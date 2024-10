Moins chers que l’iPhone 16, ces smartphones haut de gamme pourraient tout autant vous plaire !

Le design de chacun de ces modèles reflète une identité bien distincte. Ainsi, le Google Pixel 9 adopte un look singulier avec sa « bande photo » horizontale à l’arrière qui occupe presque toute la largeur de l’appareil. Cette bande abrite deux capteurs photo et donne un aspect iconique, particulièrement mis en valeur dans ses coloris « porcelaine », « noir », « rose » et « vert amande ». Ses profils sont plats, accentuant son style moderne et minimaliste. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, opte pour une approche plus luxueuse et sophistiquée. Les capteurs photo arrière sont intégrés dans un large cercle centré au dos de l’appareil, rappelant les cadrans d’horlogerie avec des bordures dorées sur la version en cuir (vert, finition Epi Green) ou en verre noir. Cette disposition, qui mise sur un équilibre esthétique et fonctionnel, est particulièrement marquante. Les profils de l’appareil sont incurvés sur les quatre côtés, conférant une prise en main plus fluide et une esthétique plus douce.

Le Samsung Galaxy S24 se distingue par son design épuré et minimaliste. Ses trois capteurs photo arrière sont alignés verticalement, donnant l’impression qu’ils « flottent » sur la coque. Cette disposition contribue à un aspect visuel simple et élégant. Le Galaxy S24 est proposé dans des tons sobres et élégants : noir, argent, indigo (un violet doux) et crème. Ses profils plats ajoutent à cette impression de modernité et de finesse.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S24 est le plus compact des trois et le plus léger. À l’inverse, le Honor Magic6 Pro est le plus grand et le plus lourd. Le Google Pixel 9 se situe entre les deux.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones se distinguent par des processeurs performants, mais de niveaux variés. Le Honor Magic6 Pro est le plus puissant avec son Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ce couple processeur/mémoire vive en fait un choix de prédilection pour les utilisateurs avides de puissance et de multitâche, même si l’absence de slot pour carte micro SD limite les possibilités d’extension. Le Google Pixel 9 suit de près, grâce à son processeur Tensor G4 et à ses 12 Go de RAM. Il est disponible en deux versions de stockage (128 Go et 256 Go) mais ne permet pas non plus l’ajout de mémoire externe.

Le Samsung Galaxy S24 est en retrait avec un Exynos 2400 et 8 Go de RAM. Ses options de stockage sont identiques à celles du Pixel (128 Go et 256 Go), mais, tout comme ses concurrents, il n’offre pas de port micro SD. Cette combinaison le place en dernière position en termes de performances pures.

Le Honor Magic6 Pro se distingue par un écran AMOLED de 6,8 pouces incurvé sur les quatre côtés. Sa définition de 1280x2800 pixels et son pic de luminosité maximal de 5000 cd/m² en font un des plus impressionnants. Il propose également la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, garantissant des images de haute qualité. Le Google Pixel 9, avec son écran AMOLED de 6,2 pouces, est plus compact. Il affiche une résolution de 1080x2424 pixels et un pic de luminosité maximal de 2700 cd/m². Il prend en charge le HDR10+ et propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure une fluidité satisfaisante.

Le Samsung Galaxy S24 partage des spécifications similaires au Pixel 9 en termes de taille d’écran (6,2 pouces) et de taux de rafraîchissement (120 Hz), mais son pic de luminosité de 2600 cd/m² le place légèrement en retrait par rapport aux deux autres.

Quelles configurations pour les photos, quelle connectivité et quelle autonomie ?

Le Honor Magic6 Pro se démarque clairement en matière de photographie. Il est équipé de trois capteurs puissants : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui permet également des prises de vue en mode macro, et surtout un impressionnant téléobjectif de 180 mégapixels. Ce dernier offre un zoom optique 2,5x, ainsi qu’une stabilisation optique et numérique, ce qui en fait le choix le plus polyvalent pour capturer des détails à longue distance tout en maintenant une excellente qualité d’image. Pour les amateurs de selfies, le capteur avant de 50 mégapixels surpasse également la concurrence, offrant des autoportraits d'une netteté remarquable.

Le Google Pixel 9, bien qu’il n’atteigne pas les sommets du Honor, propose une configuration photo très compétitive. Son capteur principal de 50 mégapixels est stabilisé optiquement, garantissant des photos nettes, même en basse lumière. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui permet aussi de capturer des photos en mode macro avec une belle richesse de détails. Pour les selfies, le Pixel 9 utilise un capteur de 10,5 mégapixels, correct mais moins impressionnant que celui du Magic6 Pro. Toutefois, l’algorithme de traitement d’image de Google, réputé pour son efficacité, compense souvent cette différence en offrant des images d’une qualité supérieure.

Le Samsung Galaxy S24 adopte une approche plus équilibrée. Son capteur principal de 50 mégapixels est stabilisé optiquement, tout comme les autres modèles, et est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. En revanche, son téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique le rend compétent pour les photos de loin, mais il ne rivalise pas avec le capteur de 180 mégapixels du Honor. Le capteur à selfie de 12 mégapixels assure des autoportraits de bonne qualité, mais sans la précision extrême du Honor.

Les trois smartphones offrent une compatibilité avec les dernières normes de connectivité, mais chacun présente ses propres particularités. Le Google Pixel 9 et le Honor Magic6 Pro sont tous deux équipés de la norme Wi-Fi 7, garantissant des débits très élevés et une latence réduite, ce qui est parfait pour les connexions en réseau dense. Le Samsung Galaxy S24, quant à lui, est limité au Wi-Fi 6E, une version légèrement moins performante, mais qui reste largement suffisante pour la plupart des usages.

Tous les modèles supportent la technologie Bluetooth 5.3 et sont dotés de la NFC, permettant des paiements sans contact et des connexions aisées avec d’autres appareils. Cependant, aucun d’entre eux ne propose de prise audio jack, ce qui peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui préfèrent les écouteurs filaires.

En matière d’étanchéité, le Google Pixel 9, le Honor Magic6 Pro et le Samsung Galaxy S24 disposent tous de la certification IP68, ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Néanmoins, seul le Honor Magic6 Pro intègre un émetteur infrarouge, ce qui permet de l’utiliser comme télécommande universelle, un ajout pratique pour contrôler des appareils électroniques à distance. Enfin, l’emplacement du lecteur d’empreintes digitales est similaire sur les trois modèles : il est situé sous l’écran, ce qui offre un accès rapide et intuitif au déverrouillage de l’appareil. C’est une position ergonomique qui est appréciée des utilisateurs pour son confort d’utilisation.

Pour l’autonomie, les capacités des batteries varient significativement d’un modèle à l’autre. Le Honor Magic6 Pro se démarque par sa batterie de 5600 mAh, la plus grande du trio, et qui devrait assurer une autonomie prolongée. Il se recharge également très rapidement avec une puissance de 80 watts en filaire et de 60 watts en charge sans fil. De plus, il propose la charge inversée pour d’autres appareils, un atout pour les utilisateurs intensifs. Le Google Pixel 9, avec une batterie de 4700 mAh, est aussi bien équipé pour tenir une journée complète. Sa recharge filaire s’effectue à 30 watts et sa charge sans fil à 23 watts. Il propose également la charge inversée, mais avec une puissance moindre que le Honor.

Le Samsung Galaxy S24 est le moins performant sur cet aspect, avec une batterie de seulement 4000 mAh. Il supporte une recharge filaire à 25 watts et une charge sans fil à 10 watts, ce qui le rend moins compétitif sur le critère de la rapidité de charge et de l’autonomie potentielle.