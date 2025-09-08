Notre sélection des smartphones les plus intéressants à acheter en ce moment

D’un point de vue esthétique, ces trois smartphones adoptent des approches assez différentes, tant dans la forme de leurs boîtiers que dans l’organisation physique de leurs modules photo. Le Galaxy S25 Ultra opte pour une allure résolument moderne avec un profil très rectiligne et des tranches plates. Ses capteurs photo arrière sont directement intégrés individuellement au dos de l'appareil, sans bloc protubérant, selon le design désormais caractéristique des modèles Ultra de Samsung. L’ensemble reste sobre et homogène. L’appareil est proposé en plusieurs coloris : Noir Titane, Argent Titane, Violet Titane et Bleu Titane.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, quant à lui, présente un design un peu plus traditionnel, avec un dos en verre et un bloc photo rectangulaire en haut à gauche, légèrement surélevé, regroupant les capteurs dans une disposition horizontale. Il dispose de tranches également plates, ce qui facilite la prise en main. Il est disponible en Bleu Glacier, Noir Graphite, et Vert Olive.

L’iPhone 14 reconditionné conserve le design classique d’Apple avec ses bords arrondis et un double module photo logé dans un carré situé en haut à gauche au dos, avec des capteurs disposés en diagonale. Il est proposé dans une large gamme de coloris selon les versions : Minuit, Lumière Stellaire, Bleu, Mauve, Rouge et Jaune.

En ce qui concerne les dimensions, le Galaxy S25 Ultra est sans conteste le plus imposant et le plus lourd des trois, avec un écran de 6,8 pouces et un poids avoisinant les 233 grammes. À l'inverse, l’iPhone 14 est le plus compact avec son écran de 6,1 pouces et un poids de 172 grammes. Le Redmi Note 14 Pro, avec son écran de 6,67 pouces et ses 187 grammes, se positionne entre les deux.

Côté résistance à l’eau et à la poussière, seule la série Galaxy S25 Ultra propose une certification IP68, qui garantit une protection complète contre la poussière et une immersion prolongée dans l’eau douce jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes. L’iPhone 14 dispose lui aussi d'une certification IP68 similaire. Le Redmi Note 14 Pro, en revanche, ne bénéficie que d’une certification IP54, ce qui assure une résistance aux éclaboussures et à la poussière, mais pas une immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performance, les trois smartphones n’appartiennent clairement pas à la même catégorie. Le Galaxy S25 Ultra est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 4 (gravé en 3 nm), la puce la plus récente et haut de gamme de Qualcomm à ce jour. Il est associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive (RAM) et proposé avec des capacités de stockage allant de 256 Go à 1 To. Il ne dispose pas de port pour carte microSD, ce qui est désormais courant sur les modèles premium.

Le Redmi Note 14 Pro utilise quant à lui un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un SoC de milieu de gamme performant, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM, et un stockage interne de 256 Go. Il n’est pas non plus compatible avec les cartes microSD.

L’iPhone 14 reconditionné embarque pour sa part la puce Apple A15 Bionic avec GPU 5 cœurs, un processeur lancé fin 2021, toujours efficace pour la plupart des usages courants. Il est proposé avec 6 Go de RAM et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go, sans possibilité d’extension via carte externe.

Ainsi, en termes de puissance brute, le Galaxy S25 Ultra domine clairement ce classement, suivi du Redmi Note 14 Pro qui bénéficie d’un SoC plus récent que l’A15 Bionic. L’iPhone 14, bien qu’optimisé pour l’écosystème iOS, arrive logiquement en dernière position sur le plan strictement matériel, en raison de son ancienneté relative.

Du côté de l’affichage, là encore, les différences sont notables. Le Galaxy S25 Ultra propose un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ (1440 x 3120 pixels), un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale atteignant les 2600 cd/m². Il s'agit d’un écran plat, malgré les habitudes de Samsung avec ses modèles aux bords incurvés dans le passé.

Le Redmi Note 14 Pro n’est pas en reste avec un écran AMOLED de 6,67 pouces, lui aussi plat, une résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m². Il offre ainsi une bonne fluidité d’affichage.

Enfin, l’iPhone 14 dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, avec une résolution de 2532 x 1170 pixels et une fréquence de rafraîchissement bloquée à 60 Hz, ce qui peut paraître en retrait face à ses concurrents en 2025. Sa luminosité atteint les 1200 cd/m² en mode HDR.

En conclusion, pour la qualité d’affichage, le Galaxy S25 Ultra prend nettement l’avantage avec sa grande dalle lumineuse, fluide et précise. Le Redmi Note 14 Pro arrive en seconde position, tandis que l’écran de l’iPhone 14, bien qu’agréable, paraît daté en comparaison.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant les performances en photographie, le Galaxy S25 Ultra propose une configuration très avancée. Il est doté de quatre capteurs arrière : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 50 mégapixels chacun, l’un avec zoom optique x3, l’autre avec zoom périscopique x5. Cette combinaison offre une grande polyvalence dans tous les scénarios. La caméra frontale est de 12 mégapixels.

Le Redmi Note 14 Pro embarque pour sa part un capteur principal de 200 mégapixels également, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Il ne dispose pas de téléobjectif. Sa caméra frontale est de 16 mégapixels. On est ici dans une configuration plus accessible, mais avec des performances honorables en bonne lumière.

L’iPhone 14, quant à lui, propose deux capteurs de 12 mégapixels à l’arrière : un principal et un ultra grand-angle. Malgré des chiffres plus modestes, les performances en photo sont portées par la très bonne optimisation logicielle d’Apple. La caméra selfie, également de 12 mégapixels, offre des résultats très détaillés.

Si l’on devait établir une hiérarchie en termes de qualité photo, le Galaxy S25 Ultra arrive largement en tête grâce à sa polyvalence et sa qualité d’image en toute situation. Le Redmi Note 14 Pro suit avec un capteur principal très défini, mais une configuration plus limitée. L’iPhone 14, bien qu’efficace, propose une expérience plus restreinte du fait de son équipement à deux capteurs seulement.

Côté connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G. Le Galaxy S25 Ultra propose le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, pas de prise jack, pas d’émetteur infrarouge, et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le Redmi Note 14 Pro intègre quant à lui le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, une prise jack audio 3,5 mm et même un émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes est intégré au bouton d’alimentation latéral. L’iPhone 14 offre le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge, et utilise la reconnaissance faciale (Face ID) au lieu d’un capteur d’empreinte. En somme, le Redmi Note 14 Pro est le plus complet en connectivité matérielle, tandis que le Galaxy S25 Ultra se distingue par son avance technologique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En ce qui concerne l’autonomie, les capacités de batterie varient notablement. Le Galaxy S25 Ultra est équipé d’une batterie de 5000 mAh, capable de tenir aisément une journée et demie à deux jours selon les usages. Le Redmi Note 14 Pro embarque lui aussi une batterie de 5000 mAh, mais son autonomie pourrait être légèrement inférieure en raison d’une gestion logicielle différente et d’un SoC moins efficient. L’iPhone 14, pour sa part, intègre une batterie de 3279 mAh, ce qui est plus modeste. Cependant, iOS étant très bien optimisé, l’autonomie reste correcte, permettant une journée d’utilisation standard.

En termes de recharge, le Redmi Note 14 Pro prend l’avantage avec une charge rapide filaire de 120 W, permettant une charge complète en environ 20 minutes. Le Galaxy S25 Ultra supporte une recharge filaire de 45 W, ce qui est rapide, mais moins impressionnant. Il propose également la recharge sans fil jusqu’à 15 W, ainsi que la recharge inversée. L’iPhone 14 accepte une charge filaire de 20 W et la recharge sans fil via MagSafe jusqu’à 15 W, ou 7,5 W avec un chargeur Qi classique.

Ainsi, pour une charge rapide et efficace, le Redmi Note 14 Pro est le plus performant, tandis que le Galaxy S25 Ultra se distingue par sa polyvalence avec la recharge sans fil et inversée. L’iPhone 14 reste en retrait sur ce point, bien qu’il convienne à un usage modéré.