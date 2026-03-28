Marre des écrans géants ? Voici les 3 seuls vrais smartphones compacts de 2026 qui tiennent (vraiment) dans une seule main

Sur le plan du design, ces trois smartphones conservent une certaine compacité tout en adoptant des signatures esthétiques distinctes. Ainsi, l’iPhone 17 reprend un bloc photo carré situé en haut à gauche, intégrant deux capteurs disposés à la verticale, dans la continuité des générations précédentes. Le Samsung Galaxy S26 adopte une approche plus épurée avec des capteurs directement intégrés dans le dos, alignés verticalement sans module proéminent.

Le Google Pixel 9a conserve la barre horizontale caractéristique de la gamme Pixel, et regroupe les capteurs dans une pilule.

En outre, l’iPhone 17 et le Galaxy S26 présentent des tranches plates, tandis que le Pixel 9a privilégie des bords légèrement arrondis, plus confortables en main.

En ce qui concerne les coloris, Apple propose des teintes variées comme noir, blanc, bleu ou rose, Samsung mise sur des couleurs sobres comme noir, gris, vert ou crème, tandis que Google adopte des tons doux comme noir, beige ou vert.

Par ailleurs, le Galaxy S26 est le plus fin et le plus léger, suivi de près par l’iPhone 17, tandis que le Pixel 9a est légèrement plus épais. En termes de dimensions, ces trois modèles restent proches, ce qui les classe parmi les formats compacts actuels. Enfin, l’iPhone 17, le Pixel 9a et le Galaxy S26 bénéficient d’une certification IP68.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, l’iPhone 17 embarque la puce Apple A18, accompagnée de 8 Go de RAM et de capacités de stockage allant de 128 Go à 512 Go, sans possibilité d’extension via carte micro SD.

Le Samsung Galaxy S26 utilise une puce haut de gamme, un Exynos 2600, avec 12 Go de RAM et un stockage de 256 Go à 512 Go, également sans extension. Le Google Pixel 9a s’appuie sur la puce Google Tensor G4, avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, sans extension micro SD.

Ainsi, en termes de puissance, l’iPhone 17 et le Galaxy S26 dominent nettement grâce à leurs processeurs plus performants, tandis que le Pixel 9a reste en retrait mais offre une expérience fluide pour un usage quotidien.

Concernant les écrans, l’iPhone 17 propose une dalle OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ce qui peut sembler limité face à la concurrence. Le Samsung Galaxy S26 offre un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité élevée, sur une dalle plate.

Le Pixel 9a dispose d’un écran OLED d’environ 6,3 pouces avec un taux de 120 Hz, également sur une dalle plate. Ainsi, le Galaxy S26 propose l’écran le plus équilibré grâce à sa fluidité et sa compacité, suivi du Pixel 9a pour son confort visuel, tandis que l’iPhone 17 reste en retrait en raison de son taux de rafraîchissement limité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, l’iPhone 17 dispose de deux capteurs arrière de 48 mégapixels pour le principal et 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels, offrant des résultats homogènes. Le Samsung Galaxy S26 propose un capteur principal d’environ 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels, ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels, ce qui lui confère davantage de polyvalence.

Le Google Pixel 9a mise sur un capteur principal d’environ 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec un capteur frontal de 13 mégapixels, en s’appuyant fortement sur le traitement logiciel.

Ainsi, le Galaxy S26 offre la configuration la plus polyvalente grâce à son téléobjectif, suivi de près par l’iPhone 17 pour la constance des résultats, tandis que le Pixel 9a reste très performant en photo malgré une configuration plus simple.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G. L’iPhone 17 et le Galaxy S26 proposent du Wi-Fi 7, tandis que le Pixel 9a reste sur du Wi-Fi 6E. Aucun ne dispose de prise jack audio. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge. Le Galaxy S26 et le Pixel 9a intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que l’iPhone 17 repose sur Face ID sans capteur d’empreintes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie reste un enjeu majeur pour les smartphones compacts. L’iPhone 17 intègre une batterie d’environ 3700 mAh, optimisée par iOS, permettant de tenir une journée complète en usage standard.

Le Samsung Galaxy S26 embarque une batterie proche de 4300 mAh, offrant une autonomie légèrement supérieure. Le Google Pixel 9a propose une batterie autour de 5100 mAh, ce qui lui permet de rivaliser avec des modèles plus grands malgré son format compact. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie dépend fortement des usages.

En matière de recharge, l’iPhone 17 propose une recharge rapide autour de 40 W avec recharge sans fil MagSafe, le Galaxy S26 supporte une recharge d’environ 25 W avec recharge sans fil également, tandis que le Pixel 9a propose une recharge filaire autour de 23 W avec recharge sans fil. Ainsi, le Pixel 9a prend l’avantage en autonomie brute, le Galaxy S26 offre un bon équilibre, tandis que l’iPhone 17 mise sur l’optimisation logicielle pour compenser une batterie plus modeste.

