iPhone Ultra : les coques révèlent tout du premier iPhone pliant d'Apple

À retenir Format de type « livre » , plus large que les pliants verticaux concurrents.

, plus large que les pliants verticaux concurrents. Intégration de MagSafe confirmée, aimants présents dans l'appareil ou la coque.

confirmée, aimants présents dans l'appareil ou la coque. Absence de Face ID, adoption du Touch ID au bouton d'alimentation.

Selon les images diffusées par un fabricant d'accessoires tiers, l'iPhone Ultra adoptera bien un format de type « livre », plus large que les pliants verticaux habituellement proposés par la concurrence. Cela le différencie nettement du Galaxy Z Fold7 de Samsung, du Honor Magic V6 ou du Pixel 10 Pro Fold de Google, qui misent sur un format plus allongé. Ce gabarit horizontal entend offrir une expérience plus proche d'une tablette compacte lorsque l'appareil est déplié.

Apple iPhone Ultra coque letemsvetemapplem.eu

Les coques de protection montrent également la présence d'aimants MagSafe intégrés à l'arrière. Une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs, car des prototypes en métal photographiés précédemment ne présentaient aucun anneau magnétique visible — laissant planer le doute sur l’intégration de cette technologie de recharge sans fil emblématique chez Apple. Ces nouvelles fuites semblent indiquer que la compatibilité MagSafe sera bien de la partie, que les aimants soient logés dans l'appareil lui-même ou dans sa coque.

Biométrie et ergonomie : adieu Face ID, bonjour Touch ID

L'un des changements les plus marquants concernerait l'authentification biométrique. En raison des contraintes d'espace imposées par le format ultrafin de l'appareil, le Face ID ne sera pas présent sur l'iPhone Ultra. Apple opterait à la place pour un Touch ID intégré au bouton d'alimentation latéral, une solution déjà adoptée sur certains modèles d'iPad Air et d'iPad mini. L’intégration de deux modules nécessaires au Face ID — un pour chaque écran — dans un châssis aussi mince semble impossible.

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En outre, les coques révèlent la présence de deux boutons placés en haut de l'appareil, qui se retrouvent naturellement sous les doigts de la main droite lorsque le téléphone est utilisé en mode déplié. Côté écran interne, si les photos de coques ne montrent pas de caméra frontale, des sources concordantes confirment qu'un poinçon serait bien présent, positionné dans le coin gauche de l'écran déplié. Apple aurait initialement envisagé une caméra sous l'écran, mais n'aurait pas été en mesure de finaliser cette technologie à temps.

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Finesse et dimensions : un pari audacieux sur la compacité

Les schémas techniques ayant filtré via un fabricant de coques sont parmi les plus précis à ce jour. L'iPhone Ultra afficherait une épaisseur d'environ 4,7 mm lorsqu'il est déplié, portée à 9,4 mm une fois replié — hors module photo. À titre de comparaison, le Honor Magic V6 fait 8,75 mm plié, ce qui place tout de même l'iPhone Ultra parmi les pliants les plus fins du marché si ces chiffres se confirment. La bosse de l'appareil photo porterait cependant l'épaisseur maximale à près de 13,9 mm.

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Le gabarit global de l'iPhone Ultra, une fois déplié, s'établirait autour de 167,59 mm x 120,59 mm, soit des dimensions comparables à un iPad nano. L'écran interne OLED mesurera entre 7,76 et 7,8 pouces, tandis que l'écran externe atteindra 5,49 pouces — des tailles qui rappellent respectivement un iPad mini et un iPhone standard. La fréquence de rafraîchissement serait de 120 Hz pour les deux dalles, avec une technologie LTPO.