Les smartphones qui tiennent plus de 2 jours sans recharge en 2025

Trois smartphones se démarquent particulièrement en 2025 pour leur endurance supérieure à deux jours d’utilisation sans recharge : le Honor Magic 7 Lite, le Xiaomi Redmi Note 14, et l’Asus ROG Phone 9 Pro. Tous les trois ont fait l’objet de tests d’autonomie poussés et illustrent des philosophies différentes : l’efficacité énergétique pour le Honor, le rapport capacité/prix pour le Redmi, et la performance durable pour le ROG. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 01/11/2025 à 17h45
Asus ROG Phone 9 Pro

Le Honor Magic7 Lite est un véritable champion de l’autonomie. Doté d’une batterie en silicium-carbone de 6600 mAh, il atteint, selon les tests de DxOMark, jusqu’à 3 jours et 17 heures d’utilisation normale avant de nécessiter une recharge complète. Cette endurance exceptionnelle est soutenue par une gestion logicielle particulièrement efficiente, qui limite la consommation en fonction des usages. Sa technologie de charge rapide 66 W lui permet de retrouver plusieurs heures d’autonomie en quelques minutes seulement. En usage intensif, il reste l’un des rares smartphones de sa catégorie à dépasser les deux jours, devançant ainsi de nombreux modèles premium.

Honor Magic 7 Lite

 

Xiaomi Redmi Note 14

Le Xiaomi Redmi Note 14 mise plutôt sur une approche équilibrée. Avec sa batterie de 5500 mAh, il permet en moyenne 1,5 à 2 jours d’autonomie selon l’intensité d’utilisation — les tests montrent environ 17 à 18 heures en usage mixte et jusqu’à 2 jours en mode modéré. Son système de charge rapide de 33 W (45 W pour la version 5G) réduit considérablement le temps d’arrêt, récupérant la moitié de la batterie en moins d’une demi-heure. Toutefois, comparé au Honor, il reste légèrement en retrait sur la durée totale, même s’il offre une efficacité remarquable dans cette gamme de prix.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

 

Asus ROG Phone 9 Pro

Enfin, l’Asus ROG Phone 9 Pro, conçu initialement pour le gaming, embarque une batterie de 5800 mAh associée au processeur Snapdragon 8 Elite. Dans les tests, il atteint jusqu’à 24 heures d’autonomie en usage intensif et peut facilement dépasser deux jours complets en utilisation modérée. La charge rapide 65 W permet une recharge totale en moins d’une heure, complétée par la recharge sans fil 15 W et la recharge inversée 10 W. Sa fonction « bypass charging », qui alimente directement l’appareil pendant le jeu, évite la surchauffe et préserve la durabilité de la batterie. Ces optimisations font du ROG Phone 9 Pro un modèle d’endurance dans l’univers des smartphones haut de gamme.

Asus ROG Phone 9 Pro
 

En conclusion, les trois modèles permettent de dépasser les deux jours d’autonomie selon le profil d’utilisation. Le Honor Magic7 Lite domine nettement en durée et en gestion énergétique, suivi de près par le ROG Phone 9 Pro, qui se distingue par sa puissance et ses technologies de recharge, tandis que le Redmi Note 14 offre le meilleur compromis autonomie/prix sur le segment entrée de gamme.

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Honor Magic 7 Lite
Guide d'achat

Top 3 des smartphones avec la meilleure autonomie pour gamers et power users

01/11/2025
Nothing CMF Phone 2 Pro
Test

Test du CMF Phone 2 Pro : le smartphone abordable qui bouscule la concurrence

31/10/2025
Samsung Galaxy A26
Guide d'achat

Meilleurs smartphones entrée de gamme 2025 : performance et autonomie garanties

27/10/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Top 3 des smartphones pour vloggers et créateurs de contenu en 2025

26/10/2025