Notre sélection des meilleurs iPhone à acheter en octobre 2025

Les trois iPhone que nous avons sélectionnés présentent des différences notables en matière de design, tant sur le plan des dimensions, des matériaux utilisés que de l’agencement des modules photo. Commençons par les tailles : l’iPhone 13 mini est le plus compact avec ses 131,5 x 64,2 x 7,7 mm et son poids plume de 141 g. Il s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone facilement manipulable à une main. À l’opposé, l’iPhone 12 Pro Max est le plus grand (160,8 x 78,1 x 7,4 mm) et le plus lourd (228 g), tandis que l’iPhone 14 se place en position intermédiaire avec 146,7 x 71,5 x 7,8 mm pour 172 g.

Concernant les finitions, l’iPhone 13 mini et l’iPhone 14 adoptent un châssis en aluminium avec un dos en verre, tandis que l’iPhone 12 Pro Max se distingue par un cadre en acier inoxydable, ce qui explique en partie son poids plus élevé. Tous trois arborent des profils plats. En termes de couleurs, l’iPhone 13 mini est disponible en six déclinaisons : Starlight, Midnight, Bleu, Rose, Rouge et Vert.

L’iPhone 14 propose aussi une large palette avec les variantes Midnight, Violet, Starlight, Bleu, Rouge et Jaune. L’iPhone 12 Pro Max, plus sobre, se décline en Argent, Graphite, Or et Bleu Pacifique.

L’agencement des modules photo est également distinct. Les iPhone 13 mini et 14 possèdent deux capteurs disposés en diagonale dans un bloc carré proéminent. L’iPhone 12 Pro Max, quant à lui, intègre un triple module photo accompagné d’un scanner LiDAR, le tout réparti de manière équilibrée dans un carré arrondi aux bords, légèrement plus imposant. Tous les modèles bénéficient de la certification IP68, leur garantissant une étanchéité à la poussière et une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan de la puissance, chacun de ces iPhone embarque un processeur Apple de dernière génération au moment de leur sortie, mais les performances varient selon les générations. L’iPhone 14 et l’iPhone 13 mini partagent le même SoC Apple A15 Bionic gravé en 5 nm. Toutefois, l’iPhone 14 bénéficie d’un GPU 5 cœurs contre 4 pour le 13 mini, lui conférant une légère avance graphique. L’iPhone 12 Pro Max repose sur la puce A14 Bionic (5 nm également), un cran en dessous en termes de performances brutes.

Côté mémoire vive, l’iPhone 13 mini est équipé de 4 Go de RAM, contre 6 Go pour les deux autres modèles. Tous proposent des variantes de stockage interne allant de 128 à 512 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD, une constante chez Apple. En termes de puissance pure, les benchmarks confirment l’avantage de l’iPhone 14 suivi du 13 mini puis de l’iPhone 12 Pro Max. On peut donc classer les modèles du plus puissant au moins puissant ainsi : iPhone 14, iPhone 13 mini, puis iPhone 12 Pro Max.

Du côté des écrans, les trois smartphones sont dotés d’une dalle Super Retina XDR OLED, compatible HDR10 et Dolby Vision. L’iPhone 13 mini affiche une diagonale de 5,4 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, pour une densité remarquable de 476 ppp. L’iPhone 14 propose une dalle de 6,1 pouces (1170 x 2532 pixels, 460 ppp) tandis que l’iPhone 12 Pro Max offre la plus grande surface avec ses 6,7 pouces (1284 x 2778 pixels, 458 ppp).

Les trois modèles atteignent une luminosité maximale annoncée de 1200 cd/m². Les trois écrans sont plats, protégés par un verre Ceramic Shield. Aucun ne dépasse les 60 Hz de rafraîchissement, ce qui les place en retrait face aux standards actuels plus élevés, notamment chez la concurrence Android. En termes de qualité perçue, l’iPhone 12 Pro Max se distingue par sa taille et sa lisibilité, l’iPhone 13 mini brille par sa densité d’affichage, tandis que l’iPhone 14 trouve un bon équilibre entre les deux. Ainsi, on pourrait classer l’intérêt des écrans comme suit : iPhone 12 Pro Max, iPhone 14, puis iPhone 13 mini.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est l’un des critères les plus déterminants aujourd’hui, et ici encore les trois modèles se différencient. L’iPhone 12 Pro Max est le plus complet avec un module triple : un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.6), un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2,5x, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un scanner LiDAR pour la profondeur. L’iPhone 14 se contente d’un double module avec un capteur principal de 12 mégapixels (f/1.5) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. L’iPhone 13 mini propose une configuration similaire, mais avec une ouverture légèrement moins lumineuse (f/1.6).

Concernant la caméra frontale, tous trois disposent d’un capteur de 12 mégapixels accompagné d’un capteur SL 3D pour la reconnaissance faciale et les effets de profondeur. Toutefois, l’iPhone 14 se distingue par une ouverture à f/1.9 et un autofocus intégré, ce qui améliore les performances en basse lumière et la netteté. En matière de rendu photographique global, l’iPhone 12 Pro Max prend l’avantage grâce à son téléobjectif et son LiDAR, qui élargissent les usages. Il est suivi de près par l’iPhone 14, légèrement supérieur au 13 mini sur le traitement d’image et la caméra frontale.

Côté connectivité, les trois appareils supportent la 5G, le NFC et le Wi-Fi 6. Toutefois, l’iPhone 14 bénéficie d’une version plus récente de Bluetooth, la 5.3, contre la 5.0 pour les deux autres modèles. Aucun des trois ne possède de prise jack 3,5 mm, une absence désormais courante chez Apple. Aucun modèle ne propose de port infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est absent sur tous, remplacé par la technologie Face ID. Concernant la position du capteur biométrique, celui-ci est intégré au système TrueDepth en façade, ce qui reste efficace, même si certains utilisateurs regrettent l’absence d’un capteur sous l’écran ou latéral.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, s’agissant de l’autonomie, les capacités de batterie varient sensiblement entre les trois modèles. L’iPhone 12 Pro Max embarque une batterie de 3687 mAh, la plus imposante du lot. Il est suivi par l’iPhone 14 avec 3279 mAh, puis par l’iPhone 13 mini et ses 2438 mAh. En théorie, le 12 Pro Max devrait proposer la meilleure autonomie, particulièrement en usage multimédia, grâce à sa grande capacité. Néanmoins, cette estimation varie considérablement selon les usages et la gestion logicielle.

Tous les modèles supportent la recharge rapide via le protocole Power Delivery 2.0, avec une promesse commune de 50 % de charge atteinte en 30 minutes. Aucun chargeur n’est fourni dans la boîte. En matière de recharge sans fil, ils sont tous compatibles MagSafe à 15 W, et supportent également la recharge Qi2 à la même puissance à condition d’avoir installé les mises à jour iOS correspondantes (iOS 17.2 ou 17.4). Aucun des trois modèles ne propose de recharge inversée.

En conclusion, l’iPhone 12 Pro Max s’adresse à ceux qui recherchent une autonomie solide et un usage photographique polyvalent. L’iPhone 14 est un choix équilibré, plus récent, avec une bonne puissance et une configuration photo performante. Quant à l’iPhone 13 mini, il reste unique par son format compact, adapté aux amateurs de petits smartphones sans sacrifier la performance. Le choix dépendra donc essentiellement de vos priorités : format, photographie ou puissance.