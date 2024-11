Notre sélection des 3 smartphone milieu de gamme du Black November

Chaque modèle se distingue par son design et l'agencement de ses capteurs photo, contribuant ainsi à l’esthétique et à l’ergonomie. Le Google Pixel 8a arbore une barre intégrant ses deux capteurs photo, occupant toute la largeur de l’appareil, un style distinctif disponible en bleu, vert, noir ou blanc. Son profil reste arrondi, facilitant la prise en main. Le Galaxy A55 de Samsung, de son côté, adopte une esthétique épurée avec un dos en verre où les capteurs photo semblent simplement posés, sans encadrement, lui conférant une certaine légèreté visuelle. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, et présente un effet bombé autour des boutons latéraux.

Quant au Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il opte pour des profils plats avec une plaque accueillant les capteurs photo dans le même ton que le reste de la coque, disponible en noir, violet et bleu.

En termes de dimensions, le Google Pixel 8a est le modèle le plus compact (152,1 mm de hauteur) tandis que le Galaxy A55 est le plus imposant avec ses 161,1 mm. Côté poids, le Galaxy A55 est également le plus lourd (213 g) face au Redmi Note 13 Pro qui, avec 187 g, est le plus léger des trois. En matière de résistance à l’eau, le Google Pixel 8a et le Galaxy A55 bénéficient d’une certification IP67, leur offrant une étanchéité relative, tandis que le Redmi Note 13 Pro est certifié IP54, un niveau de protection contre les projections de faible intensité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour ce qui est de la puissance, chacun de ces smartphones propose un processeur performant, adapté aux usages quotidiens. Le Google Pixel 8a fonctionne avec le Tensor G3, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, mais sans possibilité d’extension. Le Samsung Galaxy A55 utilise un Exynos 1480, épaulé par 8 Go de RAM ainsi qu’une option de mémoire vive virtuelle de 8 Go supplémentaire. Son stockage peut également être étendu via une carte micro SD, un atout pour ceux ayant besoin de plus d’espace. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est propulsé par un Snapdragon 7s Gen 2 et propose des options de 8 ou 12 Go de RAM, avec un stockage conséquent de 256 ou 512 Go.

En termes de puissance brute, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro prend la tête grâce à son Snapdragon 7s Gen 2 et ses capacités RAM étendues. Suivi par le Galaxy A55 avec son Exynos 1480, qui bénéficie aussi d’une mémoire vive virtuelle augmentant ses performances multitâches. Enfin, le Pixel 8a, avec son Tensor G3, reste performant pour des tâches courantes mais légèrement en retrait par rapport aux deux autres modèles.

Les écrans de ces trois smartphones se démarquent par leur qualité. Le Redmi Note 13 Pro affiche un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution de 1220x2712 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 1800 cd/m². Son écran est compatible HDR10+ et Dolby Vision, offrant une clarté visuelle même en plein soleil, et propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A55, avec une diagonale de 6,6 pouces et une résolution de 1080x2400 pixels, atteint 1000 cd/m² de luminosité et est également compatible HDR10+, mais sans Dolby Vision. Enfin, le Pixel 8a dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution de 1080x2400 pixels et une luminosité maximale de 1400 cd/m², une performance honorable pour sa taille.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, chaque modèle propose des configurations variées. Le Redmi Note 13 Pro se distingue avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le Galaxy A55 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Enfin, le Pixel 8a, bien que plus modeste en termes de résolution, offre un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels avec option macro intégrée.

Pour les selfies, le Galaxy A55 se démarque avec son capteur de 32 mégapixels, suivi du Redmi Note 13 Pro avec 16 mégapixels et du Pixel 8a avec 13 mégapixels. Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et supportent la NFC. Cependant, seul le Redmi Note 13 Pro conserve une prise jack et un émetteur infrarouge, des fonctionnalités absentes sur les autres modèles. Tous trois disposent d’un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, offrant ainsi un accès pratique et rapide.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour ce qui est de la batterie, le Redmi Note 13 Pro propose la capacité la plus élevée avec 5100 mAh, suivi par le Galaxy A55 avec 5000 mAh, et enfin le Pixel 8a avec 4500 mAh. En usage courant, le Xiaomi pourrait donc offrir la meilleure autonomie, bien que cela varie en fonction des habitudes d’utilisation. Concernant la recharge, le Redmi Note 13 Pro est le plus rapide avec une prise en charge de 67 watts, tandis que le Galaxy A55 accepte jusqu’à 25 watts et le Pixel 8a 20 watts. En matière de recharge sans fil, seul le Pixel 8a propose cette option avec une puissance de 18 watts, les deux autres modèles n’étant pas compatibles.

En somme, pour ce Black November, chaque smartphone présente des atouts distincts, le Redmi Note 13 Pro se distinguant par sa puissance et son autonomie, le Galaxy A55 par son écran HDR10+ et son design épuré, et le Pixel 8a pour sa compacité et sa recharge sans fil. Chacun pourra ainsi trouver le modèle qui correspond le mieux à ses attentes et à ses besoins.