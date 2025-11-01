Les smartphones qui tiennent plus de 2 jours sans recharge en 2025

Le Honor Magic7 Lite est un véritable champion de l’autonomie. Doté d’une batterie en silicium-carbone de 6600 mAh, il atteint, selon les tests de DxOMark, jusqu’à 3 jours et 17 heures d’utilisation normale avant de nécessiter une recharge complète. Cette endurance exceptionnelle est soutenue par une gestion logicielle particulièrement efficiente, qui limite la consommation en fonction des usages. Sa technologie de charge rapide 66 W lui permet de retrouver plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement. En usage intensif, il reste l’un des rares smartphones de sa catégorie à dépasser les deux jours, devançant ainsi de nombreux modèles premium.

Xiaomi Redmi Note 14

Le Xiaomi Redmi Note 14 mise plutôt sur une approche équilibrée. Avec sa batterie de 5500 mAh, il permet en moyenne 1,5 à 2 jours d’autonomie selon l’intensité d’utilisation — les tests montrent environ 17 à 18 heures en usage mixte et jusqu’à 2 jours en mode modéré. Son système de charge rapide de 33 W (45 W pour la version 5G) réduit considérablement le temps d’arrêt, récupérant la moitié de la batterie en moins d’une demi-heure. Toutefois, comparé au Honor, il reste légèrement en retrait sur la durée totale, même s’il offre une efficacité remarquable dans cette gamme de prix.

Asus ROG Phone 9 Pro

Enfin, l’Asus ROG Phone 9 Pro, conçu initialement pour le gaming, embarque une batterie de 5800 mAh associée au processeur Snapdragon 8 Elite. Dans les tests, il atteint jusqu’à 24 heures d’autonomie en usage intensif et peut facilement dépasser deux jours complets en utilisation modérée. La charge rapide 65 W permet une recharge totale en moins d’une heure, complétée par la recharge sans fil 15 W et la recharge inversée 10 W. Sa fonction « bypass charging », qui alimente directement l’appareil pendant le jeu, évite la surchauffe et préserve la durabilité de la batterie. Ces optimisations font du ROG Phone 9 Pro un modèle d’endurance dans l’univers des smartphones haut de gamme.​

En conclusion, les trois modèles permettent de dépasser les deux jours d’autonomie selon le profil d’utilisation. Le Honor Magic7 Lite domine nettement en durée et en gestion énergétique, suivi de près par le ROG Phone 9 Pro, qui se distingue par sa puissance et ses technologies de recharge, tandis que le Redmi Note 14 offre le meilleur compromis autonomie/prix sur le segment entrée de gamme.