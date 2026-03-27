Moins de 200 € : les seuls modèles qui valent vraiment votre argent en mars 2026

Sur le plan du design, ces trois smartphones présentent des approches distinctes malgré leur positionnement économique.

Le Samsung Galaxy A17 conserve une esthétique très sobre avec des capteurs photo directement intégrés dans la coque, alignés verticalement sans module apparent, dans la continuité du design Samsung récent. Le Samsung Galaxy A26 modernise légèrement cette approche avec un module photo plus structuré, tout en conservant une disposition verticale, ce qui lui donne un aspect un peu plus travaillé.

De son côté, le Nothing CMF Phone 1 adopte une philosophie radicalement différente avec un dos démontable, des vis apparentes et un design industriel assumé, incluant un module photo discret en haut à gauche.

En outre, les Galaxy A17 et A26 proposent des tranches plates, tandis que le CMF Phone 1 privilégie des bords légèrement arrondis.

En ce qui concerne les coloris, Samsung reste sur des teintes classiques comme noir, bleu ou argent pour ses deux modèles, alors que Nothing propose des couleurs plus audacieuses comme orange, noir ou vert avec des finitions texturées. Par ailleurs, le Galaxy A26 est le plus grand avec un écran proche de 6,7 pouces, tandis que le Galaxy A17 est légèrement plus compact. Le CMF Phone 1 se positionne entre les deux.

En termes de poids, le Galaxy A26 est le plus lourd, tandis que le CMF Phone 1 reste le plus léger. Enfin, le Galaxy A26 bénéficie d’une certification IP67, le Galaxy A17 reste plus limité voire sans certification, tandis que le CMF Phone 1 ne propose pas d’étanchéité officielle.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les différences sont logiques au regard du positionnement. Le Samsung Galaxy A17 embarque un processeur d’entrée de gamme, un Exynos 1330, avec 4 Go ou 6 Go de RAM et un stockage de 64 Go ou 128 Go, extensible via carte micro SD. Le Samsung Galaxy A26 propose une puce plus récente de milieu de gamme, souvent un Exynos 1380, avec 6 Go ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, également extensible via micro SD.

Le Nothing CMF Phone 1 utilise un processeur MediaTek Dimensity 7300, avec 6 Go ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, extensible via carte micro SD. Ainsi, en termes de puissance, le CMF Phone 1 domine grâce à une puce plus moderne et efficace, suivi du Galaxy A26 qui propose de bonnes performances, tandis que le Galaxy A17 reste en retrait pour les usages basiques.

Concernant les écrans, le Galaxy A17 propose une dalle LCD d’environ 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui reste correct mais limité en contraste. Le Galaxy A26 améliore nettement l’expérience avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces et un taux de 120 Hz, offrant une meilleure luminosité et des couleurs plus profondes.

Le Nothing CMF Phone 1 dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de 120 Hz et une bonne luminosité. Ainsi, le CMF Phone 1 et le Galaxy A26 offrent les meilleurs écrans de ce comparatif, tandis que le Galaxy A17 reste en retrait.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Galaxy A17 propose un capteur principal d’environ 50 mégapixels accompagné de capteurs secondaires basiques, ainsi qu’un capteur frontal de 8 mégapixels, suffisant pour un usage occasionnel.

Le Galaxy A26 monte en gamme avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et parfois un capteur macro, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels, offrant davantage de polyvalence.

Le Nothing CMF Phone 1 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur secondaire limité, avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Ainsi, le Galaxy A26 propose la configuration la plus polyvalente, suivi du CMF Phone 1 pour la qualité de son capteur principal, tandis que le Galaxy A17 reste plus basique.

En matière de connectivité, le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 sont compatibles avec la 5G, tandis que le Galaxy A17 peut rester limité à la 4G selon les versions. Le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 proposent du Wi-Fi 6, alors que le Galaxy A17 reste en Wi-Fi 5. Les trois modèles conservent une prise jack audio, ce qui constitue un avantage dans cette gamme. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge.

Le Galaxy A17 intègre un lecteur d’empreintes sur le bouton de mise en veille, tandis que le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 proposent un capteur sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie reste un critère déterminant pour ce type de smartphones. Le Galaxy A17 embarque une batterie d’environ 5000 mAh, permettant de tenir une journée et demie en usage modéré.

Le Galaxy A26 propose également une batterie de 5000 mAh, avec une meilleure optimisation liée à son processeur plus moderne. Le Nothing CMF Phone 1 dispose lui aussi d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie comparable voire légèrement supérieure grâce à une gestion énergétique efficace. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie varie selon les usages.

En matière de recharge, le Galaxy A17 et le Galaxy A26 supportent une charge d’environ 25 W, tandis que le CMF Phone 1 propose une recharge plus rapide autour de 33 W. Aucun ne propose de recharge sans fil. Ainsi, le Nothing CMF Phone 1 prend un léger avantage sur la recharge, tandis que les trois modèles offrent une autonomie globale très satisfaisante pour ce niveau de prix.

