Notre top 3 des smartphones pour les petits budgets pour ne pas attendre le Black Friday

Les trois smartphones présentent des styles distincts, notamment dans la disposition des capteurs photo. Le Samsung Galaxy A15 5G opte pour un design épuré, avec ses trois capteurs alignés verticalement dans le coin supérieur gauche, sans cerclage apparent, donnant une impression de simplicité et de minimalisme. Le modèle est disponible en trois coloris : bleu nuit, bleu clair et lime (jaune), avec une finition mate et des reflets discrets. Quant à son profil, il est légèrement arrondi. Le Honor 200 Lite mise sur une esthétique plus structurée avec un module rectangulaire noir intégré dans le coin supérieur gauche. Les trois capteurs sont disposés en triangle, ce qui donne un aspect équilibré et distinctif. Les profils sont très plats, tout comme l’ensemble du dos du smartphone, avec un revêtement antitrace qui préserve son élégance. Honor propose ce modèle en trois couleurs : bleu, cyan et noir.

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, enfin, dispose de capteurs positionnés également dans le coin supérieur gauche. À la différence du Honor, les objectifs dépassent légèrement, créant un effet de relief. Les profils du smartphone sont également plats, conférant un aspect résolument moderne. Il est disponible en noir, bleu et blanc. Le choix de matériaux et de finitions, avec la protection Gorilla Glass 5, le rend particulièrement résistant.

Le Honor 200 Lite est le modèle le plus léger et le plus fin de notre sélection. Il est suivi de près par le Xiaomi Redmi Note 13 5G tandis que le Samsung Galaxy A15 5G est légèrement plus grand et plus lourd.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G dominent avec leurs batteries de 5000 mAh. Le Samsung supporte une recharge rapide de 25 watts, tandis que le Xiaomi monte à 33 watts, offrant ainsi une recharge plus rapide. Le Honor 200 Lite, avec une capacité de 4500 mAh, est légèrement en retrait en termes de capacité, mais il compense par une vitesse de charge de 35 watts, supérieure à celle du Samsung.

En revanche, aucun des trois modèles ne propose la charge sans fil ni la charge inversée, des fonctionnalités plus souvent réservées aux gammes supérieures. Le Xiaomi reste cependant le modèle le plus intéressant pour une recharge rapide et une grande autonomie.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de performance, le Samsung Galaxy A15 5G est équipé du MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM, épaulé par 4 Go de mémoire virtuelle. Il dispose de 128 Go de stockage interne, extensibles par micro SD. Il est le moins puissant de la sélection, mais reste adapté pour un usage quotidien basique. Le Honor 200 Lite et le Xiaomi Redmi Note 13 5G partagent le même processeur, le MediaTek Dimensity 6080, mais se différencient par leur capacité de RAM : 8 Go pour le Xiaomi et 8 Go + 8 Go de RAM virtuelle pour le Honor, ce qui en fait le plus performant. Côté stockage, tous deux proposent 256 Go, mais seul le Xiaomi permet d’ajouter une carte micro SD.

Pour l’écran, le Xiaomi Redmi Note 13 5G prend la tête avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces et un pic de luminosité de 1800 cd/m², couplé à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, idéale pour les contenus fluides. Le Honor 200 Lite offre un écran AMOLED plat de 6,7 pouces, avec un support HDR10 et une fréquence de 90 Hz, ce qui reste agréable. Le Samsung Galaxy A15 5G propose un écran plus petit, de 6,5 pouces, avec également 90 Hz, mais une luminosité maximale de 800 cd/m², rendant l’écran moins lisible en plein soleil.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Honor 200 Lite domine avec un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement, ce qui améliore significativement la qualité des clichés. Son capteur frontal de 50 mégapixels est également le plus puissant de cette sélection. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G suit de près avec un capteur principal de 108 mégapixels, mais sans stabilisation, et un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Samsung Galaxy A15 5G, enfin, dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur à selfie de 13 mégapixels, offrant des performances plus modestes.

Enfin, en matière de connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi 5, la 5G, le Bluetooth (versions 5.3 pour le Samsung et le Xiaomi, et 5.1 pour le Honor) ainsi que la technologie NFC. Le Samsung Galaxy A15 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G disposent d’une prise audio jack, absente sur le Honor. Côté étanchéité, le Honor 200 Lite est certifié IP65, offrant une protection limitée contre les éclaboussures. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est classé IP54, offrant un niveau de protection légèrement inférieur. Le Samsung, quant à lui, ne propose aucune certification.