Notre sélection des meilleurs smartphones haut de gamme au monde en octobre 2024 !

Chaque smartphone présente un design distinct, tant au niveau de l'organisation des capteurs photo que des matériaux utilisés. Le Honor Magic6 Pro se démarque par un large cercle central qui regroupe les capteurs photo à l’arrière. Ce cercle est souligné de bordures dorées sur la version verte en similicuir (Epi green) et adopte une finition en verre noire pour l’autre version. Le design de ce module, inspiré des codes de l’horlogerie, confère à l’appareil un caractère unique et luxueux. Le Google Pixel 9 Pro XL, quant à lui, opte pour une approche plus linéaire, avec ses capteurs intégrés dans une bande horizontale qui traverse toute la largeur du dos, rappelant les précédentes générations de Pixel. En plus de ses trois capteurs principaux, il dispose d’un capteur de température, innovation inédite dans cette sélection.

Pour l'iPhone 16 Pro Max, Apple conserve sa signature avec un carré en haut à gauche de l’appareil, qui contient les capteurs photo. Nouveauté cette année, un bouton Action et un autre bouton photo font leur apparition pour faciliter l’usage en photographie. Le cadre est en titane, disponible dans des coloris classiques comme le noir, le blanc et le naturel. Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un design minimaliste avec des capteurs semblant délicatement posés sur la coque arrière, sans module visible, créant une allure épurée. Les quatre capteurs sont disposés verticalement, dans un agencement symétrique et discret.

Les profils des smartphones varient également. Le Honor Magic6 Pro propose un design incurvé sur ses quatre côtés, tandis que le Google Pixel 9 Pro XL et le Samsung Galaxy S24 Ultra affichent des bords légèrement arrondis. L'iPhone 16 Pro Max, fidèle à sa tradition, présente un design plat et angulaire. En termes de coloris, le Honor Magic6 Pro se décline en noir et vert, le Pixel 9 Pro XL est disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, tandis que l’iPhone 16 Pro Max est proposé en noir, sable, blanc et naturel. Le Galaxy S24 Ultra, quant à lui, mise sur des teintes sobres comme le noir, le gris, le violet et l’ambre.

En matière de dimensions, le plus grand modèle est l’iPhone 16 Pro Max avec, juste derrière, le Google Pixel 9 Pro XL. Le Honor Magic6 Pro est légèrement plus compact. Côté poids, le Galaxy S24 Ultra est le plus lourd, suivi par le Magic6 Pro, l’iPhone 16 Pro Max et le Pixel 9 Pro XL, le plus léger

Pour ce qui est de la capacité des batteries, le Honor Magic6 Pro prend la tête avec une batterie de 5600 mAh, laissant espérer une autonomie très solide. Derrière, on retrouve le Pixel 9 Pro XL avec 5060 mAh, le Galaxy S24 Ultra avec 5000 mAh, et enfin l’iPhone 16 Pro Max, qui ferme la marche avec ses 4422 mAh. Cependant, la capacité ne fait pas tout : la gestion de l’énergie par les logiciels respectifs joue un rôle crucial dans l’autonomie.

En matière de vitesse de recharge, le Honor Magic6 Pro se démarque également grâce à sa charge filaire ultra-rapide à 80 watts et sans fil à 60 watts, accompagnée d’une fonction de charge inversée. Le Galaxy S24 Ultra suit avec une charge filaire de 45 watts et sans fil de 10 watts. Le Pixel 9 Pro XL est plus modeste avec une charge à 37 watts et sans fil à 23 watts, mais il dispose également de la charge inversée. L’iPhone 16 Pro Max, avec seulement 27 watts en charge filaire, est le plus lent à se recharger. Il propose toutefois la charge sans fil et inversée, mais sans en spécifier la puissance.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En ce qui concerne la puissance, les smartphones se démarquent par leurs processeurs et configurations. Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro partagent le même processeur haut de gamme : le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM pour chacun. Le Google Pixel 9 Pro XL, quant à lui, intègre le Tensor G4 de Google avec 16 Go de RAM, ce qui le rend particulièrement fluide. L’iPhone 16 Pro Max embarque le puissant Apple A18 Pro, mais se limite à 8 Go de RAM, moins que ses concurrents. En matière de stockage, tous offrent jusqu’à 1 To, mais aucun n’accepte de carte micro SD.

Pour les écrans, tous les modèles proposent une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, mais les détails varient. Le Galaxy S24 Ultra se distingue par une luminosité exceptionnelle de 2600 cd/m², un traitement antireflet supérieur et une définition de 1440x3120 pixels sur 6,8 pouces. Le Pixel 9 Pro XL propose une luminosité de 2000 cd/m², et une définition de 1344x2992 pixels sur 6,8 pouces. Le Magic6 Pro atteint des sommets en conditions extrêmes (5000 cd/m²), avec une définition de 1280x2800 pixels, également sur 6,8 pouces. L’iPhone 16 Pro Max, avec 2000 cd/m² et 1320x2868 pixels sur 6,9 pouces, est le plus grand.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances photo des smartphones sélectionnés varient considérablement en fonction du nombre et de la qualité des capteurs intégrés. Le Honor Magic6 Pro dispose de trois capteurs principaux : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 50 mégapixels qui sert aussi pour la macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec un zoom optique 2,5x et stabilisation hybride (optique et numérique). En façade, son capteur à selfie de 50 mégapixels est le plus performant de cette sélection, garantissant des autoportraits d’une grande précision.

Le Google Pixel 9 Pro XL mise sur un module triple avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x, offrant ainsi une plus grande flexibilité en photographie longue portée. En outre, il se distingue par un capteur de température à l’arrière, utile pour certaines applications de mesure. Le capteur à selfie atteint 42 mégapixels, un compromis intéressant pour des prises de vue détaillées.

L’iPhone 16 Pro Max présente un module à quatre capteurs : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs. Le premier téléobjectif offre un zoom optique 2x (12 mégapixels), tandis que le second, de 12 mégapixels, propose un zoom optique 5x. Ces combinaisons permettent une grande variété de prises de vue, notamment en zoom longue distance. Le capteur à selfie, avec ses 12 mégapixels, reste en retrait par rapport aux autres.

Enfin, le Samsung Galaxy S24 Ultra surpasse ses concurrents par le nombre de mégapixels sur son capteur principal : un impressionnant module de 200 mégapixels avec stabilisation optique. Il est complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. En façade, il reste modeste avec un capteur à selfie de 12 mégapixels.

En termes de connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G, ce qui est désormais standard sur les smartphones haut de gamme. Pour le Wi-Fi, seuls le Honor Magic6 Pro, le Pixel 9 Pro XL, et le Galaxy S24 Ultra bénéficient du dernier standard Wi-Fi 7, garantissant des vitesses de connexion plus rapides. L’iPhone 16 Pro Max reste en retrait avec le Wi-Fi 6E.

La prise en charge de la technologie NFC et du Bluetooth 5.3 est assurée sur tous les modèles. Aucun de ces smartphones n’intègre de prise audio jack, tendance confirmée depuis plusieurs générations. Toutefois, le Honor Magic6 Pro est le seul à proposer un émetteur infrarouge, permettant de l’utiliser comme télécommande universelle.

En termes de sécurité biométrique, tous, sauf l’iPhone 16 Pro Max, intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. L’absence de cette fonctionnalité sur l’iPhone est compensée par la reconnaissance faciale, mais cette solution n’est pas toujours aussi pratique. Côté résistance, tous les modèles sont certifiés IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière, un critère indispensable pour un usage sans crainte en extérieur.