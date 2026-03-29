Neuf ou reconditionné ? Pourquoi acheter ces iPhone en mars 2026 est une très bonne affaire

D’emblée, le design de ces trois smartphones reflète des philosophies légèrement différentes bien que l’identité Apple reste immédiatement reconnaissable. L’iPhone 13 adopte un bloc photo carré positionné en haut à gauche avec deux capteurs disposés en diagonale, ce qui le distingue visuellement de ses prédécesseurs.

L’iPhone 14 Pro, quant à lui, propose un module plus imposant intégrant trois capteurs organisés en triangle, accompagné d’un capteur LiDAR, ce qui renforce son aspect technique et dense.

De son côté, l’iPhone 15 Plus reprend une disposition plus épurée avec deux capteurs alignés verticalement dans un module discret.

En outre, les tranches sont plates sur les trois modèles, conformément au langage esthétique récent d’Apple.

L’iPhone 13 est proposé en plusieurs coloris comme minuit, lumière stellaire, bleu, rose et rouge, tandis que l’iPhone 14 Pro adopte des finitions plus sobres comme noir sidéral, argent, or et violet intense. L’iPhone 15 Plus se décline notamment en noir, bleu, vert, jaune et rose avec des teintes plus douces.

Par ailleurs, l’iPhone 13 est le plus compact, alors que l’iPhone 15 Plus est le plus grand. En termes de poids, l’iPhone 14 Pro est le plus lourd en raison de ses matériaux premium, tandis que l’iPhone 13 reste le plus léger.

Enfin, les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois modèles reposent sur des générations de processeurs différentes. L’iPhone 13 embarque la puce Apple A15 Bionic avec 4 Go de RAM, disponible en 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage sans possibilité d’extension via carte micro SD.

L’iPhone 14 Pro utilise une version plus avancée, la puce Apple A16 Bionic, accompagnée de 6 Go de RAM et de capacités de stockage allant de 128 Go jusqu’à 1 To, toujours sans extension possible. L’iPhone 15 Plus intègre quant à lui la puce Apple A16 Bionic également, avec 6 Go de RAM et des options de stockage similaires à l’iPhone 13 mais modernisées.

Ainsi, en termes de hiérarchie, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Plus dominent grâce à leur processeur plus récent et leur meilleure gestion des tâches lourdes, tandis que l’iPhone 13 reste performant pour un usage quotidien mais accuse logiquement un léger retard sur les usages intensifs et le long terme.

Concernant les écrans, les différences sont tout aussi significatives. L’iPhone 13 propose une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz et une luminosité maximale d’environ 1200 cd/m² en HDR. L’iPhone 15 Plus, de son côté, offre une dalle OLED de 6,7 pouces avec également un taux de 60 Hz mais une luminosité plus élevée pouvant atteindre environ 2000 cd/m² en extérieur.

L’iPhone 14 Pro se positionne nettement au-dessus avec un écran OLED de 6,1 pouces intégrant la technologie ProMotion avec un taux adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale encore supérieure, notamment en usage extérieur. En outre, tous disposent d’écrans plats.

Ainsi, si l’on classe ces modèles, l’iPhone 14 Pro propose l’affichage le plus abouti grâce à sa fluidité et sa luminosité, suivi de l’iPhone 15 Plus pour sa grande taille et sa lisibilité, tandis que l’iPhone 13 ferme la marche malgré une qualité d’affichage toujours solide.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les écarts se creusent davantage. L’iPhone 13 est équipé de deux capteurs arrière de 12 mégapixels, un grand-angle et un ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels pour les selfies.

L’iPhone 15 Plus reprend une configuration à deux capteurs mais avec un grand-angle de 48 mégapixels offrant davantage de détails, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur frontal de 12 mégapixels.

L’iPhone 14 Pro va encore plus loin avec un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels permettant un zoom optique, complétés par un capteur LiDAR pour la profondeur et un capteur selfie de 12 mégapixels.

Ainsi, en comparaison, l’iPhone 14 Pro offre la plus grande polyvalence et les résultats les plus complets, suivi de l’iPhone 15 Plus qui bénéficie d’un capteur principal plus défini, tandis que l’iPhone 13 reste plus limité mais suffisant pour un usage courant.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et proposent le Wi-Fi 6 pour l’iPhone 13 et l’iPhone 14 Pro, tandis que l’iPhone 15 Plus passe au Wi-Fi 6E, plus rapide et plus stable. Aucun des trois ne dispose de prise jack audio, conformément à la stratégie d’Apple.

En revanche, aucun ne propose d’émetteur infrarouge. Par ailleurs, le lecteur d’empreintes digitales est absent sur ces modèles, remplacé par la reconnaissance faciale Face ID. Enfin, l’iPhone 15 Plus adopte un port USB-C, contrairement aux iPhone 13 et 14 Pro qui conservent le port Lightning, un élément à prendre en compte pour les accessoires.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

S’agissant de l’autonomie, les différences sont liées principalement à la taille des appareils. L’iPhone 15 Plus, grâce à sa batterie d’environ 4383 mAh et son grand format, est celui qui peut offrir la meilleure endurance, notamment en usage vidéo ou navigation prolongée, même si cela dépend toujours des usages réels.

L’iPhone 14 Pro dispose d’une batterie plus modeste autour de 3200 mAh mais compense en partie grâce à l’optimisation de sa puce. L’iPhone 13, avec environ 3240 mAh, reste correct mais se montre moins endurant que le modèle Plus.

En ce qui concerne la recharge, les trois modèles prennent en charge la recharge rapide filaire autour de 20 W, ainsi que la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W. Ainsi, même si les vitesses restent relativement proches, l’iPhone 15 Plus bénéficie d’un avantage en autonomie globale, tandis que les deux autres assurent une expérience équilibrée. En définitive, le choix dépendra de vos priorités entre compacité, puissance photographique ou endurance.

