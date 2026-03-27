Moins de 200 € : les seuls modèles qui valent vraiment votre argent en mars 2026

Vous souhaitez vous offrir un smartphone à moins de 200 € en mars 2026 sans sacrifier les fonctionnalités essentielles. Nous avons sélectionné pour vous les Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy A26 et Nothing CMF Phone 1. Mais parmi ces modèles accessibles, lequel offre réellement le meilleur compromis au quotidien ?

Sylvain Pichot - publié le 27/03/2026 à 07h00
Nothing CMF Phone 1

Sur le plan du design, ces trois smartphones présentent des approches distinctes malgré leur positionnement économique. 
Le Samsung Galaxy A17 conserve une esthétique très sobre avec des capteurs photo directement intégrés dans la coque, alignés verticalement sans module apparent, dans la continuité du design Samsung récent. Le Samsung Galaxy A26 modernise légèrement cette approche avec un module photo plus structuré, tout en conservant une disposition verticale, ce qui lui donne un aspect un peu plus travaillé.

De son côté, le Nothing CMF Phone 1 adopte une philosophie radicalement différente avec un dos démontable, des vis apparentes et un design industriel assumé, incluant un module photo discret en haut à gauche. 
En outre, les Galaxy A17 et A26 proposent des tranches plates, tandis que le CMF Phone 1 privilégie des bords légèrement arrondis.

En ce qui concerne les coloris, Samsung reste sur des teintes classiques comme noir, bleu ou argent pour ses deux modèles, alors que Nothing propose des couleurs plus audacieuses comme orange, noir ou vert avec des finitions texturées. Par ailleurs, le Galaxy A26 est le plus grand avec un écran proche de 6,7 pouces, tandis que le Galaxy A17 est légèrement plus compact. Le CMF Phone 1 se positionne entre les deux.

En termes de poids, le Galaxy A26 est le plus lourd, tandis que le CMF Phone 1 reste le plus léger. Enfin, le Galaxy A26 bénéficie d’une certification IP67, le Galaxy A17 reste plus limité voire sans certification, tandis que le CMF Phone 1 ne propose pas d’étanchéité officielle.

Samsung Galaxy A17 5G
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, les différences sont logiques au regard du positionnement. Le Samsung Galaxy A17 embarque un processeur d’entrée de gamme, un Exynos 1330, avec 4 Go ou 6 Go de RAM et un stockage de 64 Go ou 128 Go, extensible via carte micro SD. Le Samsung Galaxy A26 propose une puce plus récente de milieu de gamme, souvent un Exynos 1380, avec 6 Go ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, également extensible via micro SD.

Le Nothing CMF Phone 1 utilise un processeur MediaTek Dimensity 7300, avec 6 Go ou 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go ou 256 Go, extensible via carte micro SD. Ainsi, en termes de puissance, le CMF Phone 1 domine grâce à une puce plus moderne et efficace, suivi du Galaxy A26 qui propose de bonnes performances, tandis que le Galaxy A17 reste en retrait pour les usages basiques.

Concernant les écrans, le Galaxy A17 propose une dalle LCD d’environ 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui reste correct mais limité en contraste. Le Galaxy A26 améliore nettement l’expérience avec une dalle AMOLED de 6,7 pouces et un taux de 120 Hz, offrant une meilleure luminosité et des couleurs plus profondes. 
Le Nothing CMF Phone 1 dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de 120 Hz et une bonne luminosité. Ainsi, le CMF Phone 1 et le Galaxy A26 offrent les meilleurs écrans de ce comparatif, tandis que le Galaxy A17 reste en retrait.

Samsung Galaxy A26
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le plan photographique, le Galaxy A17 propose un capteur principal d’environ 50 mégapixels accompagné de capteurs secondaires basiques, ainsi qu’un capteur frontal de 8 mégapixels, suffisant pour un usage occasionnel. 
Le Galaxy A26 monte en gamme avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et parfois un capteur macro, ainsi qu’un capteur selfie de 13 mégapixels, offrant davantage de polyvalence. 
Le Nothing CMF Phone 1 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur secondaire limité, avec un capteur frontal de 16 mégapixels. Ainsi, le Galaxy A26 propose la configuration la plus polyvalente, suivi du CMF Phone 1 pour la qualité de son capteur principal, tandis que le Galaxy A17 reste plus basique.

En matière de connectivité, le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 sont compatibles avec la 5G, tandis que le Galaxy A17 peut rester limité à la 4G selon les versions. Le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 proposent du Wi-Fi 6, alors que le Galaxy A17 reste en Wi-Fi 5. Les trois modèles conservent une prise jack audio, ce qui constitue un avantage dans cette gamme. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge. 
Le Galaxy A17 intègre un lecteur d’empreintes sur le bouton de mise en veille, tandis que le Galaxy A26 et le CMF Phone 1 proposent un capteur sous l’écran.

Nothing CMF Phone 1
 

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie reste un critère déterminant pour ce type de smartphones. Le Galaxy A17 embarque une batterie d’environ 5000 mAh, permettant de tenir une journée et demie en usage modéré. 
Le Galaxy A26 propose également une batterie de 5000 mAh, avec une meilleure optimisation liée à son processeur plus moderne. Le Nothing CMF Phone 1 dispose lui aussi d’une batterie de 5000 mAh, offrant une autonomie comparable voire légèrement supérieure grâce à une gestion énergétique efficace. Toutefois, il convient de rappeler que l’autonomie varie selon les usages. 
En matière de recharge, le Galaxy A17 et le Galaxy A26 supportent une charge d’environ 25 W, tandis que le CMF Phone 1 propose une recharge plus rapide autour de 33 W. Aucun ne propose de recharge sans fil. Ainsi, le Nothing CMF Phone 1 prend un léger avantage sur la recharge, tandis que les trois modèles offrent une autonomie globale très satisfaisante pour ce niveau de prix.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Fairphone 6
Guide d'achat

7 ans de mises à jour et châssis incassable : voici les seuls smartphones de 2026 que vous ne changerez pas avant 2033

26/03/2026
Samsung Galaxy S26 Ultra
Guide d'achat

Oubliez les réglages : ces 3 photophones de 2026 capturent la nuit mieux que vos propres yeux (et l'un d'eux n'est pas un Ultra)

25/03/2026
Huawei Pura 80 Ultra
Guide d'achat

Capteurs 1 pouce et zoom 100x : quel photophone 2026 choisir ?

23/03/2026
RedMagic 11 Pro
Guide d'achat

Trois consoles portables qui sont en fait des smartphones !

22/03/2026