Notre sélection des trois smartphones de milieu de gamme à surveiller en novembre

Les trois modèles se distinguent par des choix de design uniques et des formats qui s'adaptent à chaque préférence. Ainsi, le Google Pixel 8a présente un dos en verre avec une barre de capteurs qui occupe toute la largeur de l'appareil, un design signature de la gamme Pixel. Ses dimensions compactes (152,1 mm de hauteur et 72,7 mm de largeur) et son poids modéré de 188 grammes en font le plus léger et le plus maniable des trois, idéal pour les utilisateurs recherchant un smartphone peu encombrant. Il est proposé en plusieurs coloris (bleu, vert, noir et blanc) et bénéficie de la certification d'étanchéité IP67.

Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, adopte une approche épurée avec des capteurs disposés individuellement, sans bordure visible, offrant une esthétique minimaliste et un dos en verre renforcé. Avec une taille de 161,7 mm et un poids de 209 grammes, il est légèrement plus imposant que le Pixel 8a. Il est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, offrant un éventail de couleurs plus original. Son niveau de protection IP67 assure une résistance aux éclaboussures et à la poussière, en accord avec les exigences de la catégorie.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue par ses capteurs disposés en haut à gauche du dos, légèrement saillants, et par ses bords arrière arrondis. Plus imposant (161,4 mm de hauteur, 74,2 mm de largeur et un poids de 204,5 grammes), il offre une prise en main plus robuste. Ce modèle est certifié IP68, garantissant une meilleure étanchéité que ses concurrents, et est disponible en noir, violet et blanc.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G affiche la puissance la plus élevée grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, couplé à 8 ou 12 Go de RAM, selon les versions, et un stockage généreux allant de 256 Go à 512 Go, sans extension possible via micro SD. Ce modèle domine ses concurrents en termes de performance, particulièrement dans les applications gourmandes.

Le Google Pixel 8a est équipé du Tensor G3 avec 8 Go de RAM et un stockage de 128 ou 256 Go, sans extension possible. Bien que moins performant que le Xiaomi, le Tensor G3 permet une gestion optimisée des applications basiques et un usage quotidien fluide.

Le Samsung Galaxy A35 5G suit avec le processeur Samsung Exynos 1380 et 8 Go de RAM (avec possibilité de mémoire vive virtuelle) pour un stockage de 128 ou 256 Go, extensible via une carte micro SD. Ce modèle assure une bonne fluidité pour les applications courantes, mais reste en deçà du Xiaomi en termes de puissance brute.

Tous trois équipés d’écrans AMOLED, les smartphones offrent chacun des atouts distincts. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque avec un écran de 6,67 pouces, une résolution de 1220 x 2712 pixels, un pic de luminosité impressionnant de 1800 cd/m² et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, offrant une qualité d'image remarquable et des couleurs éclatantes. Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et sa protection par Corning Gorilla Glass Victus assurent une expérience visuelle et tactile de premier ordre.

Le Samsung Galaxy A35 5G propose un écran légèrement plus grand de 6,6 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 pixels, un pic de luminosité de 1000 cd/m² et une compatibilité HDR10+, suffisants pour des images nettes et une expérience immersive. Il est protégé par Corning Gorilla Glass Victus+, mais sa luminosité maximale reste inférieure au Xiaomi.

Enfin, le Google Pixel 8a offre un écran de 6,1 pouces, plus compact, avec une résolution de 1080 x 2400 pixels, un pic de luminosité de 1400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour les utilisateurs qui préfèrent un écran maniable. Il est protégé par le Gorilla Glass 3, moins résistant que les modèles Victus des deux autres.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se distingue grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement, qui permet de capturer des images très détaillées, même en basse lumière. Ce capteur est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels, permettant de varier les perspectives et de réaliser des prises de vue rapprochées. En face avant, on retrouve un capteur selfie de 16 mégapixels qui assure des selfies clairs et bien définis, complétant une configuration photo adaptée aux amateurs de photographie.

Le Google Pixel 8a mise quant à lui sur un capteur principal de 64 mégapixels, également stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui permet également des prises en mode macro. Ce duo offre une excellente polyvalence, bien que la résolution soit inférieure à celle du Xiaomi. Malgré cela, les photos produites par le Pixel 8a sont de meilleure qualité. La caméra selfie de 13 mégapixels délivre une qualité convenable pour les selfies et les appels vidéo.

Le Samsung Galaxy A35 5G opte pour un capteur principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Bien que cette configuration soit bien équilibrée, elle reste moins performante en termes de définition d'image comparée aux autres modèles.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et embarquent les dernières technologies Bluetooth 5.3 et NFC. En revanche, aucun d’eux ne possède de prise audio jack, préférant les solutions sans fil ou les adaptateurs. Côté Wi-Fi, le Google Pixel 8a est le seul à offrir une compatibilité Wi-Fi 6E, plus rapide et stable que le Wi-Fi 6 des deux autres modèles, notamment en zone dense. Enfin, le Xiaomi se distingue avec un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils domestiques. Tous trois disposent d’un lecteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran, facilitant le déverrouillage.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est également un critère crucial pour ces modèles de milieu de gamme. Le Samsung Galaxy A35 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G sont tous deux équipés de batteries de 5000 mAh, offrant potentiellement une meilleure durée de vie que celle du Google Pixel 8a, qui se contente de 4500 mAh. Cela dit, l’autonomie réelle dépend fortement des usages de chacun.

Pour la recharge, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque avec une puissance de 120 watts, promettant une charge ultra rapide qui peut recharger complètement l’appareil en moins d’une demi-heure, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs pressés. Le Samsung Galaxy A35 5G propose une recharge à 25 watts, tandis que le Google Pixel 8a se limite à 20 watts pour la recharge filaire, mais compense avec la possibilité d’une recharge sans fil à 18 watts, fonction qui reste absente sur les deux autres modèles.

En conclusion, ces trois smartphones présentent chacun des avantages selon les priorités de leurs utilisateurs : le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G brille par ses capacités photo, son écran lumineux et sa recharge rapide, tandis que le Samsung Galaxy A35 5G offre un bon équilibre entre design, autonomie et extensibilité du stockage. Enfin, le Google Pixel 8a séduira ceux qui privilégient un format compact, une bonne expérience utilisateur sous Android avec des mises à jour longues, et la recharge sans fil.