignent 1750 cd/m² pour une excellente visibilité même en plein jour.

Le Xiaomi Mix Flip, avec son écran principal de 6,86 pouces, offre une luminosité impressionnante de 3000 cd/m², surpassant ainsi les autres en termes de visibilité. Sa fréquence de rafraîchissement, elle aussi, va jusqu'à 120 Hz, garantissant une fluidité idéale. Il se positionne comme le meilleur choix pour ceux qui recherchent une qualité d’écran premium, notamment pour la consommation de contenus multimédias.

Le Samsung Galaxy Z Flip6 se démarque par son écran extérieur plus modeste de 3,4 pouces, mais son écran principal de 6,7 pouces reste convaincant avec un pic de luminosité de 2600 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Il est donc légèrement en retrait en termes de taille par rapport aux autres, mais reste excellent pour un usage quotidien.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les capacités photographiques varient significativement entre ces modèles. Le Honor Magic V3 dispose de trois capteurs arrière : un principal de 40 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique de 3,5x, offrant ainsi des options variées pour différents types de clichés. Son capteur à selfie de 20 mégapixels est également performant, en faisant le meilleur choix pour la photographie. Le Samsung Galaxy Z Flip6 propose un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Bien que ses spécifications soient plus modestes que celles du Honor, il reste efficace pour capturer des photos de qualité. Son capteur à selfie de 10 mégapixels est en retrait par rapport aux autres modèles.

Le Xiaomi Mix Flip propose un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom. Son capteur à selfie de 32 mégapixels est, quant à lui, le plus puissant des trois, ce qui en fait le meilleur choix pour les amateurs de selfies.

Côté connectivité, les trois smartphones sont compatibles avec la 5G et disposent du Wi-Fi 7 pour le Honor et le Xiaomi, tandis que le Samsung se contente du Wi-Fi 6E. Aucun des trois n’a de prise jack, mais ils offrent tous la technologie NFC et le Bluetooth 5.3. Le lecteur d’empreinte digitale est situé sur le côté pour chaque modèle, pratique pour un déverrouillage rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un facteur crucial à considérer. Le Honor Magic V3 dispose de la plus grande batterie, avec 5150 mAh, et une capacité de charge rapide à 66W, ce qui le place en tête pour l’autonomie potentielle. Il prend également en charge la recharge sans fil, mais pas la charge inversée.

Le Xiaomi Mix Flip offre une batterie légèrement plus petite de 4780 mAh mais compense par une charge rapide à 67W, ce qui en fait le plus rapide à recharger. Cependant, il ne dispose ni de la recharge sans fil ni de la charge inversée.

Le Samsung Galaxy Z Flip6, avec une batterie de 4000 mAh, est en retrait par rapport à ses concurrents en termes de capacité. Sa charge rapide plafonne à 25W, mais il prend en charge la recharge sans fil à 15W et la charge inversée, un atout pour ceux qui souhaitent recharger d’autres appareils.