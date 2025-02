Les trois cœurs de gamme du moment à ne pas manquer pour les fans de smartphones

Chaque smartphone adopte une approche esthétique bien particulière. Le Samsung Galaxy A35 5G mise sur un design épuré avec un dos en verre et des capteurs photo intégrés directement sur la coque, sans module apparent. Les boutons latéraux, dédiés au volume et à la mise en veille, présentent un léger effet bombé. Ce modèle est disponible en quatre coloris : bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune).

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G arbore un bloc photo centré en haut du dos de l’appareil, formant un carré aux angles légèrement arrondis. Les profils sont arrondis, et le dos adopte un style bicolore pour les versions vertes et violettes, tandis que la finition noire reste unie. Il est certifié IP68, ce qui garantit une meilleure protection contre l’eau et la poussière que ses concurrents.

Quant au Google Pixel 8a, il conserve l’identité visuelle des modèles Pixel avec une large barre horizontale intégrant les capteurs photo. Son cadre est en verre et il est proposé en bleu, vert, noir et blanc. Comme le Samsung Galaxy A35 5G, il est certifié IP67, ce qui signifie qu’il résiste à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau, mais avec une étanchéité légèrement inférieure à celle du Xiaomi.

En termes de gabarit, le Pixel 8a est le plus compact. Il est également le plus léger avec 188 g, tandis que le Samsung est le plus lourd avec 209 g.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones sont équipés de 8 Go de RAM, mais le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G peut aller jusqu’à 12 Go sur certaines versions. Côté processeur, le Pixel 8a intègre le Tensor G3 de Google, le Galaxy A35 5G fonctionne avec un Exynos 1380 de Samsung, tandis que le Redmi Note 14 Pro 5G embarque un MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

En termes de puissance, le Redmi Note 14 Pro 5G est le plus performant grâce à son processeur optimisé pour le multitâche et les jeux exigeants. Il est suivi du Pixel 8a, dont la puce Tensor G3 est conçue pour l’intelligence artificielle et les traitements photo avancés. Le Galaxy A35 5G arrive en dernier, son Exynos 1380 étant légèrement en retrait par rapport à ses concurrents.

Pour le stockage, le Galaxy A35 5G est le seul à offrir un emplacement pour carte micro SD, permettant d’étendre ses 128 ou 256 Go de mémoire interne. À l’inverse, ni le Pixel 8a ni le Redmi Note 14 Pro 5G ne proposent cette extension, bien que le modèle de Xiaomi puisse atteindre 512 Go de stockage en version maximale.

Les trois smartphones utilisent une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une bonne fluidité. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G propose l’écran le plus lumineux avec un pic de 3000 cd/m² et une compatibilité HDR10 et Dolby Vision, offrant un excellent contraste et une prise en charge optimisée des contenus HDR. Il dispose également d’une dalle légèrement plus grande (6,67 pouces) que celle du Galaxy A35 5G (6,6 pouces). Le Pixel 8a est le plus petit avec une diagonale de 6,1 pouces et un pic de luminosité de 1400 cd/m², soit bien en deçà du Xiaomi mais suffisant pour un usage quotidien. Le Galaxy A35 5G atteint 1000 cd/m² et est compatible HDR10+, offrant une bonne expérience visuelle, bien qu’en dessous de celle du Redmi Note 14 Pro 5G.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels, contre 50 mégapixels pour le Galaxy A35 5G et 64 mégapixels pour le Pixel 8a. Ce capteur ultra haute définition permet d’obtenir des images détaillées, notamment en plein jour. Le Google Pixel 8a, bien que doté d’un capteur de « seulement » 64 mégapixels, mise sur des algorithmes avancés pour le traitement d’image, ce qui lui permet d’offrir d’excellents résultats, notamment en basse lumière. Le Samsung Galaxy A35 5G se positionne en retrait avec son capteur principal de 50 mégapixels, bien qu’il soit stabilisé optiquement comme celui du Pixel 8a.

Tous trois sont compatibles 5G, NFC et possèdent du Wi-Fi 6, bien que le Pixel 8a aille un cran plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 6E. Seul le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils à distance. Aucun des trois smartphones ne propose une prise jack audio. Le lecteur d’empreintes digitales est sous l’écran pour les trois modèles, ce qui est pratique et moderne.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G possède la plus grosse batterie avec 5110 mAh, suivi du Galaxy A35 5G et ses 5000 mAh, puis du Pixel 8a qui offre 4500 mAh. En théorie, le Redmi Note 14 Pro 5G pourrait donc proposer la meilleure autonomie, bien que cela dépende aussi de l’optimisation logicielle et de l’usage. En termes de recharge, le Xiaomi se démarque encore avec une charge rapide de 45 W, contre 25 W pour le Galaxy A35 5G et seulement 20 W pour le Pixel 8a. Ce dernier a néanmoins l’avantage d’être le seul à proposer la charge sans fil (18 W).